Grêmio x Ceará: Palpite, Odds +8 e Onde Assistir Brasileirão (23/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Grêmio e Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.


O Grêmio é o 13º colocado, enquanto o Ceará é o 10º, o que promete um confronto direto na parte intermediária da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes que buscam subir na classificação.


Palpite para Grêmio x Ceará



  • ⚽ Total de Gols do Ceará - Mais de 0.5 - Odd de 1.63 na Superbet

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.08 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.55 na Esportes da Sorte


Total de Gols do Ceará - Mais de 0.5


O Ceará tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo. O time demonstrou capacidade de balançar as redes do Grêmio nos confrontos diretos recentes, marcando em 4 das últimas 5 partidas. O Grêmio, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por jogo. Juntas, essas estatísticas e o histórico recente tornam provável que o Ceará marque pelo menos um gol no jogo de hoje.


Ambos os times marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram um equilíbrio de forças, com médias de gols marcados de 1.0 para os dois times. A média de gols sofridos do Grêmio (1.3) é superior à do Ceará (1.0). As duas equipes têm uma média alta de chutes a gol e escanteios, o que indica um jogo aberto, com muitas chances de gol. A combinação das estatísticas e o histórico de confrontos diretos reforçam a probabilidade de que ambas as equipes marquem.


1º Gol - Fora


O Grêmio tem tido dificuldades recentes em seus jogos em casa, vindo de uma derrota para o Sport. O Ceará, por sua vez, vem mostrando um bom desempenho ofensivo fora de casa, marcando gols em jogos contra times como Cruzeiro e Palmeiras. As odds para o Ceará marcar o primeiro gol são altas, o que reflete um risco maior, mas a fase recente das equipes e as estatísticas de ataque do Ceará dão boas chances para que essa aposta se concretize.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Grêmio x Ceará - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • 🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre

  • 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Grêmio x Ceará



  • 🎯 Total de cartões amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.10 na Novibet

  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.02 na Stake

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 4.45 na Superbet


Palpite Odds Altas Grêmio x Ceará



  • 🚀 1º Gol & Resultado Final - 2 & X - Odd de 8.60 na Superbet

  • 🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.46 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Primeiro a marcar - Pedro Raul - Odd de 6.50 na Novibet


Quem vai ganhar Grêmio x Ceará


Com base nas odds das casas de aposta, o Grêmio é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.00 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.30. Já uma vitória do Ceará é considerada a menos provável, com odds acima de 4.00


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Grêmio x Ceará:



  • Vitória Grêmio - Odd de 2.00 na Stake

  • Empate - 3.20 na Stake

  • Vitória Ceará - 4.00 na Betnacional


Histórico entre Grêmio x Ceará


O histórico de confrontos diretos entre Grêmio e Ceará mostra um grande equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio venceu duas vezes, o Ceará venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.


Últimos 5 jogos do Grêmio



  • ❌ Atlético-MG 1-3 Grêmio

  • ❌ Grêmio 0-1 Sport

  • ❌ Fluminense 1-0 Grêmio

  • ✅ Grêmio 2-1 Fortaleza

  • ❌ Palmeiras 1-0 Grêmio


Últimos 5 jogos do Ceará



  • ❌ Bahia 1-0 Ceará (Copa do Nordeste)

  • ✅ Ceará 1-0 RB Bragantino

  • ❌ Palmeiras 2-1 Ceará

  • 🟡 Ceará 1-1 Flamengo

  • ✅ Cruzeiro 1-2 Ceará

Gremio x Ceara: Palpite do Dia

Gremio Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Gremio x Ceara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gremio x Ceara: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Ceara
2 - 0
Gremio
2021 Serie A
Gremio
2 - 0
Ceara
2021 Serie A
Ceara
3 - 2
Gremio
2020 Serie A
Gremio
4 - 2
Ceara
2020 Serie A
Ceara
1 - 1
Gremio

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gremio
Empate
Ceara

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

