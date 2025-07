Grizzlies x Hawks NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite (17/07)

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2 – Mais de 183.5 pontos – odd 1.75

O Hawks ultrapassou os 100 pontos em dois dos três jogos e sofreu 98 e 108 em outros dois. Já Memphis também jogou acima de 180 em dois jogos. A linha de 183.5 tem margem para ser batida, considerando o ritmo acelerado e as defesas permissivas.

Palpite 3 – Handicap Hawks -6.5 – odd 1.84

A média de pontos marcados pelo Hawks supera 100, enquanto o Grizzlies sofreu mais de 90 em todos os jogos. Com domínio de garrafão e bom aproveitamento do perímetro, a vantagem de 7 pontos pode ser construída com naturalidade ao longo do jogo.