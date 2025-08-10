- D
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- D
- D
- E
Grêmio x Sport: Palpite - Odds 4+, 5+, 7+ - Onde Assistir, Brasileirão (10/08)
Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. O apito inicial soará às 20:30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
O duelo na Arena coloca frente a frente o 14º colocado contra o lanterna da competição. O Grêmio busca sair da zona de preocupação com 20 pontos em 17 jogos disputados.
O Sport vive situação desesperadora como lanterna com apenas seis pontos. A equipe pernambucana ainda não conseguiu vencer nenhuma partida sequer no campeonato nacional.
Confira nossos palpites de Grêmio x Sport, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Grêmio x Sport: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Grêmio - odd 1.85
- 🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.59
- 🎯 Grêmio não sofre gols - odd 2.11
O histórico recente favorece amplamente o time gaúcho neste confronto. O Sport enfrenta uma das piores campanhas de sua história na elite do futebol brasileiro, sem vitórias em 16 rodadas.
Embora o Grêmio também passe por dificuldades, o fator casa pode ser decisivo. A Arena do Grêmio costuma ser um ambiente complicado para visitantes, especialmente para times em crise como o Sport.
Palpites Alternativos Grêmio x Sport
Para quem busca retornos mais agressivos, selecionamos opções que consideram o momento delicado de ambas as equipes. A pressão sobre o Sport pode resultar em um jogo mais fechado.
O contexto da tabela sugere cautela de ambos os lados. O Grêmio não pode facilitar contra o último colocado, enquanto o Sport precisa desesperadamente de pontos.
- 🎯 Empate - odd 3.40
- 🎯 Primeiro tempo: vitória do Grêmio - odd 2.50
- 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 1.83
Super Palpites Grêmio x Sport
- 🚀 Ambas as equipes cobram mais de 5.5 escanteios + Mais de 0.5 gols Sport + Mais de 0.5 gols Grêmio - odd 8.00
💰 Palpites de Odds Baixas Grêmio x Sport
- 🔵 Dupla chance: Grêmio ou empate - odd 1.21
- 🟢 Grêmio marca mais de 0.5 gols - odd 1.24
- 🟡 Menos de 4.5 gols no jogo - odd 1.06
⚖️ Palpites de Odds Médias Grêmio x Sport
- 🔵 Sport marca mais de 0.5 gols - odd 2.11
- 🟢 Ambos os times marcam - odd 2.10
- 🟡 Resultado exato 1-0 para Grêmio - odd 5.20
🚀 Palpites de Odds Altas Grêmio x Sport
- 🔵 Resultado exato 2-0 para Grêmio - odd 7.00
- 🟢 Grêmio vence por 3+ gols de diferença - odd 8.20
- 🟡 Vitória do Sport - odd 4.40
Grêmio x Sport: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Grêmio x Sport - Brasileirão Série A 2025
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 20:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- 📺 Transmissão: Premiere (exclusivo)
Gremio x Sport Recife: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Gremio x Sport Recife: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gremio x Sport Recife: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Grêmio e Sport Chegam Para o Confronto
O Grêmio vive momento de instabilidade técnica mas tem chance de se afastar da zona de rebaixamento. Com apenas três vitórias nos últimos 10 jogos, precisa aproveitar o confronto direto.
O Sport enfrenta uma situação histórica de dificuldades no Brasileirão. Sem nenhuma vitória em 16 rodadas, o time pernambucano busca desesperadamente sua primeira alegria na competição.
Últimos Jogos do Grêmio
O Grêmio conseguiu uma vitória importante sobre o Fortaleza em casa na última rodada. A equipe gaúcha mostra melhor desempenho quando atua na Arena, onde se sente mais confortável.
Em seus domínios, o time de Porto Alegre tem aproveitamento superior ao que apresenta como visitante. O fator casa pode ser fundamental contra um adversário fragilizado.
- ❌ Fluminense 1x0 Grêmio - Brasileirão
- ✅ Grêmio 2x1 Fortaleza - Brasileirão
- ❌ Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileirão
- 🟡 Grêmio 1x1 Alianza Lima - Sul-Americana
- 🟡 Vasco 1x1 Grêmio - Brasileirão
Últimos Jogos do Sport
O Sport vem de sequência de empates que ao menos interrompeu uma série de derrotas. A equipe pernambucana não perde há três jogos, mas também não consegue vencer.
Como visitante, o time do Recife tem números ainda piores que em casa. A equipe sofre para criar chances de gol e vem enfrentando sérias dificuldades ofensivas.
- 🟡 Sport 0x0 Bahia - Brasileirão
- 🟡 Sport 2x2 Santos - Brasileirão
- 🟡 Vitória 2x2 Sport - Brasileirão
- ❌ Sport 0x1 Botafogo - Brasileirão
- ❌ Juventude 2x0 Sport - Brasileirão
O confronto favorece claramente o Grêmio pelo momento das equipes e pelo fator casa. O Sport precisa quebrar um jejum histórico de vitórias no Brasileirão.
A pressão psicológica sobre o lanterna pode ser um fator determinante. O Grêmio tem a oportunidade de somar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- E
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
Moreirense Vence
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- E
- V
- V
Empate
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- E
- V
- D
- D
Trabzonspor Vence
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- E
Bristol Rovers Vence
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- D
- E
- V
Cianorte Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- V
- V
FK Crvena Zvezda Vence
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- E
- E
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
Atletico Goianiense Vence