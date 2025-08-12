Assine UOL
Grimsby
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
League Cup - United Kingdom
Blundell Park
Shrewsbury
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.95
x
3.4
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.98
x
3.41
2
3.82
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.99
x
3.35
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.99
x
3.35
2
3.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.97
x
3.35
2
3.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 08:45

Grimsby x Shrewsbury: Palpite Odds Altas +8, +35, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Grimsby x Shrewsbury: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Blundell Park, em Cleethorpes, e não terá transmissão oficial para o Brasil.


As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. Não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Grimsby vive um bom momento, sem perder há quatro jogos, enquanto o Shrewsbury não vence há quatro partidas.


Grimsby x Shrewsbury Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Grimsby Town para vencer - odd 1.97

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.85

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.00


Ao analisar as estatísticas, o Grimsby é o favorito com uma odd de 1.97 e está em uma melhor fase que o adversário. As duas equipes têm uma média de 60% de jogos com mais de 2.5 gols em seus últimos dez confrontos. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão e de que o jogo terá mais de 2.5 gols faz sentido.


Palpites Alternativos Grimsby x Shrewsbury



  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Sim - odd 4.08

  • 🎯 Palpite: Gols Exatos: 2 - odd 3.44

  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Grimsby Town E Não - odd 3.09


Para palpites que fogem um pouco do básico, mas com bom potencial, a combinação de vitória do Grimsby e ambas as equipes marcarem é uma ótima opção, já que a odd é de 4.08. A aposta no placar exato de 2 gols no total (odd 3.44) é outra boa alternativa, considerando a média de gols de ambas as equipes.


💰 Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Grimsby Town ou Empate - odd 1.24

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.32

  • 🟡 Palpite: Grimsby Town marca mais de 0.5 gols - odd 1.23


⚖️ Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Shrewsbury Town para vencer - odd 3.77

  • 🟢 Palpite: Grimsby Town E Sim - odd 4.08

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Grimsby Town / Grimsby Town - odd 3.00


🚀 Grimsby x Shrewsbury: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 5.81

  • 🟢 Palpite: Placar exato 0:0 - odd 8.72

  • 🟡 Palpite: Placar exato 1:3 para o Shrewsbury - odd 35.42


Grimsby x Shrewsbury: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este é um confronto de mata-mata da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. Como não houve confrontos diretos nos últimos três anos, as estatísticas recentes dos times se tornam ainda mais importantes para analisar o jogo. O vencedor avança, enquanto um empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Grimsby Town x Shrewsbury Town - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Blundell Park, em Cleethorpes

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Grimsby e Shrewsbury Chegam Para o Confronto


O Grimsby chega para a partida em uma fase melhor, sem derrotas em seus últimos quatro jogos. O time tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo, com 60% de suas partidas terminando com mais de 2.5 gols. Quando o Grimsby abre o placar (o que aconteceu em 50% dos jogos), ele vence a partida em 100% das vezes.


Já o Shrewsbury não vive um bom momento, com uma sequência de quatro jogos sem vencer, incluindo uma derrota recente. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 0.8 gols marcados e 2.2 gols sofridos por partida, com 60% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols. Em 25% das vezes, o Shrewsbury foi o primeiro a marcar, e em 100% dessas ocasiões, conseguiu vencer.

Ver mais Ver menos

Grimsby x Shrewsbury: Palpite do Dia

Grimsby Vence
Superbet logo
1.97
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
FC Noah - Lincoln Red Imps FC
1
1.32
Omonia Nicosia - Araz
1
1.39
Monza - Inter
2
1.3
Múltipla
2.39
x
Aposta
20
=
Ganhos
47.70
Apostar agora

Grimsby x Shrewsbury: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Grimsby x Shrewsbury: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2015 FA Cup
Shrewsbury
1 - 0
Grimsby
2015 FA Cup
Grimsby
0 - 0
Shrewsbury

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Grimsby
Empate
Shrewsbury

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos envolvidos. Nunca veja o jogo como um caminho para ganhar dinheiro fácil. Para se divertir com segurança, estabeleça limites de tempo e de valores. Se você sentir que precisa de ajuda para controlar seu hábito, procure apoio. Para mais dicas sobre como apostar com responsabilidade, veja nosso guia de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Celje
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
FC Lugano
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

FC Lugano Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Fredrikstad
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D

FC Midtjylland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Internacional
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Vaduz
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Watford
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D
-
Norwich
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Norwich Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites