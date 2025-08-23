- E
Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Palpite, Onde Assistir, Liga Holandesa, 23/08
Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Go Ahead Eagles e Sparta Roterdã se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Eredivisie 2025. A partida começa às 11:30 (horário de Brasília), no Estádio De Adelaarshorst, em Deventer, em um duelo que promete equilíbrio entre duas equipes que costumam brigar pela parte intermediária da tabela.
O Go Ahead aposta no fator casa para buscar vantagem, enquanto o Sparta chega tentando somar pontos fora e manter regularidade na competição.
Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã Palpite - Nossas Melhores Dicas
Dupla Chance: Go Ahead ou Empate (1X)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Essas opções refletem bem o histórico de confrontos diretos e o estilo ofensivo da liga holandesa.
Dupla Chance: Go Ahead ou Empate (1X)
Jogando diante da torcida, o Go Ahead tende a ser mais agressivo e buscar os três pontos. Ainda assim, o equilíbrio do jogo faz com que a dupla chance (1X) seja uma opção segura, cobrindo tanto a vitória da equipe da casa quanto um empate.
Ambas equipes marcam (sim)
Na Eredivisie, é comum vermos partidas abertas, com os dois lados criando chances. O Go Ahead deve pressionar em casa, enquanto o Sparta pode aproveitar os espaços para contra-atacar.
O mercado de ambas equipes marcam é uma boa escolha para quem espera gols dos dois times.
Mais de 2.5 gols na partida
O estilo ofensivo das equipes e o equilíbrio esperado deixam em aberto a possibilidade de um jogo animado. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols surge como alternativa de valor, especialmente em uma liga tão produtiva em termos de gols.
Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã pela Liga Holandesa
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio De Adelaarshorst, Deventer, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Escalações prováveis
Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James; Melle Meulensteen, Evert Linthorst, Richonell Margaret, Jakob Breum; Mathis Suray, Victor Edvardsen.
Sparta Roterdã: Joel Drommel; Marvin Young, Bruno Martins Indi, Said Bakari, Patrick van Aanholt; Jens Toornstra, Pelle Clement, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito; Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.
GO Ahead Eagles x Sparta Rotterdam: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
GO Ahead Eagles x Sparta Rotterdam: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
