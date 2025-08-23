Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Palpite, Onde Assistir, Liga Holandesa, 23/08

Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Go Ahead Eagles e Sparta Roterdã se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Eredivisie 2025. A partida começa às 11:30 (horário de Brasília), no Estádio De Adelaarshorst, em Deventer, em um duelo que promete equilíbrio entre duas equipes que costumam brigar pela parte intermediária da tabela.

O Go Ahead aposta no fator casa para buscar vantagem, enquanto o Sparta chega tentando somar pontos fora e manter regularidade na competição.

Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã Palpite - Nossas Melhores Dicas





Dupla Chance: Go Ahead ou Empate (1X)







Ambas equipes marcam (sim)







Mais de 2.5 gols na partida





Essas opções refletem bem o histórico de confrontos diretos e o estilo ofensivo da liga holandesa.

Dupla Chance: Go Ahead ou Empate (1X)

Jogando diante da torcida, o Go Ahead tende a ser mais agressivo e buscar os três pontos. Ainda assim, o equilíbrio do jogo faz com que a dupla chance (1X) seja uma opção segura, cobrindo tanto a vitória da equipe da casa quanto um empate.

Ambas equipes marcam (sim)

Na Eredivisie, é comum vermos partidas abertas, com os dois lados criando chances. O Go Ahead deve pressionar em casa, enquanto o Sparta pode aproveitar os espaços para contra-atacar.

O mercado de ambas equipes marcam é uma boa escolha para quem espera gols dos dois times.

Mais de 2.5 gols na partida

O estilo ofensivo das equipes e o equilíbrio esperado deixam em aberto a possibilidade de um jogo animado. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols surge como alternativa de valor, especialmente em uma liga tão produtiva em termos de gols.

Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã pela Liga Holandesa



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio De Adelaarshorst, Deventer, Holanda



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Go Ahead Eagles x Sparta Roterdã: Escalações prováveis

Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James; Melle Meulensteen, Evert Linthorst, Richonell Margaret, Jakob Breum; Mathis Suray, Victor Edvardsen.

Sparta Roterdã: Joel Drommel; Marvin Young, Bruno Martins Indi, Said Bakari, Patrick van Aanholt; Jens Toornstra, Pelle Clement, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito; Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.