Gimnasia x Atlético Tucumán: Palpite, Odds +6, Liga Argentina, 01/09

Gimnasia x Atlético Tucumán: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Gimnasia x Atlético Tucumán se enfrentam nesta segunda 01/09, em jogo válido pela rodada 7 da Liga Argentina. A bola rola a partir das 17:00 (hora de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), em La Plata.

O Atlético Tucumán é sétimo colocado, enquanto que o Gimnasia é nono classificado da tabela. Os times estão separados por 2 pontos.

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Gimnasia La Plata (2.41)

Vitória do Gimnasia La Plata (2.41)

🎯 Empate (2.79)

Empate (2.79)

🎯 Menos de 2.5 Gols (1.42)



Gimnasia x Atlético Tucumán Palpites Alternativos



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.69)

Ambas as Equipes Marcam: Não (1.69)

🎯 Dupla Chance: Casa Ou Empate (1.35)

Dupla Chance: Casa Ou Empate (1.35)

🎯 Resultado Exato: 1-1 (4.96)



Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite do Dia



🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Empate: 3.76



💰 Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Baixas



⚡ Total de Gols - Menos de 2.5: 1.42

1.42

⚡ Dupla Chance: Casa Ou Empate: 1.35

1.35

⚡ Gimnasia total de gols - Mais de 0.5: 1.37



⚖️ Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Médias



⚡ Empate: 2.79

2.79

⚡ Vitória do Gimnasia La Plata: 2.41

2.41

⚡ Resultado do 1º tempo: Gimnasia La Plata: 3.18



🚀 Gimnasia x Atlético Tucumán Palpite Odds Altas



⚡ Resultado Exato: 0-0: 5.28

5.28

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Gimnasia: 5.52

5.52

⚡ Resultado Exato: 0-1: 6.45



Gimnasia x Atlético Tucumán: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Gimnasia x Atlético Tucumán - Liga Argentina



📅 Data: 01/09/2025



⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo (El Bosque), La Plata



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Gimnasia x Atlético Tucumán: Escalações prováveis

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso; Mateo Seoane, Lucas Castro, Nicolás Garayalde, Chelo Torres; Jeremías Merlo, Manuel Panaro

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Nicolás Laméndola; Mateo Coronel, Leandro Díaz.

Gimnasia x Atlético Tucumán: Como chegam os times

Gimnasia



⚽️ 24 Jogos



✅ 7 Vitórias (29%)

(29%)

🤝 6 Empates (25%)

(25%)

❌ 11 Derrotas (46%)

(46%)

🥅 15 Gols marcados (Média de 0,63 por jogo)

(Média de 0,63 por jogo)

🛡️ 24 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)



Atlético Tucumán



⚽️ 25 Jogos



✅ 9 Vitórias (36%)

(36%)

🤝 4 Empates (16%)

(16%)

❌ 12 Derrotas (48%)

(48%)

🥅 31 Gols marcados (Média de 1,24 por jogo)

(Média de 1,24 por jogo)

🛡️ 31 Gols sofridos (Média de 1,24 por jogo)



Gimnasia x Atlético Tucumán: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 21 vezes, com 10 vitórias do Gimnasia, 3 empates e 8 triunfos do Atlético Tucumán.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):