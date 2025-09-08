- V
Grécia x Dinamarca, Palpite, Odds +6 e +7 Eliminatórias da Copa do Mundo (08/09)
Confira os melhores palpites para Grécia x Dinamarca, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Grécia e Dinamarca se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, dia 08 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis. Grécia e Dinamarca terá transmissão da Disney+ (streaming).
Palpites de Grécia x Dinamarca: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Dinamarca entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. A Grécia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque dinamarquês. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.
- ⚽ Resultado Final: Grécia - Odd de 2.62 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.62 na Stake
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.82 na Novibet
Como Grécia e Dinamarca Chegam Para o Confronto
A Grécia chega para esta partida com um volume ofensivo impressionante, registrando uma média de 15.0 chutes no gol e 13.0 chutes fora do gol, além de 11.0 escanteios. A equipe tem uma média de 1.0 cartão por jogo, o que aponta para um jogo mais limpo. Jogando em casa, a Grécia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.
A Dinamarca, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.0 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol. A equipe, no entanto, tem um volume de escanteios impressionante, com 13.0 por jogo, o que sugere um ataque muito forte e constante. A média de 3.0 cartões por jogo indica que a equipe comete mais faltas que a Grécia. A Dinamarca buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.
Palpites Alternativos Grécia x Dinamarca
- ⚽ Total de Cartões - Menos de 4.5 - Odd de 1.67 na Novibet
- ⚽ Total de Faltas - Mais de 22.5 - Odd de 1.87 na Superbet
- ⚽ Tota de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.82 na Stake
Palpites de Odds Altas Grécia x Dinamarca
- ⚽ Placar Exato: 1x0 - Odd de 7.00 na Stake
- ⚽ Intervalo/Final - Empate/Grécia - Odd de 6.00 na Novibet
- ⚽ Marcar o 1º Gol - Pavlidis - Odd de 7.50 na Superbet
Informações do Jogo: Grécia x Dinamarca: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Grécia x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 08/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Karaiskákis, Pireu (Grécia)
- Transmissão: Disney+
Greece x Denmark: Palpite do Dia
Greece x Denmark: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Greece x Denmark: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.