Greece
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Denmark
  • E
  • V
  • V
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
3.1
2
3
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
3.15
2
3.15
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.95
2
2.9
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 13:05

Grécia x Dinamarca, Palpite, Odds +6 e +7 Eliminatórias da Copa do Mundo (08/09)

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira os melhores palpites para Grécia x Dinamarca, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Grécia e Dinamarca se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, dia 08 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis. Grécia e Dinamarca terá transmissão da Disney+ (streaming). 


Palpites de Grécia x Dinamarca: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Dinamarca entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. A Grécia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque dinamarquês. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



  • ⚽ Resultado Final: Grécia - Odd de 2.62 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.62 na Stake

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.82 na Novibet


Como Grécia e Dinamarca Chegam Para o Confronto


A Grécia chega para esta partida com um volume ofensivo impressionante, registrando uma média de 15.0 chutes no gol e 13.0 chutes fora do gol, além de 11.0 escanteios. A equipe tem uma média de 1.0 cartão por jogo, o que aponta para um jogo mais limpo. Jogando em casa, a Grécia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.


A Dinamarca, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.0 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol. A equipe, no entanto, tem um volume de escanteios impressionante, com 13.0 por jogo, o que sugere um ataque muito forte e constante. A média de 3.0 cartões por jogo indica que a equipe comete mais faltas que a Grécia. A Dinamarca buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.


Palpites Alternativos Grécia x Dinamarca



  • ⚽ Total de Cartões - Menos de 4.5 - Odd de 1.67 na Novibet

  • ⚽ Total de Faltas - Mais de 22.5 - Odd de 1.87 na Superbet

  • ⚽ Tota de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.82 na Stake


Palpites de Odds Altas Grécia x Dinamarca



  • ⚽ Placar Exato: 1x0 - Odd de 7.00 na Stake

  • ⚽ Intervalo/Final - Empate/Grécia - Odd de 6.00 na Novibet

  • ⚽ Marcar o 1º Gol - Pavlidis - Odd de 7.50 na Superbet


Informações do Jogo: Grécia x Dinamarca: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Grécia x Dinamarca - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 08/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Karaiskákis, Pireu (Grécia)

  • Transmissão: Disney+

Greece x Denmark: Palpite do Dia

Greece x Denmark: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Greece x Denmark: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Denmark
0 - 0
Greece

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Greece
Empate
Denmark

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

