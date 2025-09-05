Assine UOL
Greece
World Cup - Qualification Europe
Grécia x Bielorrússia Palpite; Odds 7+, 6+; Eliminatórias da Europa 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Grécia e Bielorrússia se enfrentam em uma partida decisiva pelas Eliminatórias da Europa na sexta-feira, 05 de setembro de 2025, às 19h45 (horário de Brasília). O duelo promete fortes emoções e muita disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. 


A Grécia busca consolidar sua posição na competição e garantir pontos importantes em casa. Já Bielorrússia precisa mostrar sua força para somar pontos e se manter vivo na briga por uma vaga.


Confira nossos palpites de Grécia x Bielorrússia.


Palpites de Grécia x Bielorrússia: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Grécia x Bielorrússia, analisamos o desempenho recente das equipes, histórico de confrontos e as expectativas para o jogo. Acreditamos que a partida será disputada, com chances de gols para ambos os lados.



  • 🎯 Total de Gols (Acima de 2.5) - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

  • 🎯 Grécia Vence - odd 1.90


Para os palpites de Grécia x Bielorrússia, a análise estatística aponta para um jogo com alta probabilidade de gols. O momento das equipes sugere um confronto aberto e com oportunidades de ambos os lados.


Palpites Alternativos Grécia x Bielorrússia


Para os apostadores mais experientes, separamos algumas opções alternativas que podem render bons lucros. Acreditamos que a partida terá momentos de intensidade e reviravoltas, tornando os mercados alternativos atrativos.



  • 🎯 Total de Cartões (Acima de 4.5) - odd 2.35

  • 🎯 Escanteios (Acima de 9.5) - odd 1.80

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Grécia - odd 6.00


Super Palpites Grécia x Bielorrússia



  • 🚀 Placar Exato: Grécia 2 x 1 Bielorrússia - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Grécia x Bielorrússia


Apostar em odds com valores mais acessíveis pode ser uma estratégia interessante para quem busca segurança e gosta de previsibilidade. As odds abaixo de 2.50 indicam maior probabilidade de acerto, o que pode ser ideal para quem está começando.



  • 🔵 Grécia para se classificar- odd 1.80

  • 🟢 Total de Gols (Acima de 1.5) - odd 1.45

  • 🟡 Chance Dupla: Grécia ou Empate - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias Grécia x Bielorrússia


As odds médias, com valores entre 2.50 e 4.99, representam um equilíbrio entre risco e recompensa. São ótimas opções para quem busca um pouco mais de emoção e maiores retornos nas apostas.



  • 🔵 Handicap Asiático Grécia -1 - odd 3.10

  • 🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - Sim - odd 4.00

  • 🟡 Número de Gols: 3 - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Grécia x Bielorrússia


Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos significativos, as odds altas, acima de 5.00, são a escolha perfeita. Apostar em mercados com odds elevadas exige análise e conhecimento, mas a recompensa pode ser alta.



  • 🔵 Placar Exato: 3x1 Grécia - odd 8.00

  • 🟡 Vencedor e Ambas as Equipes Marcam: Grécia - odd 5.50


Grécia x Bielorrússia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Grécia x Bielorrússia - Eliminatórias da Europa

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 19h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Karaiskakis, Grécia

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


Como Grécia e Belarus Chegam Para o Confronto


A Grécia, em busca da classificação, chega para o jogo motivada pela sua campanha recente. A equipe grega precisa da vitória para manter as chances de ir para a Copa do Mundo de 2026.


Belarus, por outro lado, tenta surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa. O time bielorrusso sabe que precisa mostrar um bom futebol para vencer.


Últimos Jogos da Grécia


A Grécia tem mostrado um bom desempenho nas últimas partidas, com vitórias importantes e um ataque consistente. A equipe tem se mostrado forte em casa, mas precisa melhorar a defesa.


A equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico grego busca encontrar o equilíbrio ideal para as Eliminatórias.



  • ✅ Grécia 3x1 Bulgária - Eliminatórias da Europa

  • ✅ Grécia 2x1 Eslováquia - Eliminatórias da Europa

  • ✅ Escócia 1x2 Grécia - Eliminatórias da Europa

  • ❌ Grécia 0x1 Escócia - Eliminatórias da Europa

  • ✅ Finlândia 1x2 Grécia - Eliminatórias da Europa


Últimos Jogos de Bielorrússia


Belarus mostra um desempenho irregular nas últimas partidas, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa melhorar a consistência para ter chances de classificação.


A equipe tem enfrentado dificuldades em manter o ritmo de jogo, mas tem demonstrado potencial ofensivo. O técnico bielorrusso busca ajustar a equipe para os próximos jogos.



  • ❌ Belarus 1x2 Rússia - Eliminatórias da Europa

  • ✅ Belarus 2x1 Cazaquistão - Eliminatórias da Europa

  • ✅ Azerbaijão 1x2 Belarus - Eliminatórias da Europa

  • ✅ Tadjiquistão 1x2 Belarus - Eliminatórias da Europa

  • 🟡 Bulgária 0x0 Belarus - Eliminatórias da Europa


Nossa Opinião para Grécia x Bielorrússia


Com base nas análises e estatísticas, a Grécia é a favorita para vencer a partida, mas Belarus pode surpreender. Esperamos um jogo com muitos gols e oportunidades de ambos os lados.


Acreditamos que a Grécia vai impor seu ritmo de jogo e buscar a vitória desde o início, mas Belarus pode se aproveitar de contra-ataques e tentar marcar gols.


 


 

Greece x Belarus: Palpite do Dia

Greece x Belarus: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Greece x Belarus: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Belarus
0 - 0
Greece

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


