Goiás x Athletic Club: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Série B 23/06

Goiás x Athletic Club: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, na segunda-feira, 23/06, às 21h00 (horário de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Goiás x Athletic Club Palpites - Brasileirão Série B



Palpite 1 - Resultado Final: Goiás vence

Líder invicto recente e com campanha sólida (3 vitórias e 1 empate nas últimas 5), o Goiás, jogando em casa contra o lanterna Athletic, tem forte chance de vitória. Dados evidenciam domínio claro no confronto atual.

Palpite 2 - Mais de 1,5 gols

Ambas as equipes apresentam médias que favorecem gols. O Athletic marcou em 38% dos jogos fora e Goiás teve Over 1.5 em quase metade dos jogos em casa. O jogo tende a contar com ao menos dois gols.

Palpite 3 - Handicap Europeu: Goiás -1

Diante da fragilidade do Athletic (lanterna e somente uma vitória recente) e o mando de campo do líder Goiás, aplicar handicap -1 no visitante tem forte respaldo estatístico.

Goiás x Athletic Club - Onde Assistir

Goiás x Athletic Club se enfrentam na segunda-feira, 23/06, às 21h00 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia.

Transmissão: ESPN e Disney+. Sem TV aberta; opção de streaming em casas de apostas com sinal ao vivo como a Superbet ou a Bet365.