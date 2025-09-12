- V
Godoy Cruz x Barracas Central, Palpite Odds +5, Onde Assistir, Superliga Arge
Godoy Cruz x Barracas Central: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece no sábado (13/09), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, sem transmissão para o Brasil.
O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Godoy Cruz vem de uma série de resultados negativos, enquanto o Barracas Central tenta manter a boa fase e subir na tabela.
Godoy Cruz x Barracas Central Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Barracas Central para vencer - odd 4.03
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.79
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 2.36
Apostamos na vitória do Barracas Central, principalmente pela boa fase do time e pelo retrospecto de três vitórias, três empates e uma derrota em seus últimos sete jogos. A equipe tem um desempenho consistente e enfrenta um Godoy Cruz em má fase. Além disso, a média de gols por jogo do Barracas Central é de 1.29 e a do Godoy Cruz é de 0.68, o que aponta para uma partida com mais chances de gols.
Palpites Alternativos Godoy Cruz x Barracas Central
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.66
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 5.5) - odd 1.63
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Barracas Central) - odd 8.00
Estes palpites alternativos consideram o estilo de jogo das duas equipes. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, com mais de 8.5, o que pode levar a uma partida com mais de 9.5. A odd de 8.00 para o Barracas Central vencer após um empate no intervalo é um bom palpite. O palpite para mais de 5.5 cartões considera a agressividade do confronto.
💰 Godoy Cruz x Barracas Central: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Godoy Cruz ou Empate) - odd 1.22
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.59
- 🟡 Palpite: Godoy Cruz (-0.5) - odd 2.03
⚖️ Godoy Cruz x Barracas Central: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 2.79
- 🟢 Palpite: Godoy Cruz (-1) - odd 3.21
- 🟡 Palpite: Godoy Cruz (-1.5) - odd 4.11
🚀 Godoy Cruz x Barracas Central: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (0x0) - odd 5.28
- 🟢 Palpite: Barracas Central - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.22
- 🟡 Palpite: Barracas Central para Marcar em Ambos os Tempos (Sim) - odd 7.21
Godoy Cruz x Barracas Central: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Godoy Cruz e Barracas Central coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na Superliga Argentina. Enquanto o Godoy Cruz busca a reabilitação, o Barracas Central tenta somar pontos para se manter entre os primeiros. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na tabela.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Godoy Cruz x Barracas Central - Superliga Argentina
- 📅 Data: 13/09/2025
- ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Godoy Cruz e Barracas Central Chegam Para o Confronto
O Godoy Cruz chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 23ª posição na tabela geral, com 6 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve apenas uma vitória, três empates e seis derrotas. A média de gols do Godoy Cruz é de 0.68 por partida, e a defesa é um ponto de atenção, com 1.27 gols sofridos por jogo.
Já o Barracas Central vive uma ótima fase, com uma sequência de cinco jogos sem perder. A equipe está em 1º lugar no Grupo A da Superliga Argentina, com 14 pontos em 7 jogos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o time teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque tem uma média de 1.29 gols por jogo e a defesa tem um desempenho mais equilibrado, com 1.21 gols sofridos por partida.
Godoy Cruz x Barracas Central: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Godoy Cruz x Barracas Central: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Godoy Cruz x Barracas Central: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
É fundamental encarar as apostas esportivas como uma forma de lazer, e não como uma maneira de ganhar dinheiro. A emoção do jogo pode ser empolgante, mas é preciso ter em mente que o resultado é sempre incerto e as perdas são uma parte inevitável do processo. Para manter a experiência positiva, defina um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse, independentemente do resultado. Se sentir que o controle está escapando de suas mãos, procure ajuda. Aposte de forma consciente e saiba quando parar para que o jogo continue sendo divertido. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
