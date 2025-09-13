Assine UOL
Serie A - Brazil
Arena do Grêmio
Mirassol
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 11:32

Grêmio x Mirassol: Palpite, Odds +4, +11 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Grêmio e Mirassol se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, e terá transmissão do Premiere.


Confira palpite para Grêmio e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Grêmio é o 13º colocado, enquanto o Mirassol, 6º, faz uma campanha surpreendente e busca se manter na parte de cima da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Grêmio x Mirassol



  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.31 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Total de Gols Mirassol - Mais de 0.5 - Odd de 1.45 na Novibet

  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.85 na Superbet


1º Gol - Fora


O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Grêmio, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo, contra 1.0 do Grêmio.


O Grêmio, por sua vez, tem sofrido gols em seus jogos recentes. O Mirassol, com um ataque potente, pode aproveitar a vulnerabilidade defensiva do Grêmio para abrir o placar.


A odd elevada para este palpite reflete um risco maior, mas as estatísticas e a boa fase do Mirassol o tornam uma opção interessante.


Total de Gols Mirassol - Mais de 0.5


O Mirassol tem um ataque muito eficiente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo, e o Grêmio, com uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o adversário.


A aposta de o Mirassol marcar pelo menos um gol é bastante segura, considerando as estatísticas de ambas as equipes.


Ambas as equipes marcam - Sim


O histórico de confrontos diretos entre Grêmio e Mirassol mostra jogos com placares altos, como o 4x1 e o 3x2.


O Grêmio, jogando em casa, tem um ataque razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e o Mirassol, com um ataque potente, deve conseguir balançar as redes. A aposta em "Ambas as equipes marcam" é bastante sólida, já que as duas equipes têm capacidade de marcar e as defesas são vulneráveis.


Ficha da Partida



  • Jogo: Grêmio x Mirassol - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre

  • 📺 Onde Assistir: Premiere


Palpite Alternativo Grêmio x Mirassol



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.00 na Novibet

  • 🎯 Marcar a qualquer altura - Braithwaite - Odd de 2.46 na Esportes da Sorte

  • 🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.15 na Superbet


Palpite Odds Altas Grêmio x Mirassol



  • 🚀 Resultado Exato - 2x2 - Odd de 13.42 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Mirassol/Grêmio - Odd de 11.50 na Stake

  • 🚀 Primeiro a marcar - Reinaldo - Odd de 15.00 na Stake


Quem vai ganhar Grêmio x Mirassol


Com base nas odds das casas de aposta, o Grêmio é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.20 a 2.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.14. Já uma vitória do Mirassol é considerada a menos provável, com odds acima de 3.20.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Grêmio x Mirassol:



  • Vitória Grêmio - Odd de 2.25 na Stake

  • Empate - 3.20 na Stake

  • Vitória Mirassol - 3.25 na Stake


Histórico entre Grêmio x Mirassol


As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes em competições oficiais. E das duas partidas, o Mirassol venceu ambas. No 1º turno do Brasileirão 2025, vitória por 4x1.


Últimos 5 jogos do Grêmio



  • ❌ Flamengo 1x1 Grêmio

  • 🟡 Grêmio 0x0 Ceará

  • ✅ Atlético-MG 1x3 Grêmio

  • ❌ Grêmio 0x1 Sport

  • ❌ Fluminense 1x0 Grêmio


Últimos 5 jogos do Mirassol



  • ✅ Mirassol 5x1 Bahia

  • ❌ Fortaleza 0x1 Mirassol

  • ❌ Mirassol 1x1 Cruzeiro

  • ✅ Flamengo 2x1 Mirassol

  • ❌ Mirassol 3x2 Vasco

Gremio x Mirassol: Palpite do Dia

Gremio Vence

Gremio Vence
Superbet logo
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

+18. Aposte com responsabilidade.

Gremio x Mirassol: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gremio x Mirassol: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Mirassol
4 - 1
Gremio
2022 Copa Do Brasil
Mirassol
3 - 2
Gremio

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gremio
Empate
Mirassol

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


