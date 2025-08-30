Goiatuba x Inter de Limeira: Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Série D (30/08)

Confira palpite para Goiatuba e Inter de Limeira, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Goiatuba e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Divino Garcia Rosa, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.

O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e se aproximar do acesso. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Goiatuba x Inter de Limeira



⚽ Chance Dupla - Goiatuba ou Empate - Odd de 1.45 na Stake



⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Superbet



⚽ Primeiro Gol - Goiatuba - Odd de 2.10 na Stake



Chance Dupla - Goiatuba ou Empate

O Goiatuba, jogando em casa, tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols marcados por jogo, enquanto a Inter de Limeira tem um desempenho defensivo superior. A equipe goiana tem um estilo de jogo mais agressivo, o que pode surpreender o adversário. A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Goiatuba, que são resultados muito prováveis de acontecer.

Total de Gols - Abaixo de 1.5

A Inter de Limeira tem uma das melhores defesas da competição, sofrendo em média apenas 0.5 gols por jogo. O Goiatuba, apesar de um ataque eficiente, terá um grande desafio para furar o bloqueio defensivo do adversário. A tendência é que o jogo seja mais truncado e com poucas finalizações, o que torna a aposta em menos de 1.5 gols uma opção segura.

Primeiro Gol - Goiatuba - Odd de 2.10 na Stake

Em um confronto de mata-mata, a tensão e a intensidade são ainda maiores, o que aumenta a probabilidade de poucos gols e que o time da casa se imponha para tentar uma vantagem no confronto.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Goiatuba x Inter de Limeira - Quartas de Final da Série D



📅 Data: 30/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Divino Garcia Rosa, Goiatuba



📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole



Palpite Alternativo Goiatuba x Inter de Limeira



🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.81 na Stake



🎯 Resultado do 1º Tempo - Empate - Odd de 2.05 na Novibet



Palpite Odds Altas Goiatuba x Inter de Limeira



🚀 Resultado Correto - 1x0 - Odd de 6.40 na Stake



🚀 Resultado Final & Total de Gols - Casa & Menos de 1.5 - Odd de 6.60 na Superbet



Quem vai ganhar Goiatuba x Inter de Limeira

O confronto promete equilibrio, e por isso as casas de apostas dão odds próximas para os resultados do jogo.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Goiatuba x Inter de Limeira:



Vitória Goiatuba - Odd de 2.80 na Alfabet



Empate - 2.90 na Alfabet



Vitória Inter de Limeira - 2.60 na Alfabet



Histórico entre Goiatuba x Inter de Limeira

As equipes se enfrentaram apenas uma vez no Campeonato Brasileiro deste ano, com vitória por 1x0 da Inter de Limeira.