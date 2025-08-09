Assine UOL
Goias x Operario-PR: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, Série B, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Goiás x Operário: confira o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo de opostos na tabela marca a 21ª rodada da Série B neste sábado (09/08), às 18h30, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia. O Esmeraldino briga pela liderança e pelo acesso, enquanto o Fantasma tenta se afastar da parte de baixo.


👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!


Neste artigo, trazemos palpite para Goiás x Operário com análises detalhadas, estatísticas dos dois times e sugestões em mercados tradicionais e alternativos. Destacamos odds que passam de 1.00, além de dicas para quem prefere opções mais seguras.


Palpites de Goiás x Operário: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Goiás vence - odd 1.76

  • 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.54

  • 🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.48


O Goiás tem aproveitamento de 73% em casa, com 8 vitórias em 10 jogos e apenas 4 gols sofridos nesse recorte. O Operário, por outro lado, marca menos de 1 gol por jogo fora de casa e perdeu 60% como visitante.


Palpites Alternativos Goiás x Operário



  • 🎯 Palpite: Resultado Correto 2x0 Goiás - odd 5.94

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Goiás/Goiás - odd 2.61

  • 🎯 Palpite: Goiás vence sem sofrer gols - odd 2.42


Esse jogo tende a ser controlado pelo mandante, que venceu sem sofrer gols em 60% das partidas em casa. O Operário ficou zerado no placar em 50% das partidas como visitante.


💰 Goiás x Operário: Palpites de Odds Baixas



  • 🔹 Palpite: Dupla Hipótese Goiás ou Empate - odd 1.17

  • 🟢 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.40

  • 🟡 Palpite: Goiás marca pelo menos 1 gol - odd 1.26


⚖️ Goiás x Operário: Palpites de Odds Médias



  • 🔹 Palpite: Total Exato de Gols: 2 - odd 3.37

  • 🟢 Palpite: Operário não marca - odd 1.88

  • 🟡 Palpite: Empate no 1º tempo - odd 2.10


🚀 Goiás x Operário: Palpites de Odds Altas



  • 🔹 Palpite: Placar Exato 3x0 Goiás - odd 11.91

  • 🟢 Palpite: Menos de 2.5 gols e ambas marcam "não" - odd 1.82

  • 🟡 Palpite: Primeiro gol entre 1-15 minutos - odd 3.81


Informações do Jogo: Goiás x Operário: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo acontece neste sábado, às 18h30, em Goiânia, com transmissão exclusiva pelo streaming da Disney+. O Goiás defende a liderança da Série B, enquanto o Operário tenta pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Goiás x Operário - Série B

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Goiás e Operário Chegam Para o Confronto


O Goiás lidera a Série B com 38 pontos, com uma campanha consistente dentro e fora de casa. A equipe goiana vem de uma série invicta de cinco jogos, tem uma das defesas menos vazadas e conta com um ataque regular.


Do outro lado, o Operário soma 26 pontos e ocupa a 10ª posição. Oscila fora de casa, com apenas 2 vitórias como visitante, e sofre para marcar. A equipe ainda sonha com o G4, mas não pode mais desperdiçar pontos.

Goias x Operario-PR: Palpite do Dia

Goias x Operario-PR: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Goias x Operario-PR: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Operario-PR
1 - 2
Goias
2024 Serie B
Goias
3 - 0
Operario-PR
2024 Serie B
Operario-PR
2 - 0
Goias
2021 Serie B
Operario-PR
1 - 1
Goias
2021 Serie B
Goias
1 - 0
Operario-PR

Palpites