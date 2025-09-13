Assine UOL
GO Ahead Eagles
  • V
  • D
  • E
  • E
  • E
Eredivisie - Netherlands
De Adelaarshorst
FC Volendam
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.53
x
4.5
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
4.92
2
5.32
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.8
2
5.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.5
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
4.9
2
5.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 10:30

GO Ahead Eagles x FC Volendam Palpite; Odds, Onde Assistir, Campeonato Holandês 13/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para GO Ahead Eagles x FC Volendam? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 13h45 (horário de Brasília), no De Adelaarshorst, promete muita emoção pela Eredivisie.


O GO Ahead Eagles busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. Por outro lado, o FC Volendam quer surpreender e mostrar sua força fora de casa.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para GO Ahead Eagles x FC Volendam, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


GO Ahead Eagles x FC Volendam Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de darem green:



  • 🎯 Ambos marcam - Odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2,5 gols - Odd 2.05

  • 🎯 Empate no 1º tempo - Odd 2.20


Palpites Alternativos GO Ahead Eagles x FC Volendam


Se você busca outras opções de apostas, confira algumas dicas alternativas para este jogo:



  • 🎯 Total de escanteios: mais de 9.5 - Odd 1.80

  • 🎯 GO Ahead Eagles vence o 1º tempo - Odd 2.40


Super Palpites GO Ahead Eagles x FC Volendam


Para os apostadores mais ousados, separamos algumas apostas com odds elevadas:



  • 🎯 Placar exato: 2 x 1 para o GO Ahead Eagles - Odd 8.00

  • 🎯 Jogador a qualquer momento: Finn Stokkers marca - Odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas GO Ahead Eagles x FC Volendam


Para quem busca segurança e menor risco, as apostas em odds baixas podem ser interessantes:



  • 🟢 GO Ahead Eagles vence ou empata - Odd 1.35 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o GO Ahead Eagles tem vantagem e pode somar pontos.


⚖️ Palpites de Odds Médias GO Ahead Eagles x FC Volendam


As odds médias trazem um bom equilíbrio entre risco e retorno:



  • 🟡 Ambos marcam - Odd 1.75 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes costumam balançar as redes em seus jogos.


🚀 Palpites de Odds Altas GO Ahead Eagles x FC Volendam


Para quem busca grandes emoções e lucros, as odds altas são ideais:



  • 🔴 Vitória do FC Volendam - Odd 4.00 Risco: Alto Justificativa: Apesar do favoritismo do adversário, o FC Volendam pode surpreender.


GO Ahead Eagles x FC Volendam: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Competição: Eredivisie - Campeonato Holandês

  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • Local: De Adelaarshorst, em Deventer

  • Onde Assistir: Sem transmissão oficial confirmada 


Como GO Ahead Eagles e FC Volendam Chegam Para o Confronto


O GO Ahead Eagles busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Eredivisie. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o FC Volendam, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do GO Ahead Eagles


O GO Ahead Eagles teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Eredivisie.



  • ✅ GO Ahead Eagles 2 x 1 Al Wahda - Pro League

  • ✅ Al-Ahli 1 x 3 GO Ahead Eagles - Pro League

  • 🟡 GO Ahead Eagles 0 x 0 Damac - Pro League

  • ❌ Al Kholood 1 x 0 GO Ahead Eagles - Pro League

  • ✅  GO Ahead Eagles 2 x 1 Al Hkaleej - Pro League


Últimos Jogos do FC Volendam


O FC Volendam vem de uma sequência negativa em seus últimos jogos, com derrotas que mostram um momento de instabilidade da equipe. O time tem tido dificuldades tanto no ataque quanto na defesa.


A falta de consistência apresentada recentemente é um ponto de preocupação para o FC Volendam. A equipe precisa melhorar seu desempenho para conseguir resultados positivos.



  • ✅ Al-Raed 1 x 2 FC Volendam - Pro League

  • ✅ FC Volendam 2 x 0 Al-Fayha - Pro League

  • ❌ Al-Ahli 4 x 1 FC Volendam - Pro League

  • ✅ FC Volendam 1 x 0 GO Ahead Eagles - Pro League

  • ❌ Al-Qadisiyah FC 4 x 1 FC Volendam - Pro League


Nossa Opinião para GO Ahead Eagles x FC Volendam


Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória. O GO Ahead Eagles tem o favoritismo por jogar em casa, mas o FC Volendam pode surpreender.


 

Ver mais Ver menos

GO Ahead Eagles x FC Volendam: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Real Sociedad - Real Madrid
2
1.59
Auxerre - Monaco
2
1.62
Feyenoord - Heerenveen
1
1.38
Múltipla
3.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.09
Apostar agora

GO Ahead Eagles x FC Volendam: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

GO Ahead Eagles x FC Volendam: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Eredivisie
FC Volendam
1 - 2
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
GO Ahead Eagles
4 - 1
FC Volendam
2022 Eredivisie
GO Ahead Eagles
3 - 0
FC Volendam
2022 Eredivisie
FC Volendam
2 - 3
GO Ahead Eagles
2020 Eerste Divisie
GO Ahead Eagles
1 - 3
FC Volendam

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
GO Ahead Eagles
Empate
FC Volendam

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

SC Freiburg
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
VfB Stuttgart
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

VfB Stuttgart Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Besiktas
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Istanbul Basaksehir
  • E
  • D
  • E
  • D
  • E

Besiktas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte