- E
- E
- D
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- V
Go Ahead Eagles x Ajax: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 17/08
Go Ahead Eagles x Ajax: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Go Ahead Eagles e Ajax se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Holandesa (Eredivisie). A bola rola às 07h15 (horário de Brasília), no De Adelaarshorst, em Deventer.
O Ajax chega como favorito, com elenco mais qualificado e histórico recente favorável. O Go Ahead Eagles aposta no apoio da torcida e na postura aguerrida para tentar surpreender.
Go Ahead Eagles x Ajax Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Ajax – odd pagando 1.50 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365
- Palpite 3 – Ajax vence ambos os tempos – odd pagando 2.00 na bet365
Vitória do Ajax - odd pagando 1.50
Com mais qualidade técnica e ofensiva, o Ajax entra como favorito claro para conquistar os três pontos.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70
Os jogos do Ajax costumam ter placar movimentado, e este não deve ser diferente.
Ajax vence ambos os tempos - odd pagando 2.00
Se mantiver intensidade e posse de bola, o Ajax pode controlar o jogo do início ao fim.
Go Ahead Eagles x Ajax: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Go Ahead Eagles x Ajax pela Liga Holandesa
- 📅 Data: 17 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 07:15 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: De Adelaarshorst, Deventer, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Go Ahead Eagles x Ajax: Escalações prováveis
Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James; Calvin Twigt, Evert Linthorst, Richonell Margaret, Victor Edvardsen; Mathis Suray, Milan Smit.
Ajax: Vítezslav Jaros; Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Bertrand Traoré; Wout Weghorst, Raúl Moro.
GO Ahead Eagles x Ajax: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
GO Ahead Eagles x Ajax: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
GO Ahead Eagles x Ajax: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- V
Independiente del Valle Vence
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- V
Racing Club Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
SC Braga Vence
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- E
Atletico-MG Vence
- D
- E
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- V
Atletico Nacional Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- E
- V
- D
- D
- V
Arsenal Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- V
- V
Al-Nassr Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- E
- E
Auxerre Vence