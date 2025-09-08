Grécia x Dinamarca, Palpite, Odds +6 e +7 Eliminatórias da Copa do Mundo (08/09)

Confira os melhores palpites para Grécia x Dinamarca, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Grécia e Dinamarca se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, dia 08 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis. Grécia e Dinamarca terá transmissão da Disney+ (streaming).

Palpites de Grécia x Dinamarca: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Dinamarca entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida, o que a torna a aposta mais segura. A Grécia, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para tentar conter o ataque dinamarquês. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Grécia - Odd de 2.62 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.62 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.82 na Novibet



Como Grécia e Dinamarca Chegam Para o Confronto

A Grécia chega para esta partida com um volume ofensivo impressionante, registrando uma média de 15.0 chutes no gol e 13.0 chutes fora do gol, além de 11.0 escanteios. A equipe tem uma média de 1.0 cartão por jogo, o que aponta para um jogo mais limpo. Jogando em casa, a Grécia buscará a vitória para somar pontos importantes na tabela.

A Dinamarca, por sua vez, tem um ataque com uma média de 2.0 chutes no gol e 5.0 chutes fora do gol. A equipe, no entanto, tem um volume de escanteios impressionante, com 13.0 por jogo, o que sugere um ataque muito forte e constante. A média de 3.0 cartões por jogo indica que a equipe comete mais faltas que a Grécia. A Dinamarca buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Grécia x Dinamarca



⚽ Total de Cartões - Menos de 4.5 - Odd de 1.67 na Novibet



⚽ Total de Faltas - Mais de 22.5 - Odd de 1.87 na Superbet



⚽ Tota de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.82 na Stake



Palpites de Odds Altas Grécia x Dinamarca



⚽ Placar Exato: 1x0 - Odd de 7.00 na Stake



⚽ Intervalo/Final - Empate/Grécia - Odd de 6.00 na Novibet



⚽ Marcar o 1º Gol - Pavlidis - Odd de 7.50 na Superbet



Informações do Jogo: Grécia x Dinamarca: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida