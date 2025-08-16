Assine UOL
GO Ahead Eagles
Eredivisie - Netherlands
De Adelaarshorst
Ajax
Odds atualizadas a 17.08.2025 às 01:04

Go Ahead Eagles x Ajax: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
17.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Go Ahead Eagles x Ajax: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Go Ahead Eagles e Ajax se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Holandesa (Eredivisie). A bola rola às 07h15 (horário de Brasília), no De Adelaarshorst, em Deventer.


O Ajax chega como favorito, com elenco mais qualificado e histórico recente favorável. O Go Ahead Eagles aposta no apoio da torcida e na postura aguerrida para tentar surpreender.


Go Ahead Eagles x Ajax Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Ajax – odd pagando 1.50 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365

  • Palpite 3 – Ajax vence ambos os tempos – odd pagando 2.00 na bet365


Vitória do Ajax - odd pagando 1.50


Com mais qualidade técnica e ofensiva, o Ajax entra como favorito claro para conquistar os três pontos.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70


Os jogos do Ajax costumam ter placar movimentado, e este não deve ser diferente.


Ajax vence ambos os tempos - odd pagando 2.00


Se mantiver intensidade e posse de bola, o Ajax pode controlar o jogo do início ao fim.


Go Ahead Eagles x Ajax: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Go Ahead Eagles x Ajax pela Liga Holandesa

  • 📅 Data: 17 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 07:15 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: De Adelaarshorst, Deventer, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Go Ahead Eagles x Ajax: Escalações prováveis


Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Gerrit Nauber, Joris Kramer, Dean James; Calvin Twigt, Evert Linthorst, Richonell Margaret, Victor Edvardsen; Mathis Suray, Milan Smit.


Ajax: Vítezslav Jaros; Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman, Owen Wijndal; Davy Klaassen, Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Bertrand Traoré; Wout Weghorst, Raúl Moro.

GO Ahead Eagles x Ajax: Palpite do Dia

Ajax Vence

Ajax Vence
Superbet logo
1.8
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

GO Ahead Eagles x Ajax: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

GO Ahead Eagles x Ajax: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 Eredivisie
Ajax
2 - 0
GO Ahead Eagles
2024 Eredivisie
GO Ahead Eagles
1 - 1
Ajax
2023 Eredivisie
Ajax
1 - 1
GO Ahead Eagles
2023 Eredivisie
GO Ahead Eagles
2 - 3
Ajax
2022 Eredivisie
GO Ahead Eagles
0 - 0
Ajax

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
GO Ahead Eagles
Empate
Ajax

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

