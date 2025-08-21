Assine UOL
Godoy Cruz
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Atletico-MG
Godoy Cruz x Atlético-MG: Palpite, Odds +6, +10 e Onde Assistir Sul-Americana (21/08)

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Godoy Cruz e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de agosto, na partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio Feliciano Gambarte, e Godoy Cruz x Atletico-MG terá transmissão da ESPN, Disney+, bet365 e Stake.


No primeiro jogo, o Atlético-MG venceu por 2x1, o que obriga o Godoy Cruz a buscar a vitória para se classificar. 


Palpite para Godoy Cruz x Atlético-MG



  • ⚽ Palpite 1: Resultado Final - Godoy Cruz - Odd de 3.00 na Superbet

  • ⚽ Palpite 2: Jogador a Marcar - Hulk - Odd de 3.10 na Bet365

  • ⚽ Palpite 3: Método de qualificação - Atlético-MG - Disputa por pênaltis -  Odd de 7.75 na Novibet


Resultado Final - Godoy Cruz


O Godoy Cruz tem um desempenho ofensivo forte na competição, com uma média de 1.6 gols por jogo. Jogando em casa e precisando da vitória para reverter a desvantagem do jogo de ida, a equipe argentina deve pressionar o Atlético-MG desde o início. O Atlético-MG, por sua vez, tem tido resultados inconsistentes nos últimos jogos, com uma derrota e um empate em suas últimas três partidas, o que abre espaço para uma vitória do Godoy Cruz.


Jogador a Marcar - Hulk


Hulk é o principal jogador do Atlético-MG e o responsável pelas jogadas de ataque da equipe. Com uma média de 1.6 gols por jogo na Sul-Americana e 5.8 chutes no gol, o ataque do Atlético-MG é muito eficiente, e Hulk é o finalizador. No jogo de ida, o atacante já marcou um gol contra o Godoy Cruz, o que aumenta a probabilidade de que ele volte a balançar as redes.


Método de qualificação - Atlético-MG - Disputa por pênaltis


O cenário para a disputa de pênaltis é bastante realista. O Atlético-MG tem a vantagem de poder empatar ou perder por um gol de diferença, desde que marque, para se classificar. O Godoy Cruz precisa vencer por 1x0 para levar a partida para os pênaltis. As estatísticas mostram que as duas equipes são muito parelhas em termos de gols marcados e sofridos, o que torna um placar apertado e um desfecho nos pênaltis um cenário provável.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Godoy Cruz x Atlético-MG - Oitavas de Final da Copa Sul-Americana

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • 🕡 Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Feliciano Gambarte, Mendoza

  • 📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+


Como assistir Godoy Cruz x Atletico-MG


Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Stake. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Palpite Alternativo Godoy Cruz x Atlético-MG



  • 🎯 Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.37 na Superbet

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.02 na Stake

  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.74 na Novibet


Palpite Odds Altas Godoy Cruz x Atlético-MG



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Godoy Cruz - Odd de 6.10 na Stake

  • 🚀 Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.40 na Novibet

  • 🚀 Resultado Correto - 2x1 para o Godoy Cruz -  Odd de 10.23 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar Godoy Cruz x Atlético-MG


Com base nas odds das casas de aposta, o Atlético-MG é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.50 a 2.60. Já uma vitória do Godoy Cruz é considerada um pouco menos provável, com odds a partir de 2.85, o que mostra o equilibrio do confronto. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Godoy Cruz x Atlético-MG:



  • Vitória Godoy Cruz - Odd de 3.00 na Superbet

  • Empate - 3.15 na Superbet

  • Vitória Atlético-MG - 2.52 na Superbet


Histórico entre Godoy Cruz x Atlético-MG


As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, com vitória do Atlético-MG por 2x1.


Últimos 5 jogos do Godoy Cruz



  • ❌ River Plate 4x2 Godoy Cruz 

  • ❌ Atlético-MG 2x1 Godoy Cruz

  • ❌ Godoy Cruz 1x2 Gimn La Plata

  • 🟡 Talleres 0x0 Godoy Cruz

  • 🟡 Godoy Cruz 0x0 Sarmiento


Últimos 5 jogos do Atlético-MG



  • ❌ Atlético-MG 1-3 Grêmio

  • ✅ Atlético-MG 2-1 Godoy Cruz

  • 🟡 Vasco 1-1 Atlético-MG

  • ❌ Atlético-MG 0-1 Flamengo

  • ✅ Atlético-MG 2-1 RB Bragantino

Godoy Cruz x Atletico-MG: Palpite do Dia

Godoy Cruz Vence
Superbet logo
2.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Godoy Cruz x Atletico-MG: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Godoy Cruz x Atletico-MG: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Atletico-MG
2 - 1
Godoy Cruz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Godoy Cruz
Empate
Atletico-MG

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

  • D
  • D
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte