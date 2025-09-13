- V
GO Ahead Eagles x FC Volendam Palpite; Odds, Onde Assistir, Campeonato Holandês 13/09
Buscando palpite para GO Ahead Eagles x FC Volendam? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 13h45 (horário de Brasília), no De Adelaarshorst, promete muita emoção pela Eredivisie.
O GO Ahead Eagles busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. Por outro lado, o FC Volendam quer surpreender e mostrar sua força fora de casa.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para GO Ahead Eagles x FC Volendam, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
GO Ahead Eagles x FC Volendam Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de darem green:
- 🎯 Ambos marcam - Odd 1.75
- 🎯 Mais de 2,5 gols - Odd 2.05
- 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.20
Palpites Alternativos GO Ahead Eagles x FC Volendam
Se você busca outras opções de apostas, confira algumas dicas alternativas para este jogo:
- 🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - Odd 1.80
- 🎯 GO Ahead Eagles vence o 1º tempo - Odd 2.40
Super Palpites GO Ahead Eagles x FC Volendam
Para os apostadores mais ousados, separamos algumas apostas com odds elevadas:
- 🎯 Placar exato: 2 x 1 para o GO Ahead Eagles - Odd 8.00
- 🎯 Jogador a qualquer momento: Finn Stokkers marca - Odd 4.50
💰 Palpites de Odds Baixas GO Ahead Eagles x FC Volendam
Para quem busca segurança e menor risco, as apostas em odds baixas podem ser interessantes:
- 🟢 GO Ahead Eagles vence ou empata - Odd 1.35 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o GO Ahead Eagles tem vantagem e pode somar pontos.
⚖️ Palpites de Odds Médias GO Ahead Eagles x FC Volendam
As odds médias trazem um bom equilíbrio entre risco e retorno:
- 🟡 Ambos marcam - Odd 1.75 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes costumam balançar as redes em seus jogos.
🚀 Palpites de Odds Altas GO Ahead Eagles x FC Volendam
Para quem busca grandes emoções e lucros, as odds altas são ideais:
- 🔴 Vitória do FC Volendam - Odd 4.00 Risco: Alto Justificativa: Apesar do favoritismo do adversário, o FC Volendam pode surpreender.
GO Ahead Eagles x FC Volendam: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- Competição: Eredivisie - Campeonato Holandês
- Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 13h45 (horário de Brasília)
- Local: De Adelaarshorst, em Deventer
- Onde Assistir: Sem transmissão oficial confirmada
Como GO Ahead Eagles e FC Volendam Chegam Para o Confronto
O GO Ahead Eagles busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Eredivisie. A equipe quer mostrar sua força desde o início.
Já o FC Volendam, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Últimos Jogos do GO Ahead Eagles
O GO Ahead Eagles teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Eredivisie.
- ✅ GO Ahead Eagles 2 x 1 Al Wahda - Pro League
- ✅ Al-Ahli 1 x 3 GO Ahead Eagles - Pro League
- 🟡 GO Ahead Eagles 0 x 0 Damac - Pro League
- ❌ Al Kholood 1 x 0 GO Ahead Eagles - Pro League
- ✅ GO Ahead Eagles 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League
Últimos Jogos do FC Volendam
O FC Volendam vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com derrotas que mostram um momento de instabilidade da equipe. O time tem tido dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.
A falta de consistência apresentada recentemente é um ponto de preocupação para o FC Volendam. A equipe precisa melhorar seu desempenho para conseguir resultados positivos.
- ✅ Al-Raed 1 x 2 FC Volendam - Pro League
- ✅ FC Volendam 2 x 0 Al-Fayha - Pro League
- ❌ Al-Ahli 4 x 1 FC Volendam - Pro League
- ✅ FC Volendam 1 x 0 GO Ahead Eagles - Pro League
- ❌ Al-Qadisiyah FC 4 x 1 FC Volendam - Pro League
Nossa Opinião para GO Ahead Eagles x FC Volendam
Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória. O GO Ahead Eagles tem o favoritismo por jogar em casa, mas o FC Volendam pode surpreender.
GO Ahead Eagles x FC Volendam: Palpite do Dia
GO Ahead Eagles x FC Volendam: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
GO Ahead Eagles x FC Volendam: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
