Godoy Cruz
Liga Profesional Argentina - Argentina
Velez Sarsfield
Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Primera División

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, com transmissão da Disney+.


O jogo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Argentino e coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na tabela. O Godoy Cruz, que está na vice-lanterna, precisa da vitória para se afastar da zona negativa da classificação, enquanto o Vélez Sarsfield, que está em 7º, busca os três pontos para chegar à liderança do grupo.


Godoy Cruz x Vélez Sarsfield Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Nossas dicas de apostas para esse confronto são baseadas nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O Vélez Sarsfield chega com uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e está em uma posição muito melhor na tabela. Já o Godoy Cruz, mesmo jogando em casa, vive um momento de instabilidade e não vence há seis partidas. Por isso, o foco principal é na fase das equipes.



  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Empate ou Vélez Sarsfield - odd 1.45

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.40

  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Vélez Sarsfield - odd 2.95


Palpites Alternativos Godoy Cruz x Vélez Sarsfield


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



  • 🎯 Palpite: Vélez Sarsfield - Vence Sem Sofrer Gols - odd 4.02

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Vélez Sarsfield (0) - odd 1.99

  • 🎯 Palpite: Último Gol: Vélez Sarsfield - odd 2.28


💰 Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: Palpites de Odds Baixas


Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese: Godoy Cruz ou Empate - odd 1.37

  • 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.60

  • 🟡 Palpite: Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.81


⚖️ Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: Palpites de Odds Médias


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Vélez Sarsfield - odd 2.95

  • 🟢 Palpite: Resultado Final: Godoy Cruz - odd 2.60

  • 🟡 Palpite: Godoy Cruz E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 3.60


🚀 Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: Palpites de Odds Altas


Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 5.27

  • 🟢 Palpite: Vélez Sarsfield / Vélez Sarsfield (Intervalo/Final) - odd 5.09

  • 🟡 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 5.98


Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto é uma oportunidade para as duas equipes subirem na tabela da Superliga Argentina. O Vélez Sarsfield vem embalado por um bom momento e busca a liderança do grupo, enquanto o Godoy Cruz busca uma vitória para se afastar da parte de baixo da tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Godoy Cruz x Vélez Sarsfield - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Godoy Cruz e Vélez Sarsfield Chegam Para o Confronto


O Godoy Cruz chega para a partida na 14ª colocação do Grupo B, com três pontos em cinco jogos, o que mostra a necessidade de pontuar. O time vem de duas derrotas consecutivas e não vence há seis partidas em todas as competições.


O Vélez Sarsfield vive um momento muito melhor na competição. O time está em 6º lugar no Grupo B, com oito pontos em cinco jogos. O Vélez vem de uma sequência de duas vitórias seguidas e não perde há quatro partidas em todas as competições.

Godoy Cruz x Velez Sarsfield: Palpite do Dia

Velez Sarsfield Vence
Superbet logo
2.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Godoy Cruz x Velez Sarsfield: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Godoy Cruz x Velez Sarsfield: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
0 - 2
Godoy Cruz
2024 Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
0 - 0
Velez Sarsfield
2024 Copa de la Liga Profesional
Godoy Cruz
1 - 2
Velez Sarsfield
2023 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
1 - 1
Godoy Cruz
2022 Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
1 - 1
Velez Sarsfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Godoy Cruz
Empate
Velez Sarsfield

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não deve ser visto como uma fonte de renda ou uma solução para problemas financeiros. O resultado é incerto e você pode perder o valor investido. O mais importante é o controle: defina um limite de dinheiro para apostar e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

