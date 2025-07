Grizzlies x Jazz: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League 07/07

Palpite 6 – Dupla chance: Jazz ou mais de 183.5 pontos – odd 1.71

A combinação protege quem quer apostar com menor risco. O Jazz é favorito e o total tende a passar dos 183 pontos. Com dois caminhos para bater a odd, essa aposta se encaixa bem em estratégias de múltiplas ou para fechar uma rodada com proteção.

Grizzlies x Jazz: Onde Assistir Summer League ao vivo

O jogo entre Memphis Grizzlies e Utah Jazz terá transmissão ao vivo na NBA League Pass, principal plataforma de NBA streaming Brasil, e nas casas de apostas, como a Superbet.

