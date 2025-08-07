Assine UOL
Godoy Cruz
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Liga Profesional Argentina - Argentina
Gimnasia L.P.
  • V
  • E
  • D
  • D
  • V
Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite Odds Altas +4, +8, 07/08, Campeonato Argentino

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Godoy Cruz x Gimnasia: palpite com odds altas para o jogo do Campeonato Argentino desta quinta-feira (07/08), a partir das 17h00, no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz.


Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite com odds baixas



  • ✅ Palpite: Vitória do Godoy Cruz – Odd 2.15

  • 🛡️ Palpite: Godoy Cruz ou empate (dupla chance) – Odd 1.30

  • ⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.80

  • 🚫 Palpite: Under 2.5 gols – Odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Menos de 9 escanteios – Odd 1.50


🔎 Palpites mais conservadores, com maiores chances de acerto e retorno menor, ideais para quem busca segurança.


Godoy Cruz atua em casa em alta, com vantagem no histórico recente. A vitória simples e a dupla chance oferecem boa proteção. Um primeiro tempo equilibrado é provável, e o jogo tende a ter poucos gols e escanteios.


Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite com odds médias



  • ⚽ Palpite: Ambas marcam (BTTS sim) – Odd 2.40

  • ⚔️ Palpite: Mais de 2.5 gols – Odd 2.50

  • 🌟 Palpite: Empate anula aposta para Godoy Cruz – Odd 1.70

  • 🧤 Palpite: Gimnasia não marca no 1º tempo – Odd 1.90

  • 🟡 Palpite: Total de cartões acima de 4.5 – Odd 2.10


📊 Palpites equilibrados entre risco e retorno, com valor em mercados alternativos.


Apesar de favoritismo do Godoy Cruz, o Gimnasia tem demonstrado capacidade ofensiva fora. Over 2.5 e BTTS oferecidos por odds interessantes. A opção de empate anula aposta traz segurança em caso de igualdade, enquanto a pressão inicial do mandante pode neutralizar o ataque adversário. A expectativa de emoção gera potencial para cartões.


Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite com odds altas



  • 🔥 Palpite: Placar exato 2×1 para Godoy Cruz – Odd 8.00

  • ⚡ Palpite: Handicap asiático Godoy Cruz -1 – Odd 3.60

  • 🚀 Palpite: Total de escanteios acima de 10 – Odd 4.10

  • 🎯 Palpite: Godoy Cruz vence os dois tempos – Odd 3.50

  • 🎲 Palpite: Godoy Cruz não sofre gol – Odd 2.80


🔎 Palpites ousados, com odds atrativas e maior risco, para apostadores que buscam retorno elevado.


Uma vitória por 2×1 é plausível e valoriza bem. O handicap -1 exige vitória por dois gols, mas reflete confiança no mando de campo. Jogo disputado pode gerar muitos escanteios. Vitória em ambos os tempos indica dominação, e clean sheet reforça solidez.


🔥 Super Palpite Godoy Cruz x Gimnasia


Palpite: Godoy Cruz não sofre gol – Odd 2.80


Gimnasia tem dificuldades ofensivas fora de casa e pode encontrar dificuldades diante da defesa organizada do Godoy Cruz. Essa aposta combina segurança e boa odd.


Godoy Cruz x Gimnasia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido via streaming de casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, para usuários cadastrados com saldo ativo.


📋 Ficha de Jogo Godoy Cruz x Gimnasia



  • ℹ️ Jogo: Godoy Cruz x Gimnasia

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz (Mendoza)

Godoy Cruz x Gimnasia L.P.: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Hibernian - Kilmarnock
1
1.73
PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
1
1.22
Arouca - AVS
1
1.87
Múltipla
3.95
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.94
Godoy Cruz x Gimnasia L.P.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Godoy Cruz x Gimnasia L.P.: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Gimnasia L.P.
3 - 0
Godoy Cruz
2024 Liga Profesional Argentina
Gimnasia L.P.
0 - 1
Godoy Cruz
2023 Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
2 - 0
Gimnasia L.P.
2022 Liga Profesional Argentina
Gimnasia L.P.
2 - 0
Godoy Cruz
2021 Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
4 - 0
Gimnasia L.P.

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

