Gremio
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Serie A - Brazil
Arena do Grêmio
Sport Recife
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 17:37

Grêmio x Sport: Palpite - Odds 4+, 5+, 7+ - Onde Assistir, Brasileirão (10/08)

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. O apito inicial soará às 20:30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.


O duelo na Arena coloca frente a frente o 14º colocado contra o lanterna da competição. O Grêmio busca sair da zona de preocupação com 20 pontos em 17 jogos disputados.


O Sport vive situação desesperadora como lanterna com apenas seis pontos. A equipe pernambucana ainda não conseguiu vencer nenhuma partida sequer no campeonato nacional.


Confira nossos palpites de Grêmio x Sport, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Grêmio x Sport: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Grêmio - odd 1.85

  • 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.59

  • 🎯 Grêmio não sofre gols - odd 2.11


O histórico recente favorece amplamente o time gaúcho neste confronto. O Sport enfrenta uma das piores campanhas de sua história na elite do futebol brasileiro, sem vitórias em 16 rodadas.


Embora o Grêmio também passe por dificuldades, o fator casa pode ser decisivo. A Arena do Grêmio costuma ser um ambiente complicado para visitantes, especialmente para times em crise como o Sport.


Palpites Alternativos Grêmio x Sport


Para quem busca retornos mais agressivos, selecionamos opções que consideram o momento delicado de ambas as equipes. A pressão sobre o Sport pode resultar em um jogo mais fechado.


O contexto da tabela sugere cautela de ambos os lados. O Grêmio não pode facilitar contra o último colocado, enquanto o Sport precisa desesperadamente de pontos.



  • 🎯 Empate - odd 3.40

  • 🎯 Primeiro tempo: vitória do Grêmio - odd 2.50

  • 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 1.83


Super Palpites Grêmio x Sport



  • 🚀 Ambas as equipes cobram mais de 5.5 escanteios + Mais de 0.5 gols Sport + Mais de 0.5 gols Grêmio - odd 8.00


💰 Palpites de Odds Baixas Grêmio x Sport



  • 🔵 Dupla chance: Grêmio ou empate - odd 1.21

  • 🟢 Grêmio marca mais de 0.5 gols - odd 1.24

  • 🟡 Menos de 4.5 gols no jogo - odd 1.06


⚖️ Palpites de Odds Médias Grêmio x Sport



  • 🔵 Sport marca mais de 0.5 gols - odd 2.11

  • 🟢 Ambos os times marcam - odd 2.10

  • 🟡 Resultado exato 1-0 para Grêmio - odd 5.20


🚀 Palpites de Odds Altas Grêmio x Sport



  • 🔵 Resultado exato 2-0 para Grêmio - odd 7.00

  • 🟢 Grêmio vence por 3+ gols de diferença - odd 8.20

  • 🟡 Vitória do Sport - odd 4.40


Grêmio x Sport: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Grêmio x Sport - Brasileirão Série A 2025

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

  • 📺 Transmissão: Premiere (exclusivo)

Gremio x Sport Recife: Palpite do Dia

Gremio Vence
Superbet logo
1.78
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Gremio x Sport Recife: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gremio x Sport Recife: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Sport Recife
0 - 0
Gremio
2022 Serie B
Gremio
3 - 0
Sport Recife
2022 Serie B
Sport Recife
0 - 0
Gremio
2021 Serie A
Gremio
1 - 2
Sport Recife
2021 Serie A
Sport Recife
1 - 0
Gremio

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gremio
Empate
Sport Recife

Como Grêmio e Sport Chegam Para o Confronto


O Grêmio vive momento de instabilidade técnica mas tem chance de se afastar da zona de rebaixamento. Com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos, precisa aproveitar o confronto direto.


O Sport enfrenta uma situação histórica de dificuldades no Brasileirão. Sem nenhuma vitória em 16 rodadas, o time pernambucano busca desesperadamente sua primeira alegria na competição.


Últimos Jogos do Grêmio


O Grêmio conseguiu uma vitória importante sobre o Fortaleza em casa na última rodada. A equipe gaúcha mostra melhor desempenho quando atua na Arena, onde se sente mais confortável.


Em seus domínios, o time de Porto Alegre tem aproveitamento superior ao que apresenta como visitante. O fator casa pode ser fundamental contra um adversário fragilizado.



  • ❌ Fluminense 1x0 Grêmio - Brasileirão

  • ✅ Grêmio 2x1 Fortaleza - Brasileirão

  • ❌ Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileirão

  • 🟡 Grêmio 1x1 Alianza Lima - Sul-Americana

  • 🟡 Vasco 1x1 Grêmio - Brasileirão


Últimos Jogos do Sport


O Sport vem de sequência de empates que ao menos interrompeu uma série de derrotas. A equipe pernambucana não perde há três jogos, mas também não consegue vencer.


Como visitante, o time do Recife tem números ainda piores que em casa. A equipe sofre para criar chances de gol e vem enfrentando sérias dificuldades ofensivas.



  • 🟡 Sport 0x0 Bahia - Brasileirão

  • 🟡 Sport 2x2 Santos - Brasileirão

  • 🟡 Vitória 2x2 Sport - Brasileirão

  • ❌ Sport 0x1 Botafogo - Brasileirão

  • ❌ Juventude 2x0 Sport - Brasileirão


O confronto favorece claramente o Grêmio pelo momento das equipes e pelo fator casa. O Sport precisa quebrar um jejum histórico de vitórias no Brasileirão.


A pressão psicológica sobre o lanterna pode ser um fator determinante. O Grêmio tem a oportunidade de somar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

