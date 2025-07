Gimnasia x Independiente: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Campeonato Argentino

Gimnasia e Independiente se enfrentam neste domingo, 27 de julho, em partida válida pela fase de grupos do Campeonato Argentino. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília) no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata, Argentina.

Você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse palpite Gimnasia x Independiente, que não terá transmissão oficial confirmada.

O Gimnasia vai a campo buscando se recuperar na competição. Ambos os times somam apenas um ponto após duas rodadas (com uma derrota e um empate cada) e ocupam as últimas posições do Grupo B da Liga Argentina. Para seguir com chances reais de classificação à próxima fase, um resultado positivo neste confronto direto é essencial, aumentando a pressão sobre as equipes. Assim como o Independiente, que também luta para sair da zona de rebaixamento.

Confira nosso palpite de Gimnasia x Independiente, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Gimnasia x Independiente Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Gimnasia x Independiente, nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos parecidos no Campeonato Argentino.



Resultado Final: Empate - odd pagando 2.84 na Esportes da Sorte

Total de Gols (Menos de 1.5) - odd pagando 2.25 na Esportes da Sorte

Gimnasia La Plata total (Mais de 0.5) - odd pagando 1.56 na Esportes da Sorte



Resultado Final: Empate - odd pagando 2.84

Em 89 jogos disputados, foram 34 vitórias do Gimnasia, 23 empates e 32 triunfos do Independiente. Em casa do Gimnasia foram disputados 42 jogos, com 22 vitórias do Gimnasia, 8 empates e 12 triunfos do Independiente. Já na casa do Independiente, foram disputados 47 jogos, com 12 vitórias do Gimnasia e 15 empates.

Considerando que ambos os times precisam desesperadamente de um resultado positivo para seguir na competição e estão em situações semelhantes na tabela, um empate é um resultado bem possível.

Total de Gols (Menos de 1.5) - odd pagando 2.25

Das últimas 15 partidas do Gimnasia La Plata, nove delas terminaram com menos de 1.5 gols. Além disso, o Independiente marcou menos de 1.5 gols em seis das suas últimas dez partidas fora de casa.

O histórico recente entre as equipes também aponta para jogos com poucos gols. Os últimos dois confrontos terminaram em 2 a 0 e 1 a 0 para o Independiente, e um jogo anterior teve placar de 0 a 1 para o Gimnasia, indicando uma tendência de placares baixos.

Gimnasia La Plata total (Mais de 0.5) - odd pagando 1.56

O Gimnasia La Plata marcou mais de 0.5 gols em seis das últimas dez partidas jogando em casa. Analisando o histórico de confrontos, o Gimnasia marcou em 73% dos seus jogos no total.

Além disso, o Gimnasia tem um resultado típico de 2-1 quando joga em casa contra o Independiente, que ocorreu em seis jogos. Isso demonstra que, mesmo em confrontos passados, a equipe da casa tem conseguido balançar as redes.

Gimnasia x Independiente - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Gimnasia x Independiente sem transmissão oficial confirmada. A partida está marcada para às 17h00, deste domingo, no Estádio Juan Carmelo Zerillo.

Tudo o que você precisa saber de Gimnasia x Independiente:



⚽️ Confronto: Gimnasia x Independiente - Campeonato Argentino



📅 Data: 27/07/2025



⏰ Horário: 17:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, La Plata



📺 Onde vai passar Gimnasia x Independiente: Sem transmissão oficial confirmada



Gimnasia x Independiente - Últimos 5 jogos Entre Os Times

O histórico recente dos confrontos entre Gimnasia e Independiente mostra um certo equilíbrio. Veja os últimos 5 jogos entre as equipes:



02/02/2025 - Independiente 2x0 Gimnasia (Campeonato Argentino 2025)



21/11/2024 - Independiente 1x0 Gimnasia (Primera División Argentina 2024)



03/02/2024 - Independiente 0x1 Gimnasia (Copa da Liga Argentina 2024)



02/09/2023 - Gimnasia 1x2 Independiente (Copa da Liga Argentina 2023)



07/07/2023 - Gimnasia 1x1 Independiente (Primera División Argentina 2023)



Gimnasia x Independiente: quem ganha? - Melhores odds



Gimnasia ganha - Odd de @3.18 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @2.84 na Esportes da Sorte



Independiente ganha - Odd de @2.12 na Esportes da Sorte



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.