Grêmio x Mirassol: Palpite, Odds +4, +11 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Grêmio e Mirassol se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, e terá transmissão do Premiere.

Confira palpite para Grêmio e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Grêmio é o 13º colocado, enquanto o Mirassol, 6º, faz uma campanha surpreendente e busca se manter na parte de cima da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Grêmio x Mirassol



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.31 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols Mirassol - Mais de 0.5 - Odd de 1.45 na Novibet



⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.85 na Superbet



1º Gol - Fora

O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Grêmio, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo, contra 1.0 do Grêmio.

O Grêmio, por sua vez, tem sofrido gols em seus jogos recentes. O Mirassol, com um ataque potente, pode aproveitar a vulnerabilidade defensiva do Grêmio para abrir o placar.

A odd elevada para este palpite reflete um risco maior, mas as estatísticas e a boa fase do Mirassol o tornam uma opção interessante.

Total de Gols Mirassol - Mais de 0.5

O Mirassol tem um ataque muito eficiente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo, e o Grêmio, com uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o adversário.

A aposta de o Mirassol marcar pelo menos um gol é bastante segura, considerando as estatísticas de ambas as equipes.

Ambas as equipes marcam - Sim

O histórico de confrontos diretos entre Grêmio e Mirassol mostra jogos com placares altos, como o 4x1 e o 3x2.

O Grêmio, jogando em casa, tem um ataque razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e o Mirassol, com um ataque potente, deve conseguir balançar as redes. A aposta em "Ambas as equipes marcam" é bastante sólida, já que as duas equipes têm capacidade de marcar e as defesas são vulneráveis.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Grêmio x Mirassol - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

: Grêmio x Mirassol - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 13/09/2025

: 13/09/2025

🕡 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Arena do Grêmio, Porto Alegre

: Arena do Grêmio, Porto Alegre

📺 Onde Assistir: Premiere



Palpite Alternativo Grêmio x Mirassol



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.00 na Novibet



🎯 Marcar a qualquer altura - Braithwaite - Odd de 2.46 na Esportes da Sorte



🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.15 na Superbet



Palpite Odds Altas Grêmio x Mirassol



🚀 Resultado Exato - 2x2 - Odd de 13.42 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Mirassol/Grêmio - Odd de 11.50 na Stake



🚀 Primeiro a marcar - Reinaldo - Odd de 15.00 na Stake



Quem vai ganhar Grêmio x Mirassol

Com base nas odds das casas de aposta, o Grêmio é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.20 a 2.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.14. Já uma vitória do Mirassol é considerada a menos provável, com odds acima de 3.20.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Grêmio x Mirassol:



Vitória Grêmio - Odd de 2.25 na Stake



Empate - 3.20 na Stake



Vitória Mirassol - 3.25 na Stake



Histórico entre Grêmio x Mirassol

As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes em competições oficiais. E das duas partidas, o Mirassol venceu ambas. No 1º turno do Brasileirão 2025, vitória por 4x1.

Últimos 5 jogos do Grêmio



❌ Flamengo 1x1 Grêmio



🟡 Grêmio 0x0 Ceará



✅ Atlético-MG 1x3 Grêmio



❌ Grêmio 0x1 Sport



❌ Fluminense 1x0 Grêmio



Últimos 5 jogos do Mirassol