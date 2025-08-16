Assine UOL
Goztepe
  • V
  • E
  • E
  • V
  • V
Süper Lig - Turkey
Fenerbahce
  • V
  • E
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.9
x
3.5
2
1.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.75
x
3.6
2
1.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.75
x
3.6
2
1.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 09:31

Goztepe x Fenerbahçe: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Süper Lig, 16/07

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Göztepe x Fenerbahçe: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 1ª rodada da Süper Lig. A partida acontece no sábado (16/08), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Göztepe Gürsel Aksel, em Esmirna, e terá transmissão na Novibet, Superbet e Stake.


O confronto de abertura da temporada na Turquia coloca frente a frente o recém-promovido Göztepe e o poderoso Fenerbahçe. A equipe da casa terá a dura missão de parar o time comandado por José Mourinho que busca começar o campeonato com uma vitória e se manter na disputa pelo título.


Göztepe x Fenerbahçe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Fenerbahçe - odd 1.44

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Fenerbahçe - odd 2.10

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.66


O Fenerbahçe é o grande favorito para vencer a partida, com um ataque muito eficiente, que tem média de 2.1 gols marcados por jogo fora de casa. O Göztepe, apesar de ter uma campanha sólida em casa, terá a difícil missão de segurar um dos times mais fortes do país. Por isso, a tendência é uma vitória do time de José Mourinho por pelo menos dois gols de diferença.


Palpites Alternativos Göztepe x Fenerbahçe



  • 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Fenerbahçe - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - Fenerbahçe - odd 1.36


O Fenerbahçe tem a tendência de pressionar desde o início do jogo, o que pode levar a um gol no primeiro tempo e uma vitória tranquila. Além disso, a diferença técnica entre as equipes é grande e o Göztepe pode não conseguir marcar. É esperado que o Fenerbahçe assuma o controle da partida desde o apito inicial.


💰 Göztepe x Fenerbahçe: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Anula a Aposta - Fenerbahçe - odd 1.14

  • 🟢 Palpite: Resultado Final - Fenerbahçe - odd 1.44

  • 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.18


⚖️ Göztepe x Fenerbahçe: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.66

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Fenerbahçe - odd 2.10

  • 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.90


🚀 Göztepe x Fenerbahçe: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato - 0 a 3 - odd 8.00

  • 🟢 Palpite: Resultado Exato - 0 a 2 - odd 7.00

  • 🟡 Palpite: Resultado no Intervalo / Final - X/2 - odd 5.50


Göztepe x Fenerbahçe: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Göztepe e Fenerbahçe marca o início da Süper Lig para as duas equipes, mas com expectativas bem diferentes. O Göztepe tenta sobreviver e o Fenerbahçe, lutar pelo título. O jogo terá transmissão na Novibet, Superbet e Stake.a.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Göztepe x Fenerbahçe - Süper Lig

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Göztepe Gürsel Aksel, Esmirna

  • 📺 Transmissão: Novibet, Superbet e Stake.a


Como Göztepe e Fenerbahçe Chegam Para o Confronto


O Göztepe, que conquistou a segunda divisão da Turquia, tem a difícil missão de enfrentar o Fenerbahçe, que foi o vice-campeão da última temporada. Em casa, o Göztepe teve uma campanha sólida, com 12 vitórias em 18 jogos, e apenas duas derrotas. A equipe tem um ataque razoável, mas a defesa é forte, com apenas 0.5 gols sofridos por jogo.


O Fenerbahçe, por sua vez, entra em campo com a expectativa de brigar pelo título e começar a temporada com o pé direito. Na temporada passada, fora de casa, o Fenerbahçe teve uma campanha impressionante, com 13 vitórias em 19 jogos e um ataque muito forte.

Goztepe x Fenerbahce: Palpite do Dia

Fenerbahce Vence
Superbet logo
1.9
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sakaryaspor - 76 Iğdır Belediyespor
2
1.9
Tottenham - Burnley
1
1.52
FC Volendam - AZ Alkmaar
2
1.47
Múltipla
4.25
x
Aposta
20
=
Ganhos
84.91
Apostar agora

Goztepe x Fenerbahce: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Goztepe x Fenerbahce: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Süper Lig
Fenerbahce
3 - 2
Goztepe
2024 Süper Lig
Goztepe
2 - 2
Fenerbahce
2021 Süper Lig
Fenerbahce
2 - 0
Goztepe
2021 Süper Lig
Goztepe
1 - 1
Fenerbahce
2020 Süper Lig
Fenerbahce
0 - 1
Goztepe

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de tornar os jogos ainda mais emocionantes, mas lembre-se que o dinheiro que você usa para apostar é para o seu entretenimento, não para pagar contas.


A diversão deve ser a sua principal motivação. Defina um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse. Se você perceber que está perdendo o controle, procure ajuda. O jogo responsável é o caminho para uma experiência segura e agradável.

