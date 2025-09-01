- D
Gimnasia x Atlético Tucumán: Palpite, Odds +6, Liga Argentina, 01/09
Gimnasia x Atlético Tucumán: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Gimnasia x Atlético Tucumán se enfrentam nesta segunda 01/09, em jogo válido pela rodada 7 da Liga Argentina. A bola rola a partir das 17:00 (hora de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), em La Plata.
O Atlético Tucumán é sétimo colocado, enquanto que o Gimnasia é nono classificado da tabela. Os times estão separados por 2 pontos.
Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Gimnasia La Plata (2.41)
- 🎯 Empate (2.79)
- 🎯 Menos de 2.5 Gols (1.42)
Gimnasia x Atlético Tucumán Palpites Alternativos
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.69)
- 🎯 Dupla Chance: Casa Ou Empate (1.35)
- 🎯 Resultado Exato: 1-1 (4.96)
Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite do Dia
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 3.76
💰 Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Baixas
- ⚡ Total de Gols - Menos de 2.5: 1.42
- ⚡ Dupla Chance: Casa Ou Empate: 1.35
- ⚡ Gimnasia total de gols - Mais de 0.5: 1.37
⚖️ Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Médias
- ⚡ Empate: 2.79
- ⚡ Vitória do Gimnasia La Plata: 2.41
- ⚡ Resultado do 1º tempo: Gimnasia La Plata: 3.18
🚀 Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Altas
- ⚡ Resultado Exato: 0-0: 5.28
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Gimnasia: 5.52
- ⚡ Resultado Exato: 0-1: 6.45
Gimnasia x Atlético Tucumán: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Gimnasia x Atlético Tucumán - Liga Argentina
- 📅 Data: 01/09/2025
- ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), La Plata
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Gimnasia x Atlético Tucumán: Escalações prováveis
Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Nicolás Garayalde, Chelo Torres; Jeremías Merlo, Manuel Panaro
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Nicolás Laméndola; Mateo Coronel, Leandro Díaz.
Gimnasia x Atlético Tucumán: Como chegam os times
Gimnasia
- ⚽️ 24 Jogos
- ✅ 7 Vitórias (29%)
- 🤝 6 Empates (25%)
- ❌ 11 Derrotas (46%)
- 🥅 15 Gols marcados (Média de 0,63 por jogo)
- 🛡️ 24 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)
Atlético Tucumán
- ⚽️ 25 Jogos
- ✅ 9 Vitórias (36%)
- 🤝 4 Empates (16%)
- ❌ 12 Derrotas (48%)
- 🥅 31 Gols marcados (Média de 1,24 por jogo)
- 🛡️ 31 Gols sofridos (Média de 1,24 por jogo)
Gimnasia x Atlético Tucumán: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 21 vezes, com 10 vitórias do Gimnasia, 3 empates e 8 triunfos do Atlético Tucumán.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Atlético Tucumán: 2 vitórias
- Gimnasia: 3 vitórias
- Empates: 0
- Gols: Tucumán 6, Gimnasia 7
Gimnasia L.P. x Atletico Tucuman: Palpite do Dia
Gimnasia L.P. x Atletico Tucuman: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gimnasia L.P. x Atletico Tucuman: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.