Assine UOL
Godoy Cruz
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Barracas Central
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.01
x
3.1
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.02
x
2.92
2
4.65
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 15:31

Godoy Cruz x Barracas Central, Palpite Odds +5, Onde Assistir, Superliga Arge

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Godoy Cruz x Barracas Central: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece no sábado (13/09), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, sem transmissão para o Brasil.


O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Godoy Cruz vem de uma série de resultados negativos, enquanto o Barracas Central tenta manter a boa fase e subir na tabela.


Godoy Cruz x Barracas Central Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Barracas Central para vencer - odd 4.03

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.79

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 2.36


Apostamos na vitória do Barracas Central, principalmente pela boa fase do time e pelo retrospecto de três vitórias, três empates e uma derrota em seus últimos sete jogos. A equipe tem um desempenho consistente e enfrenta um Godoy Cruz em má fase. Além disso, a média de gols por jogo do Barracas Central é de 1.29 e a do Godoy Cruz é de 0.68, o que aponta para uma partida com mais chances de gols.


Palpites Alternativos Godoy Cruz x Barracas Central



  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.66

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 5.5) - odd 1.63

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Barracas Central) - odd 8.00


Estes palpites alternativos consideram o estilo de jogo das duas equipes. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, com mais de 8.5, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. A odd de 8.00 para o Barracas Central vencer após um empate no intervalo é um bom palpite. O palpite para mais de 5.5 cartões considera a agressividade do confronto.


💰 Godoy Cruz x Barracas Central: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Godoy Cruz ou Empate) - odd 1.22

  • 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.59

  • 🟡 Palpite: Godoy Cruz (-0.5) - odd 2.03


⚖️ Godoy Cruz x Barracas Central: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.79

  • 🟢 Palpite: Godoy Cruz (-1) - odd 3.21

  • 🟡 Palpite: Godoy Cruz (-1.5) - odd 4.11


🚀 Godoy Cruz x Barracas Central: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 5.28

  • 🟢 Palpite: Barracas Central - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.22

  • 🟡 Palpite: Barracas Central para Marcar em Ambos os Tempos (Sim) - odd 7.21


Godoy Cruz x Barracas Central: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Godoy Cruz e Barracas Central coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. Enquanto o Godoy Cruz busca a reabilitação, o Barracas Central tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Godoy Cruz x Barracas Central - Superliga Argentina

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Godoy Cruz e Barracas Central Chegam Para o Confronto


O Godoy Cruz chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 23ª posição na tabela geral, com 6 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve apenas uma vitória, três empates e seis derrotas. A média de gols do Godoy Cruz é de 0.68 por partida, e a defesa é um ponto de atenção, com 1.27 gols sofridos por jogo.


Já o Barracas Central vive uma ótima fase, com uma sequência de cinco jogos sem perder. A equipe está em 1º lugar no Grupo A da Superliga Argentina, com 14 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque tem uma média de 1.29 gols por jogo e a defesa tem um desempenho mais equilibrado, com 1.21 gols sofridos por partida.

Ver mais Ver menos

Godoy Cruz x Barracas Central: Palpite do Dia

Barracas Central Vence
Superbet logo
4.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Manchester City - Manchester United
1
1.74
Real Sociedad - Real Madrid
2
1.61
Racing Club - San Lorenzo
1
1.92
Múltipla
5.38
x
Aposta
20
=
Ganhos
107.57
Apostar agora

Godoy Cruz x Barracas Central: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Godoy Cruz x Barracas Central: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Barracas Central
1 - 2
Godoy Cruz
2024 Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
0 - 1
Barracas Central
2023 Liga Profesional Argentina
Barracas Central
0 - 1
Godoy Cruz
2022 Liga Profesional Argentina
Barracas Central
3 - 1
Godoy Cruz
2022 Liga Profesional Argentina
Barracas Central
3 - 1
Godoy Cruz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Godoy Cruz
Empate
Barracas Central

Jogo Responsável


É fundamental encarar as apostas esportivas como uma forma de lazer, e não como uma maneira de ganhar dinheiro. A emoção do jogo pode ser empolgante, mas é preciso ter em mente que o resultado é sempre incerto e as perdas são uma parte inevitável do processo. Para manter a experiência positiva, defina um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse, independentemente do resultado. Se sentir que o controle está escapando de suas mãos, procure ajuda. Aposte de forma consciente e saiba quando parar para que o jogo continue sendo divertido. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Besiktas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • E
  • D
  • E
  • D
  • E

Besiktas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Charlotte
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Inter Miami
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Inter Miami Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Eyüpspor
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Galatasaray
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Strasbourg
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Le Havre
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Strasbourg Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Heracles
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
AZ Alkmaar
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

AZ Alkmaar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte