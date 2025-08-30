Assine UOL
Girona x Sevilla: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 30/08

30.08.2025
30.08.2025
Girona x Sevilla: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Girona e Sevilla se encontram neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/2026. A bola rola às 14h30 no Estadi Municipal de Montilivi, em Girona. O confronto terá transmissão pela ESPN4.


O Girona procura um bom desempenho em casa para somar pontos importantes. Já o Sevilla chega com a necessidade de reagir após um início de temporada com resultados adversos.


Podemos esperar um confronto equilibrado, mas com leve vantagem para o Girona jogando em casa. A torcida e o momento da equipe podem fazer a diferença.


O Sevilla tem a capacidade de reagir, mas precisa melhorar significativamente seu desempenho. Fatores como a pressão por resultado podem influenciar o jogo.


Girona x Sevilla Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Girona - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 1.95


Girona x Sevilla: Palpites Alternativos



  • 🎯 Placar Exato: 2-1 para o Girona - odd 8.50

  • 🎯 Mais de 10.5 Escanteios - odd 4.00

  • 🎯 Cartão Amarelo para o Sevilla no 1º Tempo - odd 3.50


Girona x Sevilla Super Palpite



  • 🚀 Vitória do Girona e Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 7.50


💰 Girona x Sevilla Palpite com de Odds Baixas



  • 🔵 Vitória do Girona (ou Empate) - Dupla Chance - odd 1.35

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40

  • 🟡 Ambos Marcam Não - odd 2.00


⚖️ Girona x Sevilla Palpite com Odds Médias 



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 2.5 Gols - odd 1.95

  • 🟡 Girona Marca no 2º Tempo - odd 2.80


🚀 Girona x Sevilla Palpite com Odds Altas



  • 🔵 Placar Exato: 2-1 para o Girona - odd 8.50

  • 🟢 Girona vence por 2 Gols de diferença - odd 6.00

  • 🟡 Último Gol Marcado após os 75 minutos - odd 9.00


Girona x Sevilla: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo passa na ESPN4 e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Girona x Sevilla - La Liga 2025/2026

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 14:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadi Municipal de Montilivi, Girona

  • 📺 Transmissão: ESPN4 e Novibet


Girona x Sevilla: Escalações prováveis


Girona: Vladyslav Krapyvtsov; Hugo Rincón, Vitor Reis, Ladislav Krejci, Daley Blind; Viktor Tsygankov, Yangel Herrera, Jhon Solis, Joel Roca; Cristián Portu, Dawda Camara.


Sevilla: Orjan Nyland; Juanlu Sánchez, Andrés Gallo, Kike Salas, José Ángel Carmona; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj, Dodi Lukebakio, Rubén Vargas; Chidera Ejuke, Akor Adams.


Girona x Sevilla: Como chegam os times


Girona



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (100%)

  • 🥅 1 Gol marcado (0,5 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (4 G/J)


Sevilla



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (100%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)

  • 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)


Girona x Sevilla: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 4 vitórias do Sevilla e 6 triunfos do Girona.



  • 18/01/2025 – Girona 1-2 Sevilla – Campeonato Espanhol 2024/25 (R20)

  • 01/09/2024 – Sevilla 0-2 Girona – Campeonato Espanhol 2024/25 (R4)

  • 21/01/2024 – Girona 5-1 Sevilla – Campeonato Espanhol 2023/24 (R21)

  • 26/08/2023 – Sevilla 1-2 Girona – Campeonato Espanhol 2023/24 (R3)

  • 01/05/2023 – Sevilla 0-2 Girona – Campeonato Espanhol 2022/23 (R32)

Girona x Sevilla: Palpite do Dia

Girona Vence

Girona Vence
Superbet logo
2.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Girona x Sevilla: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Girona x Sevilla: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 La Liga
Girona
1 - 2
Sevilla
2024 La Liga
Sevilla
0 - 2
Girona
2023 La Liga
Girona
5 - 1
Sevilla
2023 La Liga
Sevilla
1 - 2
Girona
2022 La Liga
Sevilla
0 - 2
Girona

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

