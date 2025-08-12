- V
Gillingham x AFC Wimbledon: Palpite Odds Altas +7, +9, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Gillingham x AFC Wimbledon: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Priestfield Stadium, em Gillingham. Não haverá transmissão oficial para o Brasil.
As duas equipes se encontram para a primeira rodada do torneio. A história recente de confrontos diretos mostra um equilíbrio, com quatro vitórias para o Gillingham e três para o AFC Wimbledon nos últimos três anos. O Gillingham vem com uma sequência de uma vitória, enquanto o Wimbledon não perde há nove jogos.
Gillingham x AFC Wimbledon Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: AFC Wimbledon para vencer - odd 2.47
- 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.59
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (não) - odd 1.79
Avaliando as estatísticas, notamos que o Gillingham tem um histórico de 90% de jogos com menos de 2.5 gols. O AFC Wimbledon tem 100% de jogos com menos de 2.5 gols fora de casa. Sendo assim, o palpite no "menos de 2.5 gols" faz bastante sentido. O Wimbledon também é o favorito para vencer com odds de 2.47.
Palpites Alternativos Gillingham x AFC Wimbledon
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: AFC Wimbledon - odd 1.73
- 🎯 Palpite: AFC Wimbledon vence e não sofre gols (sim) - odd 3.78
- 🎯 Palpite: 1º gol do AFC Wimbledon - odd 1.96
Para palpites com odds mais altas, a aposta em Empate Anula Aposta para o AFC Wimbledon é uma opção segura para o favorito. O palpite no placar exato de 0 a 1 também é uma alternativa válida, pois o Wimbledon venceu o último jogo fora de casa por 1 a 0. Outra boa opção é apostar que o Wimbledon será o primeiro a marcar, já que a odd é de 1.96.
💰 Gillingham x AFC Wimbledon: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate ou AFC Wimbledon - odd 1.35
- 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.21
- 🟡 Palpite: AFC Wimbledon marca mais de 0.5 gols - odd 1.35
⚖️ Gillingham x AFC Wimbledon: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Gillingham para vencer - odd 2.94
- 🟢 Palpite: AFC Wimbledon vence e não sofre gols (sim) - odd 3.78
- 🟡 Palpite: Empate e ambas as equipes marcam (sim) - odd 4.26
🚀 Gillingham x AFC Wimbledon: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 7.05
- 🟢 Palpite: Placar exato 1 a 2 para o AFC Wimbledon - odd 9.41
- 🟡 Palpite: Gillingham vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 6.38
Gillingham x AFC Wimbledon: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este jogo da Copa da Liga é um confronto eliminatório, onde o vencedor avança de fase e o perdedor é eliminado. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai direto para os pênaltis para definir quem segue na competição. O histórico recente dos times mostra que o placar costuma ser apertado, com poucos gols na maioria dos jogos.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Gillingham x AFC Wimbledon - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Priestfield Stadium, em Gillingham
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil
Como Gillingham e AFC Wimbledon Chegam Para o Confronto
O Gillingham chega para a partida sem perder há três jogos, com uma sequência de uma vitória. A equipe tem uma média global de 0.9 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. Em 60% das partidas, o time não sofreu gols. Jogando em casa, o Gillingham abriu o placar em 75% dos jogos e venceu no final em 67% dessas ocasiões.
O AFC Wimbledon também tem uma sequência de uma vitória e não perde há três jogos em casa. O time tem uma média de 0.6 gols marcados e 0.6 sofridos por jogo. Além disso, em 60% das partidas, a equipe não sofreu gols. Fora de casa, o AFC Wimbledon abriu o placar em 40% dos jogos e, em 100% dessas vezes, venceu a partida.
Gillingham x AFC Wimbledon: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Gillingham x AFC Wimbledon: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Gillingham x AFC Wimbledon: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que as apostas devem ser uma forma de lazer, e não um meio de conseguir dinheiro extra. É fundamental manter o jogo sob controle, estabelecendo limites de tempo e de valores. O jogo responsável é essencial para uma experiência segura e divertida. Caso você perceba que as apostas estão se tornando um problema, procure ajuda. Para entender melhor como ter um jogo seguro, confira o nosso guia de Jogo Responsável.
