Groningen x Heracles: Palpite, Onde Assistir, H2H, Análise, Eredivisie 29/08

Confira a análise completa e palpite para o jogo Groningen x Heracles na Eredivisie 2025/26. Veja o histórico (H2H), a forma das equipes, as melhores odds e onde assistir ao jogo no Brasil.

A 4ª rodada da Eredivisie 2025/2026 coloca frente a frente Groningen e Heracles em um confronto de extremos da tabela.

O Groningen busca consolidar sua posição em casa, enquanto o Heracles tenta desesperadamente reverter a má fase.

O jogo, que ocorrerá no Euroborg Stadium, em Groningen, é um ponto crucial para ambas as equipes neste início de temporada.

A seguir, uma análise aprofundada com palpites para o Groningen x Heracles, dados e um histórico detalhado do confronto.

Groningen x Heracles: Palpite pela Eredivisie









Palpite



Explicação







Vitória do Groningen



A equipe da casa tem melhor desempenho e enfrenta um Heracles em crise, com a pior defesa e ataque da competição.







Mais de 2.5 gols no total



Ambas as equipes mostram tendência a jogos com placares altos devido às defesas vulneráveis.







Ambas as equipes marcam



A fragilidade defensiva do Groningen aumenta a chance de o Heracles conseguir marcar, apesar de seu ataque fraco.











Groningen x Heracles: Análise das Equipas

O Groningen chega para esta partida com uma posição superior na tabela e um desempenho ligeiramente melhor.

O time ocupa a 11ª posição da Eredivisie, com 3 pontos conquistados em três jogos, fruto de uma vitória e duas derrotas.

A equipe de Groningen mostrou uma capacidade ofensiva razoável, com 5 gols marcados. No entanto, sua defesa se mostrou bastante vulnerável, sofrendo 9 gols até o momento.

Por outro lado, o Heracles se encontra em uma situação crítica. A equipe é a lanterna do campeonato, na 18ª posição, com zero pontos e um saldo de gols de -9 (1 gol marcado e 10 sofridos).

Esta sequência de três derrotas em três partidas reflete uma instabilidade que a equipe já enfrentava na temporada anterior. A tentativa de uma reformulação profunda para 2025 foi comprometida.

A aquisição de um reforço-chave, o meio-campista Jeff Reine-Adélaïde, foi rapidamente minada por uma grave lesão no joelho, um golpe significativo para as ambições do clube.

Isso deixou o elenco com pouca capacidade para lidar com a pressão e reverter o mau desempenho.

Groningen x Heracles: Odds das Casas de Apostas

As casas de apostas refletem a disparidade de momento entre as equipes. As odds para a vitória do Groningen variam entre 1.74 e 1.93, um claro indicativo de seu favoritismo.

O empate tem odds de 3.50 a 3.60, enquanto uma vitória do Heracles, considerado um resultado de alto risco, é cotada entre 3.80 e 4.30.

A análise de mercado concorda com o desempenho atual: o Groningen, jogando em casa, é a aposta mais segura.

Mercado de Gols

Analisando o mercado de gols, a tendência de ambas as equipes é de jogos com placares elásticos.

O Groningen teve mais de 2.5 gols em cinco de seus últimos cinco jogos, enquanto o Heracles registrou essa mesma tendência em seis de seus últimos sete jogos.

Este padrão estatístico reforça a fragilidade defensiva de ambos os lados e sugere que, independentemente do resultado final, a partida será movimentada. As odds para "Mais de 2.5 gols" estão em 1.88, o que oferece um bom valor para um evento com alta probabilidade.

Palpites do Groningen x Heracles em detalhe

Com base na análise do momento atual, do fator casa e das estatísticas, estes são os principais palpites para o confronto:





Vitória do Groningen. O time da casa tem um desempenho mais consistente e enfrenta um Heracles em uma grave crise, sem pontos e com a pior defesa e o pior ataque da competição. O favoritismo do Groningen é forte.







Mais de 2.5 gols no total. A tendência de placares altos é uma constante nos jogos de ambas as equipes. A defesa do Groningen é permeável, e o ataque do Heracles, mesmo fraco, pode aproveitar esta falha.







Ambas as equipes marcam. Apesar da dificuldade do Heracles em fazer gols, a vulnerabilidade defensiva do Groningen (9 gols sofridos em 3 jogos) aumenta a chance de os visitantes conseguirem marcar.





Groningen x Heracles: Onde Assistir no Brasil

O jogo entre Groningen e Heracles, válido pela Eredivisie, terá transmissão ao vivo no Brasil através de canais e plataformas de streaming. Casas de apostas que operam com plataformas de streaming, como a Novibet e a Superbet, podem disponibilizar imagens do jogo ao vivo, para apostadores que apreciam apostas ao vivo.

Ficha do Jogo





⚽ Jogo: Groningen x Heracles







🏟️ Local: Euroborg, Groningen, Países Baixos







📅 Dia: 29 de agosto de 2025







⏰ Horário: 15h00 (Horário de Brasília)







📺 Onde Assistir: Streaming de Casas de Apostas





Groningen x Heracles: Confrontos Diretos (H2H) e Jogos Recentes

O histórico de confrontos diretos entre Groningen e Heracles mostra uma disputa equilibrada nos últimos anos. No entanto, o resultado mais recente é um indicador forte do atual momento.









Data



Competição



Resultado







23/04/2025



Eredivisie



Groningen 4 - 1 Heracles







28/01/2025



Eredivisie



Heracles 1 - 1 Groningen







02/08/2024



Amistoso



Groningen 2 - 0 Heracles







24/04/2022



Eredivisie



Groningen 0 - 1 Heracles







18/12/2021



Eredivisie



Heracles 4 - 2 Groningen











Os dados dos últimos cinco jogos de cada equipe reforçam a análise de desempenho.

Últimos 5 jogos do Groningen:





23/08/25: PSV Groningen 4-2 (Derrota)







16/08/25: Groningen Heerenveen 2-1 (Vitória)







10/08/25: AZ Alkmaar Groningen 4-1 (Derrota)







26/07/25: Groningen Beerschot VA 3-1 (Vitória)







19/07/25: Groningen Nijmegen 1-2 (Derrota)





Últimos 5 jogos do Heracles:





24/08/25: Ajax Heracles 2-0 (Derrota)







16/08/25: Heracles Nijmegen 1-4 (Derrota)







10/08/25: Utrecht Heracles 4-0 (Derrota)







02/08/25: Heracles Waalwijk 3-1 (Vitória)







25/07/25: Heracles Excelsior 1-2 (Derrota)





A análise dos resultados recentes do Heracles revela um momento extremamente preocupante.

A equipe sofreu três derrotas consecutivas na liga, com um desempenho ofensivo e defensivo alarmante.

Em contraste, o Groningen tem alternado entre vitórias e derrotas, mostrando um comportamento mais resiliente e capaz de somar pontos.

O último confronto entre as equipes, que terminou em uma vitória por 4 a 1 para o Groningen, é um forte precedente para o desempenho esperado nesta partida.