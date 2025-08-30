Assine UOL
Goiatuba EC
Serie D - Brazil
Estádio Divino Garcia Rosa
Inter De Limeira
Goiatuba x Inter de Limeira: Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Série D (30/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Goiatuba e Inter de Limeira, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Goiatuba e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Divino Garcia Rosa, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.


O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e se aproximar do acesso. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Goiatuba x Inter de Limeira



  • ⚽ Chance Dupla - Goiatuba ou Empate - Odd de 1.45 na Stake

  • ⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Superbet

  • ⚽ Primeiro Gol - Goiatuba - Odd de 2.10 na Stake


Chance Dupla - Goiatuba ou Empate


O Goiatuba, jogando em casa, tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols marcados por jogo, enquanto a Inter de Limeira tem um desempenho defensivo superior. A equipe goiana tem um estilo de jogo mais agressivo, o que pode surpreender o adversário. A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Goiatuba, que são resultados muito prováveis de acontecer.


Total de Gols - Abaixo de 1.5


A Inter de Limeira tem uma das melhores defesas da competição, sofrendo em média apenas 0.5 gols por jogo. O Goiatuba, apesar de um ataque eficiente, terá um grande desafio para furar o bloqueio defensivo do adversário. A tendência é que o jogo seja mais truncado e com poucas finalizações, o que torna a aposta em menos de 1.5 gols uma opção segura.


Primeiro Gol - Goiatuba - Odd de 2.10 na Stake


Em um confronto de mata-mata, a tensão e a intensidade são ainda maiores, o que aumenta a probabilidade de poucos gols e que o time da casa se imponha para tentar uma vantagem no confronto.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Goiatuba x Inter de Limeira - Quartas de Final da Série D

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Divino Garcia Rosa, Goiatuba

  • 📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole


Palpite Alternativo Goiatuba x Inter de Limeira



  • 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.81 na Stake

  • 🎯 Resultado do 1º Tempo - Empate -  Odd de 2.05 na Novibet


Palpite Odds Altas Goiatuba x Inter de Limeira



  • 🚀 Resultado Correto - 1x0 - Odd de 6.40 na Stake

  • 🚀 Resultado Final & Total de Gols - Casa & Menos de 1.5 - Odd de 6.60 na Superbet


Quem vai ganhar Goiatuba x Inter de Limeira


O confronto promete equilibrio, e por isso as casas de apostas dão odds próximas para os resultados do jogo.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Goiatuba x Inter de Limeira:



  • Vitória Goiatuba - Odd de 2.80 na Alfabet

  • Empate - 2.90 na Alfabet

  • Vitória Inter de Limeira - 2.60 na Alfabet


Histórico entre Goiatuba x Inter de Limeira


As equipes se enfrentaram apenas uma vez no Campeonato Brasileiro deste ano, com vitória por 1x0 da Inter de Limeira.

Goiatuba EC x Inter De Limeira: Palpite do Dia

Goiatuba EC Vence
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Goiatuba EC x Inter De Limeira: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Goiatuba EC x Inter De Limeira: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
Inter De Limeira
0 - 0
Goiatuba EC
2025 Serie D
Inter De Limeira
0 - 1
Goiatuba EC
2025 Serie D
Goiatuba EC
1 - 3
Inter De Limeira

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Goiatuba EC
Empate
Inter De Limeira

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

