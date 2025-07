Godoy Cruz x Sarmiento: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Argentina - 19/07

Godoy Cruz x Sarmiento Junin: Confira os palpites para o jogo, prognóstico e saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais. Veja nossa análise e estatísticas do jogo pela Liga Argentina.

Godoy Cruz e Sarmiento se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 18h45 (horário de Brasília), em partida válida pela Liga Argentina.

O confronto será disputado no Estadio Feliciano Gambarte, em Mendoza, com transmissão ao vivo nas casas de apostas com streaming.

O Godoy Cruz tenta aproveitar o fator-casa para somar pontos importantes, enquanto o Sarmiento busca melhorar seu desempenho fora de casa.

Com base nas estatísticas recentes e nas odds disponíveis, confira sugestões de apostas para este confronto que promete ser equilibrado.

Há margem para oportunidades em mercados específicos de apostas. Por isso, a seguir, apresentamos os palpites e prognóstico para o jogo.

Godoy Cruz x Sarmiento Palpite - Liga Argentina



• Godoy Cruz vence (odds ~1.90–1.92) ✅

O time da casa aparece como favorito, com retorno justo e confiança na superioridade jogando em Mendoza.

• Empate ou Godoy Cruz (dupla chance, ~1.20–1.34) 🎯

Cobre o empate e a vitória do mandante, oferecendo maior segurança com risco moderado.

• Under 2.5 gols (odds ~1.45–1.50) ⚽

Jogos recentes entre as equipes têm mostrado poucos gols.



Palpites com Odds Altas



• Empate (odds ~3.10) 🤝

Estratégia de retorno maior se o confronto seguir equilibrado sem vencedor.

• Sarmiento vence (odds ~4.20–4.40) 🔥

Aposta de risco que pode trazer bom retorno em caso de surpresa da equipe visitante.

• Ambos marcam – Sim (BTTS, odds ~2.25) 🔁

Chances de gol em ambas as redes, mesmo com o perfil defensivo das equipes.

• Over 2.5 gols (odds ~2.50) ⚡

Embora o histórico aponte para menos gols, essa aposta pode valer se o jogo for mais aberto.

• Placar exato 1‑1 (odds ~6.50) 🎯

Combinação de equilíbrio e poucos gols numa aposta exata com bom retorno.



💡 Análise geral

O Godoy Cruz aparece como favorito com odds em torno de 1.90. Para quem busca segurança, a dupla chance e o under 2.5 gols são boas opções.

Já os mercados de empate, vitória do Sarmiento, ambos marcam e placar exato 1‑1 são alternativas mais ousadas, com retorno potencialmente alto.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Godoy Cruz x Sarmiento Junin pela Liga Argentina



📅 Data: 19 de julho de 2025



🕒 Horário: 18h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Feliciano Gambarte



Godoy Cruz x Sarmiento Onde Assistir

O jogo Godoy Cruz x Sarmiento Junin pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.