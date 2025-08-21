Godoy Cruz x Atlético-MG: Palpite, Odds +6, +10 e Onde Assistir Sul-Americana (21/08)

Confira palpite para Godoy Cruz e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio Feliciano Gambarte, e Godoy Cruz x Atletico-MG terá transmissão da ESPN, Disney+, bet365 e Stake.

No primeiro jogo, o Atlético-MG venceu por 2x1, o que obriga o Godoy Cruz a buscar a vitória para se classificar.

Palpite para Godoy Cruz x Atlético-MG



⚽ Palpite 1: Resultado Final - Godoy Cruz - Odd de 3.00 na Superbet



⚽ Palpite 2: Jogador a Marcar - Hulk - Odd de 3.10 na Bet365



⚽ Palpite 3: Método de qualificação - Atlético-MG - Disputa por pênaltis - Odd de 7.75 na Novibet



Resultado Final - Godoy Cruz

O Godoy Cruz tem um desempenho ofensivo forte na competição, com uma média de 1.6 gols por jogo. Jogando em casa e precisando da vitória para reverter a desvantagem do jogo de ida, a equipe argentina deve pressionar o Atlético-MG desde o início. O Atlético-MG, por sua vez, tem tido resultados inconsistentes nos últimos jogos, com uma derrota e um empate em suas últimas três partidas, o que abre espaço para uma vitória do Godoy Cruz.

Jogador a Marcar - Hulk

Hulk é o principal jogador do Atlético-MG e o responsável pelas jogadas de ataque da equipe. Com uma média de 1.6 gols por jogo na Sul-Americana e 5.8 chutes no gol, o ataque do Atlético-MG é muito eficiente, e Hulk é o finalizador. No jogo de ida, o atacante já marcou um gol contra o Godoy Cruz, o que aumenta a probabilidade de que ele volte a balançar as redes.

Método de qualificação - Atlético-MG - Disputa por pênaltis

O cenário para a disputa de pênaltis é bastante realista. O Atlético-MG tem a vantagem de poder empatar ou perder por um gol de diferença, desde que marque, para se classificar. O Godoy Cruz precisa vencer por 1x0 para levar a partida para os pênaltis. As estatísticas mostram que as duas equipes são muito parelhas em termos de gols marcados e sofridos, o que torna um placar apertado e um desfecho nos pênaltis um cenário provável.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Godoy Cruz x Atlético-MG - Oitavas de Final da Copa Sul-Americana



📅 Data: 21/08/2025



🕡 Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Feliciano Gambarte, Mendoza



📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+



Como assistir Godoy Cruz x Atletico-MG

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Palpite Alternativo Godoy Cruz x Atlético-MG



🎯 Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.37 na Superbet



🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake



🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.74 na Novibet



Palpite Odds Altas Godoy Cruz x Atlético-MG



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Godoy Cruz - Odd de 6.10 na Stake



🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet



🚀 Resultado Correto - 2x1 para o Godoy Cruz - Odd de 10.23 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Godoy Cruz x Atlético-MG

Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.60. Já uma vitória do Godoy Cruz é considerada um pouco menos provável, com odds a partir de 2.85, o que mostra o equilibrio do confronto.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Godoy Cruz x Atlético-MG:



Vitória Godoy Cruz - Odd de 3.00 na Superbet



Empate - 3.15 na Superbet



Vitória Atlético-MG - 2.52 na Superbet



Histórico entre Godoy Cruz x Atlético-MG

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, com vitória do Atlético-MG por 2x1.

Últimos 5 jogos do Godoy Cruz



❌ River Plate 4x2 Godoy Cruz



❌ Atlético-MG 2x1 Godoy Cruz



❌ Godoy Cruz 1x2 Gimn La Plata



🟡 Talleres 0x0 Godoy Cruz



🟡 Godoy Cruz 0x0 Sarmiento



Últimos 5 jogos do Atlético-MG