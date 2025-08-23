Assine UOL
GO Ahead Eagles
  • E
  • E
  • E
  • D
  • V
Eredivisie - Netherlands
De Adelaarshorst
Sparta Rotterdam
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
4
2
3.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.93
x
3.91
2
3.74
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.9
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.93
x
3.8
2
3.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.75
2
3.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 11:01

Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Palpite, Onde Assistir, Liga Holandesa, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Go Ahead Eagles e Sparta Roterdã se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Eredivisie 2025. A partida começa às 11:30 (horário de Brasília), no Estádio De Adelaarshorst, em Deventer, em um duelo que promete equilíbrio entre duas equipes que costumam brigar pela parte intermediária da tabela.


O Go Ahead aposta no fator casa para buscar vantagem, enquanto o Sparta chega tentando somar pontos fora e manter regularidade na competição.


Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã Palpite - Nossas Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Go Ahead ou Empate (1X)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Essas opções refletem bem o histórico de confrontos diretos e o estilo ofensivo da liga holandesa.


Dupla Chance: Go Ahead ou Empate (1X)


Jogando diante da torcida, o Go Ahead tende a ser mais agressivo e buscar os três pontos. Ainda assim, o equilíbrio do jogo faz com que a dupla chance (1X) seja uma opção segura, cobrindo tanto a vitória da equipe da casa quanto um empate.


Ambas equipes marcam (sim)


Na Eredivisie, é comum vermos partidas abertas, com os dois lados criando chances. O Go Ahead deve pressionar em casa, enquanto o Sparta pode aproveitar os espaços para contra-atacar.


O mercado de ambas equipes marcam é uma boa escolha para quem espera gols dos dois times.


Mais de 2.5 gols na partida


O estilo ofensivo das equipes e o equilíbrio esperado deixam em aberto a possibilidade de um jogo animado. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols surge como alternativa de valor, especialmente em uma liga tão produtiva em termos de gols.


Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã pela Liga Holandesa

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio De Adelaarshorst, Deventer, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Escalações prováveis


Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James; Melle Meulensteen, Evert Linthorst, Richonell Margaret, Jakob Breum; Mathis Suray, Victor Edvardsen.


Sparta Roterdã: Joel Drommel; Marvin Young, Bruno Martins Indi, Said Bakari, Patrick van Aanholt; Jens Toornstra, Pelle Clement, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito; Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.

Ver mais Ver menos

GO Ahead Eagles x Sparta Rotterdam: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.75
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Monterrey - Necaxa
1
1.56
Marseille - Paris FC
1
1.43
Figueirense - Floresta
1
1.95
Múltipla
4.35
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.00
Apostar agora

GO Ahead Eagles x Sparta Rotterdam: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

GO Ahead Eagles x Sparta Rotterdam: Confrontos Diretos

3 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
GO Ahead Eagles
1 - 0
Sparta Rotterdam
2024 KNVB Beker
Sparta Rotterdam
1 - 1
GO Ahead Eagles
2024 Eredivisie
Sparta Rotterdam
1 - 2
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
Sparta Rotterdam
0 - 2
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
GO Ahead Eagles
0 - 0
Sparta Rotterdam

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
GO Ahead Eagles
Empate
Sparta Rotterdam

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Bournemouth
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Wolves
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E

Bournemouth Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barra
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Ceilândia
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Ceilândia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Genoa
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Lecce
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Kilmarnock
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Dundee
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Kilmarnock Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Heracles
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Palmeiras W
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Cruzeiro W
  • V
  • E
  • D
  • E
  • V

Palmeiras W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Columbus Crew
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
New England Revolution
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D

Columbus Crew Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte