Goias x Operario-PR: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, Série B, 09/08

Goiás x Operário: confira o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo de opostos na tabela marca a 21ª rodada da Série B neste sábado (09/08), às 18h30, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia. O Esmeraldino briga pela liderança e pelo acesso, enquanto o Fantasma tenta se afastar da parte de baixo.

👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!

Neste artigo, trazemos palpite para Goiás x Operário com análises detalhadas, estatísticas dos dois times e sugestões em mercados tradicionais e alternativos. Destacamos odds que passam de 1.00, além de dicas para quem prefere opções mais seguras.

Palpites de Goiás x Operário: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Goiás vence - odd 1.76



🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.54



🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.48



O Goiás tem aproveitamento de 73% em casa, com 8 vitórias em 10 jogos e apenas 4 gols sofridos nesse recorte. O Operário, por outro lado, marca menos de 1 gol por jogo fora de casa e perdeu 60% como visitante.

Palpites Alternativos Goiás x Operário



🎯 Palpite: Resultado Correto 2x0 Goiás - odd 5.94



🎯 Palpite: Intervalo/Final Goiás/Goiás - odd 2.61



🎯 Palpite: Goiás vence sem sofrer gols - odd 2.42



Esse jogo tende a ser controlado pelo mandante, que venceu sem sofrer gols em 60% das partidas em casa. O Operário ficou zerado no placar em 50% das partidas como visitante.

💰 Goiás x Operário: Palpites de Odds Baixas



🔹 Palpite: Dupla Hipótese Goiás ou Empate - odd 1.17



🟢 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.40



🟡 Palpite: Goiás marca pelo menos 1 gol - odd 1.26



⚖️ Goiás x Operário: Palpites de Odds Médias



🔹 Palpite: Total Exato de Gols: 2 - odd 3.37



🟢 Palpite: Operário não marca - odd 1.88



🟡 Palpite: Empate no 1º tempo - odd 2.10



🚀 Goiás x Operário: Palpites de Odds Altas



🔹 Palpite: Placar Exato 3x0 Goiás - odd 11.91



🟢 Palpite: Menos de 2.5 gols e ambas marcam "não" - odd 1.82



🟡 Palpite: Primeiro gol entre 1-15 minutos - odd 3.81



Informações do Jogo: Goiás x Operário: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo acontece neste sábado, às 18h30, em Goiânia, com transmissão exclusiva pelo streaming da Disney+. O Goiás defende a liderança da Série B, enquanto o Operário tenta pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Goiás x Operário - Série B



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia



📺 Transmissão: Disney+



Como Goiás e Operário Chegam Para o Confronto

O Goiás lidera a Série B com 38 pontos, com uma campanha consistente dentro e fora de casa. A equipe goiana vem de uma série invicta de cinco jogos, tem uma das defesas menos vazadas e conta com um ataque regular.

Do outro lado, o Operário soma 26 pontos e ocupa a 10ª posição. Oscila fora de casa, com apenas 2 vitórias como visitante, e sofre para marcar. A equipe ainda sonha com o G4, mas não pode mais desperdiçar pontos.