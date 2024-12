Grêmio x Corinthians: palpites, estatísticas e dicas | 08/12/2024

Encontramos uma odd de 2.10 na KTO que oferece uma boa recompensa para esse mercado de médio risco.

Jogador para marcar gol: Yuri Alberto (palpite de alto risco)

Yuri Alberto briga pela artilharia do Brasileirão com Alerrandro e Estevão. O corintiano tem 30 gols na temporada e ainda tenta ser o artilheiro do torneio, além de empatar ou ultrapassar Tevez e Deivid como maior goleador de uma temporada pelo Corinthians.

Por isso, acreditamos que há uma boa chance do atacante marcar nessa partida, especialmente porque o Corinthians vem fazendo muito gols e as jogadas de ataque passam sempre pelo pé dele. A melhor odd do mercado é de 2.70 na Betano.

Estatísticas Grêmio x Corinthians

As estatísticas de Grêmio x Corinthians apresentam algumas opções interessantes de apostas para quem quer apostar no jogo.