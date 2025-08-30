- V
Goiatuba x Inter de Limeira: Palpite, Odds +6 e Onde Assistir Série D (30/08)
Confira palpite para Goiatuba e Inter de Limeira, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Goiatuba e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Estádio Divino Garcia Rosa, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.
O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e se aproximar do acesso. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Palpite para Goiatuba x Inter de Limeira
- ⚽ Chance Dupla - Goiatuba ou Empate - Odd de 1.45 na Stake
- ⚽ Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.67 na Superbet
- ⚽ Primeiro Gol - Goiatuba - Odd de 2.10 na Stake
Chance Dupla - Goiatuba ou Empate
O Goiatuba, jogando em casa, tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols marcados por jogo, enquanto a Inter de Limeira tem um desempenho defensivo superior. A equipe goiana tem um estilo de jogo mais agressivo, o que pode surpreender o adversário. A aposta de Chance Dupla oferece uma segurança maior, cobrindo o empate e a vitória do Goiatuba, que são resultados muito prováveis de acontecer.
Total de Gols - Abaixo de 1.5
A Inter de Limeira tem uma das melhores defesas da competição, sofrendo em média apenas 0.5 gols por jogo. O Goiatuba, apesar de um ataque eficiente, terá um grande desafio para furar o bloqueio defensivo do adversário. A tendência é que o jogo seja mais truncado e com poucas finalizações, o que torna a aposta em menos de 1.5 gols uma opção segura.
Primeiro Gol - Goiatuba - Odd de 2.10 na Stake
Em um confronto de mata-mata, a tensão e a intensidade são ainda maiores, o que aumenta a probabilidade de poucos gols e que o time da casa se imponha para tentar uma vantagem no confronto.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Goiatuba x Inter de Limeira - Quartas de Final da Série D
- 📅 Data: 30/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Divino Garcia Rosa, Goiatuba
- 📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole
Palpite Alternativo Goiatuba x Inter de Limeira
- 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - Odd de 1.81 na Stake
- 🎯 Resultado do 1º Tempo - Empate - Odd de 2.05 na Novibet
Palpite Odds Altas Goiatuba x Inter de Limeira
- 🚀 Resultado Correto - 1x0 - Odd de 6.40 na Stake
- 🚀 Resultado Final & Total de Gols - Casa & Menos de 1.5 - Odd de 6.60 na Superbet
Quem vai ganhar Goiatuba x Inter de Limeira
O confronto promete equilibrio, e por isso as casas de apostas dão odds próximas para os resultados do jogo.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Goiatuba x Inter de Limeira:
- Vitória Goiatuba - Odd de 2.80 na Alfabet
- Empate - 2.90 na Alfabet
- Vitória Inter de Limeira - 2.60 na Alfabet
Histórico entre Goiatuba x Inter de Limeira
As equipes se enfrentaram apenas uma vez no Campeonato Brasileiro deste ano, com vitória por 1x0 da Inter de Limeira.
Goiatuba EC x Inter De Limeira: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Goiatuba EC x Inter De Limeira: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Goiatuba EC x Inter De Limeira: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
