Grasshoppers x Bayern Munique: Palpite Odds Altas +6, +20, Onde Assistir, 12/08

Grasshoppers x Bayern de Munique: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao amistoso de pré-temporada, enquanto os alemães se preparam para o início da Bundesliga na semana que vem.

Esta partida é uma oportunidade para o Bayern testar táticas e ganhar ritmo de jogo, já que é o último compromisso antes de começar o campeonato.

Apesar do Bayern ser o grande favorito, já que tem uma odd baixíssima para a vitória, encontramos boas oportunidades com odds interessantes em outros mercados. O palpite é que o Bayern saia com a vitória e uma boa goleada, mostrando sua superioridade técnica.

Grasshoppers x Bayern de Munique Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Bayern de Munique vence - odd 1.05



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.18



🎯 Palpite: Bayern de Munique e Sim (ambos marcam) - odd 2.31



Palpites Alternativos Grasshoppers x Bayern de Munique

Além das dicas de apostas tradicionais, selecionamos também três palpites mais alternativos que podem te ajudar a aproveitar o jogo. Essas sugestões saem um pouco do óbvio, mas possuem boas odds.



🎯 Palpite: Placar Exato 0 a 3 - odd 6.36



🎯 Palpite: Bayern de Munique marca em ambos os tempos - odd 1.30



🎯 Palpite: Bayern de Munique -2.5 Handicap Asiático - odd 1.50



💰 Grasshoppers x Bayern de Munique: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo - odd 1.49



🟢 Palpite: Bayern de Munique sem sofrer gols - odd 1.58



🟡 Palpite: Empate Anula Aposta, Bayern de Munique - odd 1.01



⚖️ Grasshoppers x Bayern de Munique: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Grasshoppers ou Empate (Dupla Hipótese) - odd 4.15



🟡 Palpite: Total de Gols 5+ - odd 2.04



🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo: Empate/Bayern de Munique - odd 4.46



🚀 Grasshoppers x Bayern de Munique: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Total de Gols e Ambos Marcam: Menos de 2.5 e Não - odd 5.01



🟢 Palpite: Grasshoppers vence - odd 29.31



🟡 Palpite: Placar exato 0 a 4 - odd 6.70



Grasshoppers x Bayern de Munique: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um jogo preparatório para a temporada que se inicia. Para o Bayern, é a última chance de ajustar o time antes de começar a Bundesliga na próxima semana, enquanto o Grasshoppers continua em sua pré-temporada.

O confronto será em Zurique, na Suíça, no estádio do Grasshoppers, o que pode dar uma pequena vantagem para o time da casa. Mesmo assim, o Bayern é o grande favorito para vencer com tranquilidade.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto : Grasshoppers x Bayern de Munique - Amistosos de clubes

: Grasshoppers x Bayern de Munique - Amistosos de clubes

📅 Data : 12/08/25

: 12/08/25

⏰ Horário : 13h (horário de Brasília)

: 13h (horário de Brasília)

🏟️ Local : Letzigrund, Zurique, Suíça

: Letzigrund, Zurique, Suíça

📺 Transmissão: Sem transmissão anunciada



Como Grasshoppers e Bayern de Munique Chegam Para o Confronto

O Bayern de Munique chega com uma campanha sólida em seus últimos 10 jogos, com seis vitórias, um empate e três derrotas. O time marcou 31 gols, uma média de 3.1 por jogo, e sofreu apenas 10 gols no período. Além disso, o time alemão venceu seus últimos seis jogos em casa e não perdeu há sete partidas.

O Grasshoppers, por outro lado, vem de um desempenho mais irregular. Nos últimos 10 jogos, o time suíço teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. A equipe marcou 16 gols (média de 1.6 por jogo) e sofreu 14 (média de 1.4 por jogo). O time não venceu nos últimos quatro jogos e não venceu fora de casa nas últimas seis partidas.6