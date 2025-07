Glentoran x Chester: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistosos de Clubes

Glentoran e Chester se enfrentam neste sábado (26), às 10h (Brasília), em duelo válido pelos Amistosos de Clubes no estádio The Oval, em Belfast. A partida é parte da preparação das equipes para suas respectivas temporadas e oferece boas oportunidades de apostas.

Neste artigo, você encontrará o palpite para Glentoran x Chester com as melhores odds, sugestões de mercados e informações sobre onde assistir ao vivo. Acompanhe a análise completa logo abaixo.

Palpites de Glentoran x Chester: Nossas 3 Melhores Dicas

Mesmo sendo um amistoso, o Glentoran chega como favorito, jogando em casa e com uma odd bastante convidativa. O Chester, por outro lado, atua fora da Inglaterra e tende a ter maior dificuldade diante do adversário da Irlanda do Norte.

🎯 Vitória do Glentoran - odd 1.46

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.68

🎯 Dupla Chance: Glentoran ou Empate - odd 1.11

Palpites Alternativos Glentoran x Chester

Para quem busca apostas menos tradicionais, há mercados alternativos que oferecem bom valor neste amistoso. Glentoran tende a dominar o jogo, e há espaço para explorar escanteios e gols por tempo.

🎯 Glentoran vence o 1º tempo - odd 1.95

🎯 Chester marca exatamente 1 gol - odd 2.75

🎯 Mais de 4.5 escanteios para o Glentoran - odd 1.80

💰 Palpites de Odds Baixas Glentoran x Chester

Odds entre 1.10 e 2.49:

• 🔵 Dupla Chance: Glentoran ou Empate - odd 1.11

• 🟢 Empate Anula Aposta: Glentoran - odd 1.17

• 🟡 Vitória do Glentoran - odd 1.46

⚖️ Palpites de Odds Médias Glentoran x Chester

Odds entre 2.50 e 4.99:

• 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.68

• 🟢 Glentoran vence o 1º tempo - odd 1.95

• 🟡 Ambas marcam - Sim - odd 2.52

🚀 Palpites de Odds Altas Glentoran x Chester

Odds entre 5.00 e 12.00:

• 🔵 Chester marca exatamente 1 gol - odd 2.75

• 🟢 Resultado Exato: Glentoran 2x1 Chester - odd 6.20

• 🟡 Vitória do Chester - odd 6.03

Informações do Jogo: Glentoran x Chester: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Glentoran x Chester - Amistosos de Clubes

• 📅 Data: 26/07/2025

• ⏰ Horário: 10:00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: The Oval, Belfast

• 📺 Transmissão: Não existe transmissão oficial definida, mas pode ser assistido via livestream em casas como Superbet e Bet365

Como Glentoran e Chester Chegam Para o Confronto

O Glentoran entra em campo com a expectativa de mostrar sua força como mandante, mesmo em caráter amistoso. O clube da Irlanda do Norte tem feito pré-temporada intensa e pode usar a partida para testar variações táticas e ritmo de jogo. A tendência é de que inicie com um time titular para ganhar entrosamento.

O Chester, da National League North (6ª divisão inglesa), viaja até a Irlanda do Norte para encarar um adversário de nível semelhante. Apesar disso, historicamente o Chester tem dificuldades fora da Inglaterra e costuma rodar o elenco em partidas amistosas. A preparação do time visa o início da temporada doméstica, e não há grandes expectativas em termos de resultado.

Apostas são uma forma de entretenimento. Estabeleça limites e nunca aposte mais do que pode perder. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.