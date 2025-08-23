Grêmio x Ceará: Palpite, Odds +8 e Onde Assistir Brasileirão (23/08)

Confira palpite para Grêmio e Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Arena do Grêmio, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

O Grêmio é o 13º colocado, enquanto o Ceará é o 10º, o que promete um confronto direto na parte intermediária da tabela. O jogo é crucial para as duas equipes que buscam subir na classificação.

Palpite para Grêmio x Ceará



⚽ Total de Gols do Ceará - Mais de 0.5 - Odd de 1.63 na Superbet



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.08 na Novibet



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.55 na Esportes da Sorte



Total de Gols do Ceará - Mais de 0.5

O Ceará tem um desempenho ofensivo razoável, com uma média de 1.0 gol marcado por jogo. O time demonstrou capacidade de balançar as redes do Grêmio nos confrontos diretos recentes, marcando em 4 das últimas 5 partidas. O Grêmio, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por jogo. Juntas, essas estatísticas e o histórico recente tornam provável que o Ceará marque pelo menos um gol no jogo de hoje.

Ambos os times marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram um equilíbrio de forças, com médias de gols marcados de 1.0 para os dois times. A média de gols sofridos do Grêmio (1.3) é superior à do Ceará (1.0). As duas equipes têm uma média alta de chutes a gol e escanteios, o que indica um jogo aberto, com muitas chances de gol. A combinação das estatísticas e o histórico de confrontos diretos reforçam a probabilidade de que ambas as equipes marquem.

1º Gol - Fora

O Grêmio tem tido dificuldades recentes em seus jogos em casa, vindo de uma derrota para o Sport. O Ceará, por sua vez, vem mostrando um bom desempenho ofensivo fora de casa, marcando gols em jogos contra times como Cruzeiro e Palmeiras. As odds para o Ceará marcar o primeiro gol são altas, o que reflete um risco maior, mas a fase recente das equipes e as estatísticas de ataque do Ceará dão boas chances para que essa aposta se concretize.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Grêmio x Ceará - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 23/08/2025



🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre



📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Grêmio x Ceará



🎯 Total de cartões amarelos - Mais de 5.5 - Odd de 2.10 na Novibet



🎯 Total de Escanteios - Acima de 10.5 - Odd de 2.02 na Stake



🎯 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Empate - Odd de 4.45 na Superbet



Palpite Odds Altas Grêmio x Ceará



🚀 1º Gol & Resultado Final - 2 & X - Odd de 8.60 na Superbet



🚀 Resultado Correto - 1x1 - Odd de 5.46 na Esportes da Sorte



🚀 Primeiro a marcar - Pedro Raul - Odd de 6.50 na Novibet



Quem vai ganhar Grêmio x Ceará

Com base nas odds das casas de aposta, o Grêmio é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.00 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.30. Já uma vitória do Ceará é considerada a menos provável, com odds acima de 4.00

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Grêmio x Ceará:



Vitória Grêmio - Odd de 2.00 na Stake



Empate - 3.20 na Stake



Vitória Ceará - 4.00 na Betnacional



Histórico entre Grêmio x Ceará

O histórico de confrontos diretos entre Grêmio e Ceará mostra um grande equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio venceu duas vezes, o Ceará venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.

Últimos 5 jogos do Grêmio



❌ Atlético-MG 1-3 Grêmio



❌ Grêmio 0-1 Sport



❌ Fluminense 1-0 Grêmio



✅ Grêmio 2-1 Fortaleza



❌ Palmeiras 1-0 Grêmio



Últimos 5 jogos do Ceará