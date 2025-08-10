Grêmio x Sport: Palpite - Odds 4+, 5+, 7+ - Onde Assistir, Brasileirão (10/08)

Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. O apito inicial soará às 20:30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O duelo na Arena coloca frente a frente o 14º colocado contra o lanterna da competição. O Grêmio busca sair da zona de preocupação com 20 pontos em 17 jogos disputados.

O Sport vive situação desesperadora como lanterna com apenas seis pontos. A equipe pernambucana ainda não conseguiu vencer nenhuma partida sequer no campeonato nacional.

Confira nossos palpites de Grêmio x Sport, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Grêmio x Sport: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Grêmio - odd 1.85

🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.59

🎯 Grêmio não sofre gols - odd 2.11



O histórico recente favorece amplamente o time gaúcho neste confronto. O Sport enfrenta uma das piores campanhas de sua história na elite do futebol brasileiro, sem vitórias em 16 rodadas.

Embora o Grêmio também passe por dificuldades, o fator casa pode ser decisivo. A Arena do Grêmio costuma ser um ambiente complicado para visitantes, especialmente para times em crise como o Sport.

Palpites Alternativos Grêmio x Sport

Para quem busca retornos mais agressivos, selecionamos opções que consideram o momento delicado de ambas as equipes. A pressão sobre o Sport pode resultar em um jogo mais fechado.

O contexto da tabela sugere cautela de ambos os lados. O Grêmio não pode facilitar contra o último colocado, enquanto o Sport precisa desesperadamente de pontos.



🎯 Empate - odd 3.40

🎯 Primeiro tempo: vitória do Grêmio - odd 2.50

🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 1.83



Super Palpites Grêmio x Sport



🚀 Ambas as equipes cobram mais de 5.5 escanteios + Mais de 0.5 gols Sport + Mais de 0.5 gols Grêmio - odd 8.00



💰 Palpites de Odds Baixas Grêmio x Sport



🔵 Dupla chance: Grêmio ou empate - odd 1.21

🟢 Grêmio marca mais de 0.5 gols - odd 1.24

🟡 Menos de 4.5 gols no jogo - odd 1.06



⚖️ Palpites de Odds Médias Grêmio x Sport



🔵 Sport marca mais de 0.5 gols - odd 2.11

🟢 Ambos os times marcam - odd 2.10

🟡 Resultado exato 1-0 para Grêmio - odd 5.20



🚀 Palpites de Odds Altas Grêmio x Sport



🔵 Resultado exato 2-0 para Grêmio - odd 7.00

🟢 Grêmio vence por 3+ gols de diferença - odd 8.20

🟡 Vitória do Sport - odd 4.40



Grêmio x Sport: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida