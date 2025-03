Grêmio x Atlético Mineiro: Palpites, Onde Assistir e Escalações | Brasileirão 2025

Análise do Confronto entre Grêmio x Atlético

O Grêmio busca começar o Brasileirão com o pé direito diante de sua torcida, após perder a final do campeonato estadual para o maior rival. Sob o comando de Gustavo Quinteros, o Tricolor Gaúcho aposta na experiência de jogadores como Edenilson e Jemerson para somar os primeiros três pontos na campanha.

O Atlético Mineiro, por sua vez, inicia a competição após se consagrar campeão estadual. A equipe comandada por Cuca conta com um elenco qualificado, com nomes como Hulk, Rony e Gustavo Scarpa. Para brigar pelo título, precisa vencer jogos fora e começar passando pelo Grêmio é, com certeza, um grande objetivo.

Justificativa dos Palpites de Grêmio x Atlético

Atlético Mineiro mais de 0.5 gol na partida

O Galo possui um ataque eficiente, com destaque para Hulk, o grande artilheiro, mas também com outros nomes, como o recém chegado Cuello. O poderio ofensivo do Galo deixa grande as chances de marcar ao menos um gol na partida e nos trazer o green na Alfa Bet, em odd 1.49.