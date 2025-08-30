Girona x Sevilla: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 30/08

Girona x Sevilla: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Girona e Sevilla se encontram neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/2026. A bola rola às 14h30 no Estadi Municipal de Montilivi, em Girona. O confronto terá transmissão pela ESPN4.

O Girona procura um bom desempenho em casa para somar pontos importantes. Já o Sevilla chega com a necessidade de reagir após um início de temporada com resultados adversos.

Podemos esperar um confronto equilibrado, mas com leve vantagem para o Girona jogando em casa. A torcida e o momento da equipe podem fazer a diferença.

O Sevilla tem a capacidade de reagir, mas precisa melhorar significativamente seu desempenho. Fatores como a pressão por resultado podem influenciar o jogo.

Girona x Sevilla Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Girona - odd 2.20

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.95



Girona x Sevilla: Palpites Alternativos



🎯 Placar Exato: 2-1 para o Girona - odd 8.50

🎯 Mais de 10.5 Escanteios - odd 4.00

🎯 Cartão Amarelo para o Sevilla no 1º Tempo - odd 3.50



Girona x Sevilla Super Palpite



🚀 Vitória do Girona e Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 7.50



💰 Girona x Sevilla Palpite com de Odds Baixas



🔵 Vitória do Girona (ou Empate) - Dupla Chance - odd 1.35

🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40

🟡 Ambos Marcam Não - odd 2.00



⚖️ Girona x Sevilla Palpite com Odds Médias



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🟢 Total de Gols: Mais de 2.5 Gols - odd 1.95

🟡 Girona Marca no 2º Tempo - odd 2.80



🚀 Girona x Sevilla Palpite com Odds Altas



🔵 Placar Exato: 2-1 para o Girona - odd 8.50

🟢 Girona vence por 2 Gols de diferença - odd 6.00

🟡 Último Gol Marcado após os 75 minutos - odd 9.00



Girona x Sevilla: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo passa na ESPN4 e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Girona x Sevilla - La Liga 2025/2026

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 14:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadi Municipal de Montilivi, Girona

📺 Transmissão: ESPN4 e Novibet



Girona x Sevilla: Escalações prováveis

Girona: Vladyslav Krapyvtsov; Hugo Rincón, Vitor Reis, Ladislav Krejci, Daley Blind; Viktor Tsygankov, Yangel Herrera, Jhon Solis, Joel Roca; Cristián Portu, Dawda Camara.

Sevilla: Orjan Nyland; Juanlu Sánchez, Andrés Gallo, Kike Salas, José Ángel Carmona; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj, Dodi Lukebakio, Rubén Vargas; Chidera Ejuke, Akor Adams.

Girona x Sevilla: Como chegam os times

Girona



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (100%)

🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

🛡️ 8 Gols sofridos (4 G/J)



Sevilla



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (100%)

🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)

🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)



Girona x Sevilla: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 4 vitórias do Sevilla e 6 triunfos do Girona.