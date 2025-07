Goiás x Cuiabá: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série B (19/07)

Goiás e Cuiabá se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela 18ª rodada da Série B. A bola rola às 16h no Estádio da Serrinha (Goiânia-GO) e a transmissão fica por conta da ESPN, Rede TV!, Disney+ e Desimpedidos (YouTube).

O Goiás, em 2º lugar com 33 pontos, briga pela liderança, enquanto o Cuiabá, 5º com 25 pontos, busca se manter firme no G4. O Esmeraldino vem de vitória difícil fora de casa contra o Athletico-PR, enquanto o Cuiabá derrotou o Amazonas em casa. Expectativa de equilíbrio, mas o mando de campo favorece o time goiano neste embate.

Veja a seguir palpite para Goiás x Cuiabá, onde assistir ao jogo e as prováveis escalações das equipes.

Goiás x Cuiabá Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

Baseados nas estatísticas da Série B 2025, sugerimos três mercados para explorar neste duelo:



Palpite 1 – Vitória do Goiás - odd 1.95 na Bet365



Palpite 2 – Ambas Marcam - odd 1.75 na Bet365



Palpite 3 – Mais de 9.5 Escanteios - odd 1.65 na Bet365



Vitória do Goiás – odd 2.10

O Goiás aproveita o momento de invencibilidade em casa (5 jogos sem derrota) e exerce forte pressão ofensiva. Com aproveitamento de 78% de pontos jogando na Serrinha, o favoritismo se justifica.

Ambas Marcam – odd 1.75

O Cuiabá marcou em 7 dos últimos 8 jogos fora e o Goiás sofreu gols em 4 dos últimos 5 em casa. Defesas vulneráveis podem favorecer tento de ambas as equipes.

Mais de 9.5 escanteios – odd 1.85

Com média de 10 escanteios por jogo nos últimos 5 compromissos do Goiás em casa e 9.2 nos jogos do Cuiabá como visitante, é provável que esse duelo ultrapasse 9.5 escanteios.

Goiás x Cuiabá: Onde Assistir Ao Vivo

Se você quer saber onde assistir Goiás x Cuiabá, saiba que o jogo tem cobertura da TV aberta, fechada e do streaming em:



ESPN



Rede TV!



Disney+



Desimpedidos (YouTube)



Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Goiás x Cuiabá – Campeonato Brasileiro Série B



📅 Data: 19/07/25



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)



Goiás x Cuiabá: Quem ganha de acordo com as probabilidades

Com base nas odds: