- E
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
Grêmio x Mirassol: Palpite, Odds +4, +11 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)
Grêmio e Mirassol se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, e terá transmissão do Premiere.
Confira palpite para Grêmio e Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Grêmio é o 13º colocado, enquanto o Mirassol, 6º, faz uma campanha surpreendente e busca se manter na parte de cima da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos distintos na competição. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Palpite para Grêmio x Mirassol
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.31 na Esportes da Sorte
- ⚽ Total de Gols Mirassol - Mais de 0.5 - Odd de 1.45 na Novibet
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.85 na Superbet
1º Gol - Fora
O Mirassol tem um desempenho ofensivo superior ao do Grêmio, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo, contra 1.0 do Grêmio.
O Grêmio, por sua vez, tem sofrido gols em seus jogos recentes. O Mirassol, com um ataque potente, pode aproveitar a vulnerabilidade defensiva do Grêmio para abrir o placar.
A odd elevada para este palpite reflete um risco maior, mas as estatísticas e a boa fase do Mirassol o tornam uma opção interessante.
Total de Gols Mirassol - Mais de 0.5
O Mirassol tem um ataque muito eficiente, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo, e o Grêmio, com uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o adversário.
A aposta de o Mirassol marcar pelo menos um gol é bastante segura, considerando as estatísticas de ambas as equipes.
Ambas as equipes marcam - Sim
O histórico de confrontos diretos entre Grêmio e Mirassol mostra jogos com placares altos, como o 4x1 e o 3x2.
O Grêmio, jogando em casa, tem um ataque razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo, e o Mirassol, com um ataque potente, deve conseguir balançar as redes. A aposta em "Ambas as equipes marcam" é bastante sólida, já que as duas equipes têm capacidade de marcar e as defesas são vulneráveis.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Grêmio x Mirassol - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 13/09/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- 📺 Onde Assistir: Premiere
Palpite Alternativo Grêmio x Mirassol
- 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.00 na Novibet
- 🎯 Marcar a qualquer altura - Braithwaite - Odd de 2.46 na Esportes da Sorte
- 🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.15 na Superbet
Palpite Odds Altas Grêmio x Mirassol
- 🚀 Resultado Exato - 2x2 - Odd de 13.42 na Esportes da Sorte
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Mirassol/Grêmio - Odd de 11.50 na Stake
- 🚀 Primeiro a marcar - Reinaldo - Odd de 15.00 na Stake
Quem vai ganhar Grêmio x Mirassol
Com base nas odds das casas de aposta, o Grêmio é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.20 a 2.35. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.14. Já uma vitória do Mirassol é considerada a menos provável, com odds acima de 3.20.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Grêmio x Mirassol:
- Vitória Grêmio - Odd de 2.25 na Stake
- Empate - 3.20 na Stake
- Vitória Mirassol - 3.25 na Stake
Histórico entre Grêmio x Mirassol
As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes em competições oficiais. E das duas partidas, o Mirassol venceu ambas. No 1º turno do Brasileirão 2025, vitória por 4x1.
Últimos 5 jogos do Grêmio
- ❌ Flamengo 1x1 Grêmio
- 🟡 Grêmio 0x0 Ceará
- ✅ Atlético-MG 1x3 Grêmio
- ❌ Grêmio 0x1 Sport
- ❌ Fluminense 1x0 Grêmio
Últimos 5 jogos do Mirassol
- ✅ Mirassol 5x1 Bahia
- ❌ Fortaleza 0x1 Mirassol
- ❌ Mirassol 1x1 Cruzeiro
- ✅ Flamengo 2x1 Mirassol
- ❌ Mirassol 3x2 Vasco
Gremio x Mirassol: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Gremio x Mirassol: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gremio x Mirassol: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- E
- V
- D
- E
- V
- D
- D
- V
Londrina Vence
- V
- E
- V
- E
- V
- D
- E
- V
- V
- V
Worksop Town Vence