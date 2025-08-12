- E
Grimsby x Shrewsbury: Palpite Odds Altas +8, +35, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Grimsby x Shrewsbury: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Blundell Park, em Cleethorpes, e não terá transmissão oficial para o Brasil.
As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. Não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Grimsby vive um bom momento, sem perder há quatro jogos, enquanto o Shrewsbury não vence há quatro partidas.
Grimsby x Shrewsbury Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Grimsby Town para vencer - odd 1.97
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.85
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.00
Ao analisar as estatísticas, o Grimsby é o favorito com uma odd de 1.97 e está em uma melhor fase que o adversário. As duas equipes têm uma média de 60% de jogos com mais de 2.5 gols em seus últimos dez confrontos. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão e de que o jogo terá mais de 2.5 gols faz sentido.
Palpites Alternativos Grimsby x Shrewsbury
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Sim - odd 4.08
- 🎯 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.44
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Não - odd 3.09
Para palpites que fogem um pouco do básico, mas com bom potencial, a combinação de vitória do Grimsby e ambas as equipes marcarem é uma ótima opção, já que a odd é de 4.08. A aposta no placar exato de 2 gols no total (odd 3.44) é outra boa alternativa, considerando a média de gols de ambas as equipes.
💰 Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Grimsby Town ou Empate - odd 1.24
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.32
- 🟡 Palpite: Grimsby Town marca mais de 0.5 gols - odd 1.23
⚖️ Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Shrewsbury Town para vencer - odd 3.77
- 🟢 Palpite: Grimsby Town E Sim - odd 4.08
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Grimsby Town / Grimsby Town - odd 3.00
🚀 Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 5.81
- 🟢 Palpite: Placar exato 0:0 - odd 8.72
- 🟡 Palpite: Placar exato 1:3 para o Shrewsbury - odd 35.42
Grimsby x Shrewsbury: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este é um confronto de mata-mata da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. Como não houve confrontos diretos nos últimos três anos, as estatísticas recentes dos times se tornam ainda mais importantes para analisar o jogo. O vencedor avança, enquanto um empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Grimsby Town x Shrewsbury Town - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Blundell Park, em Cleethorpes
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil
Como Grimsby e Shrewsbury Chegam Para o Confronto
O Grimsby chega para a partida em uma fase melhor, sem derrotas em seus últimos quatro jogos. O time tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo, com 60% de suas partidas terminando com mais de 2.5 gols. Quando o Grimsby abre o placar (o que aconteceu em 50% dos jogos), ele vence a partida em 100% das vezes.
Já o Shrewsbury não vive um bom momento, com uma sequência de quatro jogos sem vencer, incluindo uma derrota recente. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 0.8 gols marcados e 2.2 gols sofridos por partida, com 60% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols. Em 25% das vezes, o Shrewsbury foi o primeiro a marcar, e em 100% dessas ocasiões, conseguiu vencer.
Grimsby x Shrewsbury: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Grimsby x Shrewsbury: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Grimsby x Shrewsbury: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos envolvidos. Nunca veja o jogo como um caminho para ganhar dinheiro fácil. Para se divertir com segurança, estabeleça limites de tempo e de valores. Se você sentir que precisa de ajuda para controlar seu hábito, procure apoio. Para mais dicas sobre como apostar com responsabilidade, veja nosso guia de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
