Assine UOL
Goias
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Serie B - Brazil
Estádio de Hailé Pinheiro
Botafogo SP
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.48
x
3.83
2
7.49
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.48
x
3.8
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.46
x
3.75
2
7.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
3.85
2
7.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 09:52

Goiás x Botafogo-SP Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (30/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Goiás e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto tem início às 18h30 no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.


O time goiano busca manter a liderança da competição, aproveitando a boa fase e o fator casa. Já o Botafogo-SP chega para o duelo precisando pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e surpreender o adversário fora de casa.


Confira nossos palpites de Goiás x Botafogo-SP, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Goiás x Botafogo-SP: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Goiás x Botafogo-SP, observamos o momento de cada time. O Goiás vem de uma vitória que o manteve na liderança, enquanto o Botafogo-SP precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento. Essa diferença na tabela e a boa fase do time goiano nos ajudam a traçar as melhores apostas.


Observamos os dados recentes para traçar as melhores apostas. O Goiás tem um ataque eficiente e uma defesa sólida, o que sugere que o time goiano pode dominar a partida. No entanto, o Botafogo-SP vem de uma vitória que pode dar a confiança para surpreender.



  • 🎯 Vitória do Goiás - odd 1.35

  • 🎯 Mais de 1.5 Gols - odd 1.56

  • 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.52


Palpites Alternativos Goiás x Botafogo-SP


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O time goiano tem se mostrado consistente em casa e o Botafogo-SP costuma ter dificuldades como visitante, o que pode abrir margem para mercados menos óbvios.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar as apostas. O momento distinto de cada equipe, com o Goiás em ascensão e o Botafogo-SP lutando para se manter na Série B, pode ser o fator decisivo para uma aposta de valor.



  • 🎯 Handicap Asiático -1.5 Goiás - odd 2.05

  • 🎯 Goiás vence e mais de 2.5 gols - odd 2.70

  • 🎯 Botafogo-SP Mais de 0.5 Gols - odd 2.55


Super Palpites Goiás x Botafogo-SP



  • 🚀 Placar Exato: 3x0 Goiás - odd 9.00


💰 Palpites de Odds Baixas Goiás x Botafogo-SP


Se você prefere apostas mais seguras e com um risco menor, os mercados de odds baixas são uma boa opção. Eles oferecem um retorno mais modesto, mas a chance de acerto é maior, sendo uma boa escolha para quem busca consistência em seus palpites.



  • 🔵 Vitória do Goiás - odd 1.35

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols - odd 1.56

  • 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.52


⚖️ Palpites de Odds Médias Goiás x Botafogo-SP


Os palpites de odds médias buscam um equilíbrio entre o risco e o retorno. Eles oferecem um bom lucro e são ideais para quem já tem mais experiência em apostas. Neste jogo, o Goiás é o favorito, mas podemos encontrar mercados interessantes que fogem do óbvio, considerando a necessidade de vitória dos dois times.



  • 🔵 Goiás Vence e Mais de 1.5 Gols - odd 2.00

  • 🟢 Vitória do Goiás por 2 gols de diferença - odd 3.50

  • 🟡 Ambos os tempos com mais de 0.5 gols - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Goiás x Botafogo-SP


As odds altas são para quem gosta de apostar com um risco maior, mas com a possibilidade de um retorno significativo. Estes palpites são mais ousados e podem pegar o apostador de surpresa. O confronto tem potencial para um placar elástico, caso o líder da competição imponha seu ritmo de jogo.



  • 🔵 Goiás vence e placar exato de 3x0 - odd 9.00

  • 🟢 Goiás Vence sem sofrer gols - odd 6.00

  • 🟡 Goiás vence os 2 tempos - odd 5.50


Goiás x Botafogo-SP: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Goiás e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, às 18:30 e a partida terá transmissão da ESPN e Disney+.



  • Confronto: Goiás x Botafogo-SP - Brasileirão Série B 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Goiás e Botafogo-SP Chegam Para o Confronto


O Goiás chega para este confronto buscando consolidar sua posição na liderança do campeonato. A equipe precisa de uma vitória em casa para manter a vantagem sobre os adversários, e o fator casa pode ser crucial para o resultado da partida.


Já o Botafogo-SP, embora venha de uma vitória importante, precisa de uma sequência de bons resultados para se afastar da zona de rebaixamento. O time sabe que será um jogo difícil, mas precisa somar pontos para não se complicar na competição.


Últimos Jogos do Goiás


O Goiás teve um desempenho recente com duas vitórias, um empate e duas derrotas, mostrando um momento de instabilidade. A equipe tem a vantagem de jogar em casa, onde costuma ser mais forte, mas precisa de consistência para se manter no topo da tabela.


O time tem mostrado bom poder ofensivo, mas a defesa tem cedido alguns gols. O técnico Vagner Mancini busca o ajuste ideal para a equipe, para que ela possa ser mais sólida nos jogos decisivos. O jogo contra o Botafogo-SP é uma ótima oportunidade para o time se reajustar e manter o embalo da última vitória.



  • ✅ Goiás 1x0 América-MG - Brasileirão Série B

  • ❌ Vila Nova 2x0 Goiás - Brasileirão Série B

  • ✅ Goiás 2x1 Operário-PR - Brasileirão Série B

  • 🟡 Amazonas 2x2 Goiás - Brasileirão Série B

  • ✅ Goiás 2x0 Volta Redonda - Brasileirão Série B


Últimos Jogos do Botafogo-SP


O Botafogo-SP vem de uma vitória importante sobre o Vila Nova, mas a equipe ainda tem um desempenho irregular. O time precisa de um bom resultado fora de casa para ganhar confiança e se afastar da zona de rebaixamento da Série B.


A equipe tem o segundo pior ataque do campeonato, o que mostra a dificuldade de marcar gols. O técnico Allan Rodrigo Aal busca soluções para melhorar o desempenho ofensivo e surpreender o Goiás, que é o líder da competição.



  • ✅ Botafogo-SP 2x0 Vila Nova - Brasileirão Série B

  • 🟡 Remo 1x1 Botafogo-SP - Brasileirão Série B

  • ❌ Atlético-GO 2x0 Botafogo-SP - Brasileirão Série B

  • ✅ Botafogo-SP 2x1 América-MG - Brasileirão Série B

  • ❌ Ponte Preta 2x0 Botafogo-SP - Brasileirão Série B

Ver mais Ver menos

Goias x Botafogo SP: Palpite do Dia

Goias Vence
Superbet logo
1.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Nottingham Forest - West Ham
1
1.7
Borussia Dortmund - Union Berlin
1
1.41
New York City FC - DC United
1
1.55
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.31
Apostar agora

Goias x Botafogo SP: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Goias x Botafogo SP: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Botafogo SP
0 - 1
Goias
2024 Serie B
Botafogo SP
1 - 0
Goias
2024 Serie B
Goias
4 - 0
Botafogo SP

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Goias
Empate
Botafogo SP

Nossa Opinião para Goiás x Botafogo-SP


O confronto entre Goiás e Botafogo-SP coloca frente a frente dois times com objetivos distintos na Série B.


O Goiás luta pelo acesso e pelo título, enquanto o Botafogo-SP busca se manter na competição. A diferença de momento dos times e o fator casa do Goiás fazem do time goiano o favorito para a partida.


Apesar da vitória recente do Botafogo-SP, a equipe paulista tem um desempenho fraco como visitante, o que deve dificultar a vida contra o líder.


Por isso, esperamos uma partida dominada pelo time goiano, mas com pouca chance de um placar elástico. No entanto, é importante se manter atento às apostas mais arriscadas, que podem trazer um retorno interessante.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Banfield
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Tigre
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Tigre Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Genoa
  • E
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Juventus
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sport Recife
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Vasco DA Gama
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Madrid
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Mallorca
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Real Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rayo Vallecano
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Barcelona
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Barcelona Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ypiranga-RS
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
-
Figueirense
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D

Ypiranga-RS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte