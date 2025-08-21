- D
Godoy Cruz x Atlético-MG: Palpite, Odds +6, +10 e Onde Assistir Sul-Americana (21/08)
Confira palpite para Godoy Cruz e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio Feliciano Gambarte, e Godoy Cruz x Atletico-MG terá transmissão da ESPN, Disney+, bet365 e Stake.
No primeiro jogo, o Atlético-MG venceu por 2x1, o que obriga o Godoy Cruz a buscar a vitória para se classificar.
Palpite para Godoy Cruz x Atlético-MG
- ⚽ Palpite 1: Resultado Final - Godoy Cruz - Odd de 3.00 na Superbet
- ⚽ Palpite 2: Jogador a Marcar - Hulk - Odd de 3.10 na Bet365
- ⚽ Palpite 3: Método de qualificação - Atlético-MG - Disputa por pênaltis - Odd de 7.75 na Novibet
Resultado Final - Godoy Cruz
O Godoy Cruz tem um desempenho ofensivo forte na competição, com uma média de 1.6 gols por jogo. Jogando em casa e precisando da vitória para reverter a desvantagem do jogo de ida, a equipe argentina deve pressionar o Atlético-MG desde o início. O Atlético-MG, por sua vez, tem tido resultados inconsistentes nos últimos jogos, com uma derrota e um empate em suas últimas três partidas, o que abre espaço para uma vitória do Godoy Cruz.
Jogador a Marcar - Hulk
Hulk é o principal jogador do Atlético-MG e o responsável pelas jogadas de ataque da equipe. Com uma média de 1.6 gols por jogo na Sul-Americana e 5.8 chutes no gol, o ataque do Atlético-MG é muito eficiente, e Hulk é o finalizador. No jogo de ida, o atacante já marcou um gol contra o Godoy Cruz, o que aumenta a probabilidade de que ele volte a balançar as redes.
Método de qualificação - Atlético-MG - Disputa por pênaltis
O cenário para a disputa de pênaltis é bastante realista. O Atlético-MG tem a vantagem de poder empatar ou perder por um gol de diferença, desde que marque, para se classificar. O Godoy Cruz precisa vencer por 1x0 para levar a partida para os pênaltis. As estatísticas mostram que as duas equipes são muito parelhas em termos de gols marcados e sofridos, o que torna um placar apertado e um desfecho nos pênaltis um cenário provável.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Godoy Cruz x Atlético-MG - Oitavas de Final da Copa Sul-Americana
- 📅 Data: 21/08/2025
- 🕡 Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Feliciano Gambarte, Mendoza
- 📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+
Como assistir Godoy Cruz x Atletico-MG
Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Palpite Alternativo Godoy Cruz x Atlético-MG
- 🎯 Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.37 na Superbet
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.74 na Novibet
Palpite Odds Altas Godoy Cruz x Atlético-MG
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Godoy Cruz - Odd de 6.10 na Stake
- 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet
- 🚀 Resultado Correto - 2x1 para o Godoy Cruz - Odd de 10.23 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar Godoy Cruz x Atlético-MG
Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.60. Já uma vitória do Godoy Cruz é considerada um pouco menos provável, com odds a partir de 2.85, o que mostra o equilibrio do confronto.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Godoy Cruz x Atlético-MG:
- Vitória Godoy Cruz - Odd de 3.00 na Superbet
- Empate - 3.15 na Superbet
- Vitória Atlético-MG - 2.52 na Superbet
Histórico entre Godoy Cruz x Atlético-MG
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, com vitória do Atlético-MG por 2x1.
Últimos 5 jogos do Godoy Cruz
- ❌ River Plate 4x2 Godoy Cruz
- ❌ Atlético-MG 2x1 Godoy Cruz
- ❌ Godoy Cruz 1x2 Gimn La Plata
- 🟡 Talleres 0x0 Godoy Cruz
- 🟡 Godoy Cruz 0x0 Sarmiento
Últimos 5 jogos do Atlético-MG
- ❌ Atlético-MG 1-3 Grêmio
- ✅ Atlético-MG 2-1 Godoy Cruz
- 🟡 Vasco 1-1 Atlético-MG
- ❌ Atlético-MG 0-1 Flamengo
- ✅ Atlético-MG 2-1 RB Bragantino
Godoy Cruz x Atletico-MG: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Godoy Cruz x Atletico-MG: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Godoy Cruz x Atletico-MG: Confrontos Diretos
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
