Odds atualizadas a 16.08.2025 às 16:01

Groningen x Heerenveen: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Holanda Eredivisie 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Groningen x Heerenveen para o duelo promete equilíbrio entre duas equipes que buscam pontos importantes na Eredivisie 2025/26. O FC Groningen recebe o SC Heerenveen no Estádio Euroborg, em Groningen, neste sábado, 16/08, às 16H00 (horário de Brasília).


A partida é importante para ambas as equipes: o Groningen quer aproveitar o fator casa para se manter competitivo, enquanto o Heerenveen busca pontuar fora de casa.


Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, análises detalhadas, odds altas e informações sobre onde assistir ao confronto.


Groningen x Heerenveen Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: FC Groningen vence - odd 2.16
🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.73
🎯 Palpite: FC Groningen ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.31


O FC Groningen chega motivado após bons resultados recentes e busca manter o bom desempenho em casa. Já o Heerenveen apresenta ataques perigosos, mas mostra fragilidade defensiva em partidas fora. Por isso, o palpite do dia combina vitória caseira, ambos marcam e segurança na dupla chance, equilibrando risco e valor.


🚀 Groningen x Heerenveen Palpite com odds altas


🔵 Placar exato 2:1 - odd 8.45
🟢 FC Groningen vence sem sofrer gol - odd 3.76
🟡 SC Heerenveen marca em ambos os tempos - odd 4.36


Estatisticamente, o FC Groningen tem histórico de marcar e sofrer gols em casa, enquanto o Heerenveen consegue balançar as redes mesmo fora de casa. Estas apostas de odds altas refletem cenários mais arriscados, mas possíveis para apostadores que buscam lucro maior.


💰 Palpites de Odds Baixas Groningen x Heerenveen


• 🔵 Empate - odd 3.29
• 🟢 Total de mais de 2.5 gols - odd 1.85
• 🟡 FC Groningen ou SC Heerenveen (Dupla Chance) - odd 1.29


As apostas de odds baixas oferecem mais segurança e refletem os mercados mais prováveis segundo o histórico recente das equipes.


Informações do Jogo: Groningen x Heerenveen: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: FC Groningen x SC Heerenveen - Eredivisie

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 16H00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Euroborg, Groningen

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


📺 Onde Assistir Groningen x Heerenveen


No momento, não há transmissão oficial confirmada para canais de TV.
É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, conclua e verifique sua conta para assistir à partida.


Como Groningen e Heerenveen Chegam Para o Confronto


O FC Groningen inicia a temporada buscando consolidar bons resultados em casa. A equipe apresenta equilíbrio entre ataque e defesa, mas precisa melhorar a consistência defensiva para manter pontos na Eredivisie. Jogadores como Oskar Zawada e Dylan Vente têm sido fundamentais para criar chances de gol.


SC Heerenveen chega motivado com desempenho razoável fora de casa. Apesar de apresentar fragilidade defensiva em alguns jogos, conta com jogadores de qualidade ofensiva, que podem desequilibrar o jogo. Suspensões ou lesões não devem impactar significativamente a formação titular, mas o time precisará controlar a posse e explorar contra-ataques.


 

Groningen x Heerenveen: Palpite do Dia

Groningen Vence
2.15
Groningen x Heerenveen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Groningen x Heerenveen: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2024 Eredivisie
Groningen
1 - 0
Heerenveen
2024 Eredivisie
Heerenveen
2 - 1
Groningen
2022 Eredivisie
Groningen
0 - 2
Heerenveen
2022 Eredivisie
Heerenveen
3 - 1
Groningen
2021 Eredivisie
Heerenveen
3 - 1
Groningen

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Groningen
Empate
Heerenveen

Jogo Responsável


Lembre-se que as apostas devem ser encaradas como entretenimento. Evite riscos excessivos e busque sempre o Jogo Responsável. Defina limites de tempo e valor, e nunca aposte mais do que pode perder. Aproveite a diversão com consciência e segurança.

