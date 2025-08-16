Groningen x Heerenveen: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Holanda Eredivisie 16/08

Confira os melhores palpites Groningen x Heerenveen para o duelo promete equilíbrio entre duas equipes que buscam pontos importantes na Eredivisie 2025/26. O FC Groningen recebe o SC Heerenveen no Estádio Euroborg, em Groningen, neste sábado, 16/08, às 16H00 (horário de Brasília).

A partida é importante para ambas as equipes: o Groningen quer aproveitar o fator casa para se manter competitivo, enquanto o Heerenveen busca pontuar fora de casa.

Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, análises detalhadas, odds altas e informações sobre onde assistir ao confronto.

Groningen x Heerenveen Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: FC Groningen vence - odd 2.16

🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.73

🎯 Palpite: FC Groningen ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.31

O FC Groningen chega motivado após bons resultados recentes e busca manter o bom desempenho em casa. Já o Heerenveen apresenta ataques perigosos, mas mostra fragilidade defensiva em partidas fora. Por isso, o palpite do dia combina vitória caseira, ambos marcam e segurança na dupla chance, equilibrando risco e valor.

🚀 Groningen x Heerenveen Palpite com odds altas

🔵 Placar exato 2:1 - odd 8.45

🟢 FC Groningen vence sem sofrer gol - odd 3.76

🟡 SC Heerenveen marca em ambos os tempos - odd 4.36

Estatisticamente, o FC Groningen tem histórico de marcar e sofrer gols em casa, enquanto o Heerenveen consegue balançar as redes mesmo fora de casa. Estas apostas de odds altas refletem cenários mais arriscados, mas possíveis para apostadores que buscam lucro maior.

💰 Palpites de Odds Baixas Groningen x Heerenveen

• 🔵 Empate - odd 3.29

• 🟢 Total de mais de 2.5 gols - odd 1.85

• 🟡 FC Groningen ou SC Heerenveen (Dupla Chance) - odd 1.29

As apostas de odds baixas oferecem mais segurança e refletem os mercados mais prováveis segundo o histórico recente das equipes.

Informações do Jogo: Groningen x Heerenveen: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: FC Groningen x SC Heerenveen - Eredivisie



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 16H00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Euroborg, Groningen



📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada



📺 Onde Assistir Groningen x Heerenveen

No momento, não há transmissão oficial confirmada para canais de TV.

É possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, conclua e verifique sua conta para assistir à partida.

Como Groningen e Heerenveen Chegam Para o Confronto

O FC Groningen inicia a temporada buscando consolidar bons resultados em casa. A equipe apresenta equilíbrio entre ataque e defesa, mas precisa melhorar a consistência defensiva para manter pontos na Eredivisie. Jogadores como Oskar Zawada e Dylan Vente têm sido fundamentais para criar chances de gol.

O SC Heerenveen chega motivado com desempenho razoável fora de casa. Apesar de apresentar fragilidade defensiva em alguns jogos, conta com jogadores de qualidade ofensiva, que podem desequilibrar o jogo. Suspensões ou lesões não devem impactar significativamente a formação titular, mas o time precisará controlar a posse e explorar contra-ataques.