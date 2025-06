Goiânia x Aparecidense: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série D - 29/06

Confira palpites e saiba onde assistir Goiânia x Aparecidense, jogo no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, Goiás, pela Serie D pelas 16:00, no dia 29 de junho de 2025, válido pelo Grupo 5 da Serie D.

Lanterna do Grupo 5, o Goiânia recebe a líder Aparecidense em um confronto de extremos na Série D.

Com apenas 5 pontos em 9 jogos e o pior ataque do grupo (5 gols marcados), o Goiânia tenta reagir para manter viva a esperança de classificação.

Do outro lado, a Aparecidense lidera com 19 pontos, melhor ataque (18 gols) e vive bom momento na competição.

O favoritismo está claramente com os visitantes, mas a pressão no time da casa pode tornar o jogo mais disputado do que a tabela sugere.

Goiânia x Aparecidense: Palpites de Hoje Serie D





🥅 Resultado Final – Vitória da Aparecidense – odds ~2.30

A Aparecidense é favorita, com odds entre 2.29 e 2.30 e lidera o grupo com desempenho mais consistente.







⚽ Under 2.5 gols – odds ~1.56–1.60

Ambos os times vêm de partidas com boas finalizações e vários gols: nos últimos jogos.







📐 Total de escanteios – Mais de 9.5 – odds ~1.80

Com média combinada de escanteios superando 22 por partida (Goiânia ~11.8, Aparecidense ~11.25) há grande chance de ultrapassar a linha de 9,5.





Goiânia x Aparecidense - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.