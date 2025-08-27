Assine UOL
Groningen
Eredivisie - Netherlands
Euroborg
Heracles
Groningen x Heracles: Palpite, Onde Assistir, H2H, Análise, Eredivisie 29/08

Alex Alves
Autor
Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira a análise completa e palpite para o jogo Groningen x Heracles na Eredivisie 2025/26. Veja o histórico (H2H), a forma das equipes, as melhores odds e onde assistir ao jogo no Brasil.


A 4ª rodada da Eredivisie 2025/2026 coloca frente a frente Groningen e Heracles em um confronto de extremos da tabela.


O Groningen busca consolidar sua posição em casa, enquanto o Heracles tenta desesperadamente reverter a má fase.


O jogo, que ocorrerá no Euroborg Stadium, em Groningen, é um ponto crucial para ambas as equipes neste início de temporada.


A seguir, uma análise aprofundada com palpites para o Groningen x Heracles, dados e um histórico detalhado do confronto.


Groningen x Heracles: Palpite pela Eredivisie






















Palpite


Explicação


Vitória do Groningen


A equipe da casa tem melhor desempenho e enfrenta um Heracles em crise, com a pior defesa e ataque da competição.


Mais de 2.5 gols no total


Ambas as equipes mostram tendência a jogos com placares altos devido às defesas vulneráveis.


Ambas as equipes marcam


A fragilidade defensiva do Groningen aumenta a chance de o Heracles conseguir marcar, apesar de seu ataque fraco.




Groningen x Heracles: Análise das Equipas


O Groningen chega para esta partida com uma posição superior na tabela e um desempenho ligeiramente melhor.


O time ocupa a 11ª posição da Eredivisie, com 3 pontos conquistados em três jogos, fruto de uma vitória e duas derrotas.


A equipe de Groningen mostrou uma capacidade ofensiva razoável, com 5 gols marcados. No entanto, sua defesa se mostrou bastante vulnerável, sofrendo 9 gols até o momento.


Por outro lado, o Heracles se encontra em uma situação crítica. A equipe é a lanterna do campeonato, na 18ª posição, com zero pontos e um saldo de gols de -9 (1 gol marcado e 10 sofridos).


Esta sequência de três derrotas em três partidas reflete uma instabilidade que a equipe já enfrentava na temporada anterior. A tentativa de uma reformulação profunda para 2025 foi comprometida.


A aquisição de um reforço-chave, o meio-campista Jeff Reine-Adélaïde, foi rapidamente minada por uma grave lesão no joelho, um golpe significativo para as ambições do clube.


Isso deixou o elenco com pouca capacidade para lidar com a pressão e reverter o mau desempenho.


Groningen x Heracles: Odds das Casas de Apostas


As casas de apostas refletem a disparidade de momento entre as equipes. As odds para a vitória do Groningen variam entre 1.74 e 1.93, um claro indicativo de seu favoritismo.


O empate tem odds de 3.50 a 3.60, enquanto uma vitória do Heracles, considerado um resultado de alto risco, é cotada entre 3.80 e 4.30.


A análise de mercado concorda com o desempenho atual: o Groningen, jogando em casa, é a aposta mais segura.


Mercado de Gols


Analisando o mercado de gols, a tendência de ambas as equipes é de jogos com placares elásticos.


O Groningen teve mais de 2.5 gols em cinco de seus últimos cinco jogos, enquanto o Heracles registrou essa mesma tendência em seis de seus últimos sete jogos.


Este padrão estatístico reforça a fragilidade defensiva de ambos os lados e sugere que, independentemente do resultado final, a partida será movimentada. As odds para "Mais de 2.5 gols" estão em 1.88, o que oferece um bom valor para um evento com alta probabilidade.


Palpites do Groningen x Heracles em detalhe


Com base na análise do momento atual, do fator casa e das estatísticas, estes são os principais palpites para o confronto:




  • Vitória do Groningen. O time da casa tem um desempenho mais consistente e enfrenta um Heracles em uma grave crise, sem pontos e com a pior defesa e o pior ataque da competição. O favoritismo do Groningen é forte.




  • Mais de 2.5 gols no total. A tendência de placares altos é uma constante nos jogos de ambas as equipes. A defesa do Groningen é permeável, e o ataque do Heracles, mesmo fraco, pode aproveitar esta falha.




  • Ambas as equipes marcam. Apesar da dificuldade do Heracles em fazer gols, a vulnerabilidade defensiva do Groningen (9 gols sofridos em 3 jogos) aumenta a chance de os visitantes conseguirem marcar.




Groningen x Heracles: Onde Assistir no Brasil


O jogo entre Groningen e Heracles, válido pela Eredivisie, terá transmissão ao vivo no Brasil através de canais e plataformas de streaming. Casas de apostas que operam com plataformas de streaming, como a Novibet e a Superbet, podem disponibilizar imagens do jogo ao vivo, para apostadores que apreciam apostas ao vivo.


Ficha do Jogo




  • ⚽ Jogo: Groningen x Heracles




  • 🏟️ Local: Euroborg, Groningen, Países Baixos




  • 📅 Dia: 29 de agosto de 2025




  • ⏰ Horário: 15h00 (Horário de Brasília)




  • 📺 Onde Assistir: Streaming de Casas de Apostas




Groningen x Heracles: Confrontos Diretos (H2H) e Jogos Recentes


O histórico de confrontos diretos entre Groningen e Heracles mostra uma disputa equilibrada nos últimos anos. No entanto, o resultado mais recente é um indicador forte do atual momento.




































Data


Competição


Resultado


23/04/2025


Eredivisie


Groningen 4 - 1 Heracles


28/01/2025


Eredivisie


Heracles 1 - 1 Groningen


02/08/2024


Amistoso


Groningen 2 - 0 Heracles


24/04/2022


Eredivisie


Groningen 0 - 1 Heracles


18/12/2021


Eredivisie


Heracles 4 - 2 Groningen




Os dados dos últimos cinco jogos de cada equipe reforçam a análise de desempenho.


Últimos 5 jogos do Groningen:




  • 23/08/25: PSV Groningen 4-2 (Derrota)




  • 16/08/25: Groningen Heerenveen 2-1 (Vitória)




  • 10/08/25: AZ Alkmaar Groningen 4-1 (Derrota)




  • 26/07/25: Groningen Beerschot VA 3-1 (Vitória)




  • 19/07/25: Groningen Nijmegen 1-2 (Derrota)




Últimos 5 jogos do Heracles:




  • 24/08/25: Ajax Heracles 2-0 (Derrota)




  • 16/08/25: Heracles Nijmegen 1-4 (Derrota)




  • 10/08/25: Utrecht Heracles 4-0 (Derrota)




  • 02/08/25: Heracles Waalwijk 3-1 (Vitória)




  • 25/07/25: Heracles Excelsior 1-2 (Derrota)




A análise dos resultados recentes do Heracles revela um momento extremamente preocupante.


A equipe sofreu três derrotas consecutivas na liga, com um desempenho ofensivo e defensivo alarmante.


Em contraste, o Groningen tem alternado entre vitórias e derrotas, mostrando um comportamento mais resiliente e capaz de somar pontos.


O último confronto entre as equipes, que terminou em uma vitória por 4 a 1 para o Groningen, é um forte precedente para o desempenho esperado nesta partida.

Groningen x Heracles: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Eredivisie
Groningen
4 - 1
Heracles
2024 Eredivisie
Heracles
1 - 1
Groningen
2024 Friendlies Clubs
Groningen
2 - 0
Heracles
2021 Eredivisie
Groningen
0 - 1
Heracles
2021 Eredivisie
Heracles
4 - 2
Groningen

Conclusão e Apelo ao Jogo Responsável


A análise do confronto indica um forte favoritismo para o Groningen, impulsionado pelo fator casa e pela péssima fase do Heracles.


A equipe de Groningen mostrou ser mais sólida, apesar das falhas defensivas. O Heracles, por sua vez, enfrenta uma crise de resultados e confiança, agravada pela ausência de um reforço crucial.


A probabilidade de um placar com muitos gols é alta, dadas as tendências estatísticas de ambas as equipes.


O entretenimento proporcionado pelos jogos de futebol e pelas apostas esportivas é uma atividade lúdica e divertida. Contudo, é fundamental manter um comportamento sensato e informado.


Jogo Responsável


O jogo deve ser encarado como um passatempo, jamais como um meio para obter renda ou solucionar problemas financeiros e pessoais.


Informar-se sobre os riscos e as consequências da dependência em jogos é um passo crucial para manter o controle da atividade.


A prática responsável exige que se estabeleçam limites claros e se respeite um orçamento definido para as apostas. É imprescindível nunca tentar recuperar perdas com mais apostas, pois essa atitude geralmente aumenta o problema em vez de resolvê-lo.


Se o jogo deixar de ser uma fonte de diversão para se tornar uma preocupação, buscar ajuda profissional é a atitude mais responsável.




  • ✅ Apostar com consciência, por diversão, nunca como fonte de renda.




  • 💰 Estabelecer limites de gastos e de tempo, respeitando o orçamento pessoal.




  • 🚫 Jamais tentar compensar perdas com novas apostas.




  • 🔞 A prática de apostas é destinada a maiores de 18 anos.



