Grêmio x Alianza Lima: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana 23/07

Grêmio x Alianza Lima: Confira os palpites para o jogo da Copa Sul-Americana, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Grêmio e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira (23/07), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025. Com transmissão exclusiva do Paramount+, o duelo promete tensão máxima: o Tricolor precisa reverter o 2-0 sofrido no Peru para avançar às oitavas.

O Grêmio chega pressionado após um empate com o Vasco no Brasileirão e sabe que só uma vitória por 3+ gols garante a classificação. Já o Alianza Lima pode perder por um gol que ainda se classifica, mas um revés por dois gols levaria a decisão para os pênaltis.

Enquanto o time gaúcho tenta resgatar sua tradição continental, os peruanos buscam fazer história eliminando um gigante sul-americano. Confira nosso palpite de Grêmio x Alianza Lima, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Veja ainda outros Palpites do dia.

Grêmio x Alianza Lima Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Handicap Asiático: Grêmio -1.5 - odd pagando 2.55 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - 1º Tempo: Grêmio marcar - odd pagando 1.65 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Total de gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.89 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Grêmio x Alianza Lima, nós indicamos esses três palpites considerando o momento técnico das equipes e o peso do mando de campo neste tipo de confronto eliminatório.

Handicap Asiático: Grêmio -1.5 - odd pagando 2.55

Cobre vitória gremista por 2+ gols de diferença, cenário necessário para a classificação.

1º Tempo: Grêmio marcar - odd pagando 1.65

O time da casa deve começar pressionando e tem grandes chances de marcar ainda no primeiro tempo.

Total de gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.89

Com o Grêmio obrigado a atacar e o Alianza podendo explorar contra-ataques, a partida tende a ser movimentada.

Grêmio x Alianza Lima - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Grêmio x Alianza Lima ao vivo no Paramount+. O jogo acontece às 21:30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira (23/07), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Tudo o que você precisa saber de Grêmio x Alianza Lima



⚽️ Confronto: Grêmio x Alianza Lima - Copa Sul-Americana (Playoffs)



? Data: 23/07/2025



⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)



?️ Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre



? Onde vai passar: Paramount+



Grêmio x Alianza Lima: Escalações

Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Villasanti, Dodi, Alysson, Amuzu, Cristian Olivera, Braithwaite.

Escalação do Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco, Noriega, Cari, Gaibor, Castillo, Guerrero, Cantero.

As escalações são previsões baseadas nas últimas formações e podem sofrer alterações até a bola rolar.

Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.