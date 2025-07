Goiás x Criciúma: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B - 08/07

Goiás x Criciúma: confira palpites para o jogo da Série B, que acontecerá no Estádio de Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás, no dia 08 de julho de 2025, às 19:30h, vamos apresentar os melhores palpites, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Goiás x Criciúma - Palpites - Série B

- ⚽ Ambas Equipes Marcam: Não

- ⚽ Resultado Final: Vitória do Goiás

- ⚽ Mais de 6,5 escanteios

- ⚽ Marcar a Qualquer Momento: Caike

- ⚽ Handicap Asiático: Goiás -1,5

Explicação: Utilizamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites, que refletem o momento das equipes e as tendências do confronto.

Dicas: Procure por mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

Goiás x Criciúma - Onde Assistir

Este jogo da Série B terá transmissão da ESPN e da Disney +. Também poderá ser assistido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. A partida terá início às 19:30h, no horário de Brasília.