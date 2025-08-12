Grimsby x Shrewsbury: Palpite Odds Altas +8, +35, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Grimsby x Shrewsbury: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Blundell Park, em Cleethorpes, e não terá transmissão oficial para o Brasil.

As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. Não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Grimsby vive um bom momento, sem perder há quatro jogos, enquanto o Shrewsbury não vence há quatro partidas.

Grimsby x Shrewsbury Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Grimsby Town para vencer - odd 1.97

Grimsby Town para vencer - odd 1.97

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.85

Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.85

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.00



Ao analisar as estatísticas, o Grimsby é o favorito com uma odd de 1.97 e está em uma melhor fase que o adversário. As duas equipes têm uma média de 60% de jogos com mais de 2.5 gols em seus últimos dez confrontos. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão e de que o jogo terá mais de 2.5 gols faz sentido.

Palpites Alternativos Grimsby x Shrewsbury



🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Sim - odd 4.08

Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Sim - odd 4.08

🎯 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.44

Gols Exatos: 2 - odd 3.44

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Não - odd 3.09



Para palpites que fogem um pouco do básico, mas com bom potencial, a combinação de vitória do Grimsby e ambas as equipes marcarem é uma ótima opção, já que a odd é de 4.08. A aposta no placar exato de 2 gols no total (odd 3.44) é outra boa alternativa, considerando a média de gols de ambas as equipes.

💰 Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Grimsby Town ou Empate - odd 1.24

Grimsby Town ou Empate - odd 1.24

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.32

Mais de 1.5 gols - odd 1.32

🟡 Palpite: Grimsby Town marca mais de 0.5 gols - odd 1.23



⚖️ Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Shrewsbury Town para vencer - odd 3.77

Shrewsbury Town para vencer - odd 3.77

🟢 Palpite: Grimsby Town E Sim - odd 4.08

Grimsby Town E Sim - odd 4.08

🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Grimsby Town / Grimsby Town - odd 3.00



🚀 Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 5.81

Placar exato 1:1 - odd 5.81

🟢 Palpite: Placar exato 0:0 - odd 8.72

Placar exato 0:0 - odd 8.72

🟡 Palpite: Placar exato 1:3 para o Shrewsbury - odd 35.42



Grimsby x Shrewsbury: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um confronto de mata-mata da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. Como não houve confrontos diretos nos últimos três anos, as estatísticas recentes dos times se tornam ainda mais importantes para analisar o jogo. O vencedor avança, enquanto um empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Grimsby Town x Shrewsbury Town - Copa da Liga Inglesa

Grimsby Town x Shrewsbury Town - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Blundell Park, em Cleethorpes

Blundell Park, em Cleethorpes

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil



Como Grimsby e Shrewsbury Chegam Para o Confronto

O Grimsby chega para a partida em uma fase melhor, sem derrotas em seus últimos quatro jogos. O time tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo, com 60% de suas partidas terminando com mais de 2.5 gols. Quando o Grimsby abre o placar (o que aconteceu em 50% dos jogos), ele vence a partida em 100% das vezes.

Já o Shrewsbury não vive um bom momento, com uma sequência de quatro jogos sem vencer, incluindo uma derrota recente. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 0.8 gols marcados e 2.2 gols sofridos por partida, com 60% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols. Em 25% das vezes, o Shrewsbury foi o primeiro a marcar, e em 100% dessas ocasiões, conseguiu vencer.