Assine UOL
Gimnasia L.P.
  • D
  • D
  • V
  • V
  • E
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Juan Carmelo Zerillo
Atletico Tucuman
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.57
x
2.82
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.54
x
2.85
2
3.17
Apostar agora
Odds atualizadas a 01.09.2025 às 11:33

Gimnasia x Atlético Tucumán: Palpite, Odds +6, Liga Argentina, 01/09

Alex Alves
Autor
Publicado
01.09.2025
Atualizado em
01.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Gimnasia x Atlético Tucumán: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Gimnasia x Atlético Tucumán se enfrentam nesta segunda 01/09, em jogo válido pela rodada 7 da Liga Argentina. A bola rola a partir das 17:00 (hora de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), em La Plata.


O Atlético Tucumán é sétimo colocado, enquanto que o Gimnasia é nono classificado da tabela. Os times estão separados por 2 pontos.


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Gimnasia La Plata (2.41)

  • 🎯 Empate (2.79)

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols (1.42)


Gimnasia x Atlético Tucumán Palpites Alternativos



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.69)

  • 🎯 Dupla Chance: Casa Ou Empate (1.35)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (4.96)


Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite do Dia



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 3.76


💰 Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Baixas



  • ⚡ Total de Gols - Menos de 2.5: 1.42

  • ⚡ Dupla Chance: Casa Ou Empate: 1.35

  • ⚡ Gimnasia total de gols - Mais de 0.5: 1.37


⚖️ Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Médias



  • Empate: 2.79

  • ⚡ Vitória do Gimnasia La Plata: 2.41

  • ⚡ Resultado do 1º tempo: Gimnasia La Plata: 3.18


🚀 Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Altas



  • Resultado Exato: 0-0: 5.28

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Gimnasia: 5.52

  • ⚡ Resultado Exato: 0-1: 6.45


Gimnasia x Atlético Tucumán: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Gimnasia x Atlético Tucumán - Liga Argentina

  • 📅 Data: 01/09/2025

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), La Plata

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Gimnasia x Atlético Tucumán: Escalações prováveis


Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Nicolás Garayalde, Chelo Torres; Jeremías Merlo, Manuel Panaro


Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Nicolás Laméndola; Mateo Coronel, Leandro Díaz.


Gimnasia x Atlético Tucumán: Como chegam os times


Gimnasia



  • ⚽️ 24 Jogos

  • 7 Vitórias (29%)

  • 🤝 6 Empates (25%)

  • 11 Derrotas (46%)

  • 🥅 15 Gols marcados (Média de 0,63 por jogo)

  • 🛡️ 24 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)


Atlético Tucumán



  • ⚽️ 25 Jogos

  • 9 Vitórias (36%)

  • 🤝 4 Empates (16%)

  • 12 Derrotas (48%)

  • 🥅 31 Gols marcados (Média de 1,24 por jogo)

  • 🛡️ 31 Gols sofridos (Média de 1,24 por jogo)


Gimnasia x Atlético Tucumán: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 21 vezes, com 10 vitórias do Gimnasia, 3 empates e 8 triunfos do Atlético Tucumán.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Atlético Tucumán: 2 vitórias

  • Gimnasia: 3 vitórias

  • Empates: 0

  • Gols: Tucumán 6, Gimnasia 7

Ver mais Ver menos

Gimnasia L.P. x Atletico Tucuman: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Chapecoense-sc - Vila Nova
1
1.87
Múltipla
1.87
x
Aposta
20
=
Ganhos
37.40
Apostar agora

Gimnasia L.P. x Atletico Tucuman: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gimnasia L.P. x Atletico Tucuman: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Atletico Tucuman
0 - 1
Gimnasia L.P.
2024 Liga Profesional Argentina
Gimnasia L.P.
1 - 0
Atletico Tucuman
2024 Copa Argentina
Atletico Tucuman
1 - 2
Gimnasia L.P.
2024 Copa de la Liga Profesional
Atletico Tucuman
3 - 2
Gimnasia L.P.
2023 Copa de la Liga Profesional
Gimnasia L.P.
1 - 2
Atletico Tucuman

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gimnasia L.P.
Empate
Atletico Tucuman

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte