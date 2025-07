Memphis Grizzlies x Boston Celtics: NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite - 11/07

O Grizzlies já atuou em Salt Lake e venceu com boa vantagem sobre o Thunder. Chega para Las Vegas com destaque para Jaylen Wells e Cam Spencer. Já o Celtics terá em quadra o calouro Baylor Scheierman e o versátil Drew Peterson, mas sem nomes de alto impacto.

Grizzlies x Celtics: Melhores Palpites da Summer League

Jaylen Wells +14.5 pontos – odd 1.88 🏀 Palpite 6: Total de pontos ímpar – odd 1.95

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória Grizzlies – odd 2.32

O Memphis mostrou padrão coletivo mais organizado em Salt Lake, com movimentações defensivas sólidas e bom aproveitamento de arremessos de 3 pontos. A ausência de nomes consagrados no Celtics reforça o valor da odd acima de 2.30 no time do Tennessee.