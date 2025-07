Grêmio Prudente x Araçatuba: Palpite, Onde Assistir - Copa Paulista - 05/07

Grêmio Prudente x Araçatuba: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Copa Paulista, neste sábado (05/07/2025), a partir das 17h (horário de Brasília).

O confronto entre Grêmio Prudente e Araçatuba é válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O jogo reúne os dois primeiros colocados do Grupo 1 e pode definir quem assumirá a liderança isolada da chave.

O Prudente chega com 4 pontos em 2 jogos, invicto, e vindo de empate com o Noroeste. A Araçatuba lidera com 6 pontos em 3 partidas e tenta confirmar sua força mesmo fora de casa. A combinação entre defesas organizadas e ataques produtivos indica um duelo de alto impacto para o cenário de apostas.

Grêmio Prudente x Araçatuba: Melhores Palpites da Copa Paulista



🔥 Palpite 1: Vitória do Grêmio Prudente – odd 1.37

🔥 Palpite 2: Menos de 2.5 gols – odd 1.70

🔥 Palpite 3: Ambos marcam: não – odd 1.51

🔥 Palpite 4: Grêmio Prudente vence ao intervalo – odd 1.82

🔥 Palpite 5: Handicap asiático -1 Grêmio Prudente – odd 1.62

🔥 Palpite 6: Intervalo/Final: Prudente/Prudente – odd 1.82



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória do Grêmio Prudente – odd 1.37

Jogando em casa, o Prudente tem vantagem técnica e física. A equipe de Sérgio Guedes venceu o Monte Azul por 3 a 1 na estreia e segue invicta. A Araçatuba, embora lidere, sofreu diante de adversários diretos fora de casa e ainda não provou solidez longe de seu estádio.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd 1.70

Apesar de bons ataques, ambas as equipes têm média de gols próxima a 2 por jogo. Com o peso da liderança em jogo, a tendência é de um confronto mais controlado, onde a posse e os espaços serão mais disputados do que concedidos.

Palpite 3 – Ambos marcam: não – odd 1.51

A defesa do Prudente não sofreu gols no último jogo e se comporta bem como mandante. A Araçatuba, que venceu os dois jogos em casa, costuma cair de produção fora. Existe forte probabilidade de pelo menos um dos lados não balançar as redes.

Palpite 4 – Grêmio Prudente vence ao intervalo – odd 1.82

Contra o Monte Azul, o Prudente marcou cedo e mostrou domínio desde os primeiros minutos. Com a torcida a favor, deve repetir a estratégia e buscar vantagem logo no primeiro tempo, especialmente aproveitando o início mais lento da Araçatuba como visitante.

Palpite 5 – Handicap asiático -1 Grêmio Prudente – odd 1.62

Essa linha cobre vitória por dois ou mais gols, devolvendo aposta em caso de triunfo por apenas um. Considerando o desempenho ofensivo do Prudente e a inconsistência da Araçatuba fora de casa, o cenário é favorável para um placar mais elástico.

Palpite 6 – Intervalo/Final: Prudente/Prudente – odd 1.82

Com início forte e solidez tática, o Prudente tende a construir o resultado com controle desde o primeiro tempo até o apito final. A equipe já mostrou padrão de intensidade constante, ideal para esse tipo de aposta combinada.

Grêmio Prudente x Araçatuba: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Grêmio Prudente e Araçatuba terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF TV, no YouTube.



📅 Data: Sábado, 05/07/2025

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Competição: Copa Paulista

📺 Onde assistir: FPF TV (YouTube)



É possível assistir gratuitamente com imagens ao vivo na plataforma oficial da Federação Paulista de Futebol.