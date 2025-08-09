- V
Goias x Operario-PR: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, Série B, 09/08
Goiás x Operário: confira o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo de opostos na tabela marca a 21ª rodada da Série B neste sábado (09/08), às 18h30, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia. O Esmeraldino briga pela liderança e pelo acesso, enquanto o Fantasma tenta se afastar da parte de baixo.
Neste artigo, trazemos palpite para Goiás x Operário com análises detalhadas, estatísticas dos dois times e sugestões em mercados tradicionais e alternativos. Destacamos odds que passam de 1.00, além de dicas para quem prefere opções mais seguras.
Palpites de Goiás x Operário: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Goiás vence - odd 1.76
- 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.54
- 🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.48
O Goiás tem aproveitamento de 73% em casa, com 8 vitórias em 10 jogos e apenas 4 gols sofridos nesse recorte. O Operário, por outro lado, marca menos de 1 gol por jogo fora de casa e perdeu 60% como visitante.
Palpites Alternativos Goiás x Operário
- 🎯 Palpite: Resultado Correto 2x0 Goiás - odd 5.94
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final Goiás/Goiás - odd 2.61
- 🎯 Palpite: Goiás vence sem sofrer gols - odd 2.42
Esse jogo tende a ser controlado pelo mandante, que venceu sem sofrer gols em 60% das partidas em casa. O Operário ficou zerado no placar em 50% das partidas como visitante.
💰 Goiás x Operário: Palpites de Odds Baixas
- 🔹 Palpite: Dupla Hipótese Goiás ou Empate - odd 1.17
- 🟢 Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.40
- 🟡 Palpite: Goiás marca pelo menos 1 gol - odd 1.26
⚖️ Goiás x Operário: Palpites de Odds Médias
- 🔹 Palpite: Total Exato de Gols: 2 - odd 3.37
- 🟢 Palpite: Operário não marca - odd 1.88
- 🟡 Palpite: Empate no 1º tempo - odd 2.10
🚀 Goiás x Operário: Palpites de Odds Altas
- 🔹 Palpite: Placar Exato 3x0 Goiás - odd 11.91
- 🟢 Palpite: Menos de 2.5 gols e ambas marcam "não" - odd 1.82
- 🟡 Palpite: Primeiro gol entre 1-15 minutos - odd 3.81
Informações do Jogo: Goiás x Operário: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo acontece neste sábado, às 18h30, em Goiânia, com transmissão exclusiva pelo streaming da Disney+. O Goiás defende a liderança da Série B, enquanto o Operário tenta pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Goiás x Operário - Série B
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Goiás e Operário Chegam Para o Confronto
O Goiás lidera a Série B com 38 pontos, com uma campanha consistente dentro e fora de casa. A equipe goiana vem de uma série invicta de cinco jogos, tem uma das defesas menos vazadas e conta com um ataque regular.
Do outro lado, o Operário soma 26 pontos e ocupa a 10ª posição. Oscila fora de casa, com apenas 2 vitórias como visitante, e sofre para marcar. A equipe ainda sonha com o G4, mas não pode mais desperdiçar pontos.
Goias x Operario-PR: Palpite do Dia
Goias x Operario-PR: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Goias x Operario-PR: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Fazer apostas exige controle emocional e planejamento. Não trate isso como forma de renda e nunca jogue o que não pode perder. Defina limites, evite o impulso e tenha em mente que previsões nem sempre se confirmam. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.