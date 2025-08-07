Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite Odds Altas +4, +8, 07/08, Campeonato Argentino

Godoy Cruz x Gimnasia: palpite com odds altas para o jogo do Campeonato Argentino desta quinta-feira (07/08), a partir das 17h00, no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz.

Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite com odds baixas



✅ Palpite: Vitória do Godoy Cruz – Odd 2.15



🛡️ Palpite: Godoy Cruz ou empate ( dupla chance ) – Odd 1.30

⏱️ Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 1.80



🚫 Palpite: Under 2.5 gols – Odd 1.65



🎯 Palpite: Menos de 9 escanteios – Odd 1.50



🔎 Palpites mais conservadores, com maiores chances de acerto e retorno menor, ideais para quem busca segurança.

Godoy Cruz atua em casa em alta, com vantagem no histórico recente. A vitória simples e a dupla chance oferecem boa proteção. Um primeiro tempo equilibrado é provável, e o jogo tende a ter poucos gols e escanteios.

Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite com odds médias



⚽ Palpite: Ambas marcam (BTTS sim) – Odd 2.40



⚔️ Palpite: Mais de 2.5 gols – Odd 2.50



🌟 Palpite: Empate anula aposta para Godoy Cruz – Odd 1.70

🧤 Palpite: Gimnasia não marca no 1º tempo – Odd 1.90



🟡 Palpite: Total de cartões acima de 4.5 – Odd 2.10



📊 Palpites equilibrados entre risco e retorno, com valor em mercados alternativos.

Apesar de favoritismo do Godoy Cruz, o Gimnasia tem demonstrado capacidade ofensiva fora. Over 2.5 e BTTS oferecidos por odds interessantes. A opção de empate anula aposta traz segurança em caso de igualdade, enquanto a pressão inicial do mandante pode neutralizar o ataque adversário. A expectativa de emoção gera potencial para cartões.

Godoy Cruz x Gimnasia: Palpite com odds altas



🔥 Palpite: Placar exato 2×1 para Godoy Cruz – Odd 8.00



⚡ Palpite: Handicap asiático Godoy Cruz -1 – Odd 3.60

🚀 Palpite: Total de escanteios acima de 10 – Odd 4.10

🎯 Palpite: Godoy Cruz vence os dois tempos – Odd 3.50



🎲 Palpite: Godoy Cruz não sofre gol – Odd 2.80



🔎 Palpites ousados, com odds atrativas e maior risco, para apostadores que buscam retorno elevado.

Uma vitória por 2×1 é plausível e valoriza bem. O handicap -1 exige vitória por dois gols, mas reflete confiança no mando de campo. Jogo disputado pode gerar muitos escanteios. Vitória em ambos os tempos indica dominação, e clean sheet reforça solidez.

🔥 Super Palpite Godoy Cruz x Gimnasia

⭐ Palpite: Godoy Cruz não sofre gol – Odd 2.80

Gimnasia tem dificuldades ofensivas fora de casa e pode encontrar dificuldades diante da defesa organizada do Godoy Cruz. Essa aposta combina segurança e boa odd.

Godoy Cruz x Gimnasia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido via streaming de casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, para usuários cadastrados com saldo ativo.

📋 Ficha de Jogo Godoy Cruz x Gimnasia