Groningen x Heracles: Palpite, Onde Assistir, H2H, Análise, Eredivisie 29/08
Confira a análise completa e palpite para o jogo Groningen x Heracles na Eredivisie 2025/26. Veja o histórico (H2H), a forma das equipes, as melhores odds e onde assistir ao jogo no Brasil.
A 4ª rodada da Eredivisie 2025/2026 coloca frente a frente Groningen e Heracles em um confronto de extremos da tabela.
O Groningen busca consolidar sua posição em casa, enquanto o Heracles tenta desesperadamente reverter a má fase.
O jogo, que ocorrerá no Euroborg Stadium, em Groningen, é um ponto crucial para ambas as equipes neste início de temporada.
A seguir, uma análise aprofundada com palpites para o Groningen x Heracles, dados e um histórico detalhado do confronto.
Groningen x Heracles: Palpite pela Eredivisie
Groningen x Heracles: Análise das Equipas
O Groningen chega para esta partida com uma posição superior na tabela e um desempenho ligeiramente melhor.
O time ocupa a 11ª posição da Eredivisie, com 3 pontos conquistados em três jogos, fruto de uma vitória e duas derrotas.
A equipe de Groningen mostrou uma capacidade ofensiva razoável, com 5 gols marcados. No entanto, sua defesa se mostrou bastante vulnerável, sofrendo 9 gols até o momento.
Por outro lado, o Heracles se encontra em uma situação crítica. A equipe é a lanterna do campeonato, na 18ª posição, com zero pontos e um saldo de gols de -9 (1 gol marcado e 10 sofridos).
Esta sequência de três derrotas em três partidas reflete uma instabilidade que a equipe já enfrentava na temporada anterior. A tentativa de uma reformulação profunda para 2025 foi comprometida.
A aquisição de um reforço-chave, o meio-campista Jeff Reine-Adélaïde, foi rapidamente minada por uma grave lesão no joelho, um golpe significativo para as ambições do clube.
Isso deixou o elenco com pouca capacidade para lidar com a pressão e reverter o mau desempenho.
Groningen x Heracles: Odds das Casas de Apostas
As casas de apostas refletem a disparidade de momento entre as equipes. As odds para a vitória do Groningen variam entre 1.74 e 1.93, um claro indicativo de seu favoritismo.
O empate tem odds de 3.50 a 3.60, enquanto uma vitória do Heracles, considerado um resultado de alto risco, é cotada entre 3.80 e 4.30.
A análise de mercado concorda com o desempenho atual: o Groningen, jogando em casa, é a aposta mais segura.
Mercado de Gols
Analisando o mercado de gols, a tendência de ambas as equipes é de jogos com placares elásticos.
O Groningen teve mais de 2.5 gols em cinco de seus últimos cinco jogos, enquanto o Heracles registrou essa mesma tendência em seis de seus últimos sete jogos.
Este padrão estatístico reforça a fragilidade defensiva de ambos os lados e sugere que, independentemente do resultado final, a partida será movimentada. As odds para "Mais de 2.5 gols" estão em 1.88, o que oferece um bom valor para um evento com alta probabilidade.
Palpites do Groningen x Heracles em detalhe
Com base na análise do momento atual, do fator casa e das estatísticas, estes são os principais palpites para o confronto:
Vitória do Groningen. O time da casa tem um desempenho mais consistente e enfrenta um Heracles em uma grave crise, sem pontos e com a pior defesa e o pior ataque da competição. O favoritismo do Groningen é forte.
Mais de 2.5 gols no total. A tendência de placares altos é uma constante nos jogos de ambas as equipes. A defesa do Groningen é permeável, e o ataque do Heracles, mesmo fraco, pode aproveitar esta falha.
Ambas as equipes marcam. Apesar da dificuldade do Heracles em fazer gols, a vulnerabilidade defensiva do Groningen (9 gols sofridos em 3 jogos) aumenta a chance de os visitantes conseguirem marcar.
Groningen x Heracles: Onde Assistir no Brasil
O jogo entre Groningen e Heracles, válido pela Eredivisie, terá transmissão ao vivo no Brasil através de canais e plataformas de streaming. Casas de apostas que operam com plataformas de streaming, como a Novibet e a Superbet, podem disponibilizar imagens do jogo ao vivo, para apostadores que apreciam apostas ao vivo.
Ficha do Jogo
⚽ Jogo: Groningen x Heracles
🏟️ Local: Euroborg, Groningen, Países Baixos
📅 Dia: 29 de agosto de 2025
⏰ Horário: 15h00 (Horário de Brasília)
📺 Onde Assistir: Streaming de Casas de Apostas
Groningen x Heracles: Confrontos Diretos (H2H) e Jogos Recentes
O histórico de confrontos diretos entre Groningen e Heracles mostra uma disputa equilibrada nos últimos anos. No entanto, o resultado mais recente é um indicador forte do atual momento.
Os dados dos últimos cinco jogos de cada equipe reforçam a análise de desempenho.
Últimos 5 jogos do Groningen:
23/08/25: PSV Groningen 4-2 (Derrota)
16/08/25: Groningen Heerenveen 2-1 (Vitória)
10/08/25: AZ Alkmaar Groningen 4-1 (Derrota)
26/07/25: Groningen Beerschot VA 3-1 (Vitória)
19/07/25: Groningen Nijmegen 1-2 (Derrota)
Últimos 5 jogos do Heracles:
24/08/25: Ajax Heracles 2-0 (Derrota)
16/08/25: Heracles Nijmegen 1-4 (Derrota)
10/08/25: Utrecht Heracles 4-0 (Derrota)
02/08/25: Heracles Waalwijk 3-1 (Vitória)
25/07/25: Heracles Excelsior 1-2 (Derrota)
A análise dos resultados recentes do Heracles revela um momento extremamente preocupante.
A equipe sofreu três derrotas consecutivas na liga, com um desempenho ofensivo e defensivo alarmante.
Em contraste, o Groningen tem alternado entre vitórias e derrotas, mostrando um comportamento mais resiliente e capaz de somar pontos.
O último confronto entre as equipes, que terminou em uma vitória por 4 a 1 para o Groningen, é um forte precedente para o desempenho esperado nesta partida.
Groningen x Heracles: Palpite do Dia
Groningen x Heracles: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Groningen x Heracles: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Conclusão e Apelo ao Jogo Responsável
A análise do confronto indica um forte favoritismo para o Groningen, impulsionado pelo fator casa e pela péssima fase do Heracles.
A equipe de Groningen mostrou ser mais sólida, apesar das falhas defensivas. O Heracles, por sua vez, enfrenta uma crise de resultados e confiança, agravada pela ausência de um reforço crucial.
A probabilidade de um placar com muitos gols é alta, dadas as tendências estatísticas de ambas as equipes.
O entretenimento proporcionado pelos jogos de futebol e pelas apostas esportivas é uma atividade lúdica e divertida. Contudo, é fundamental manter um comportamento sensato e informado.
Jogo Responsável
O jogo deve ser encarado como um passatempo, jamais como um meio para obter renda ou solucionar problemas financeiros e pessoais.
Informar-se sobre os riscos e as consequências da dependência em jogos é um passo crucial para manter o controle da atividade.
A prática responsável exige que se estabeleçam limites claros e se respeite um orçamento definido para as apostas. É imprescindível nunca tentar recuperar perdas com mais apostas, pois essa atitude geralmente aumenta o problema em vez de resolvê-lo.
Se o jogo deixar de ser uma fonte de diversão para se tornar uma preocupação, buscar ajuda profissional é a atitude mais responsável.
✅ Apostar com consciência, por diversão, nunca como fonte de renda.
💰 Estabelecer limites de gastos e de tempo, respeitando o orçamento pessoal.
🚫 Jamais tentar compensar perdas com novas apostas.
🔞 A prática de apostas é destinada a maiores de 18 anos.
