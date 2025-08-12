Assine UOL
Gillingham
League Cup - United Kingdom
Priestfield Stadium
AFC Wimbledon
Gillingham x AFC Wimbledon: Palpite Odds Altas +7, +9, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Gillingham x AFC Wimbledon: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Priestfield Stadium, em Gillingham. Não haverá transmissão oficial para o Brasil.


As duas equipes se encontram para a primeira rodada do torneio. A história recente de confrontos diretos mostra um equilíbrio, com quatro vitórias para o Gillingham e três para o AFC Wimbledon nos últimos três anos. O Gillingham vem com uma sequência de uma vitória, enquanto o Wimbledon não perde há nove jogos.


Gillingham x AFC Wimbledon Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: AFC Wimbledon para vencer - odd 2.47

  • 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 1.59

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (não) - odd 1.79


Avaliando as estatísticas, notamos que o Gillingham tem um histórico de 90% de jogos com menos de 2.5 gols. O AFC Wimbledon tem 100% de jogos com menos de 2.5 gols fora de casa. Sendo assim, o palpite no "menos de 2.5 gols" faz bastante sentido. O Wimbledon também é o favorito para vencer com odds de 2.47.


Palpites Alternativos Gillingham x AFC Wimbledon



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: AFC Wimbledon - odd 1.73

  • 🎯 Palpite: AFC Wimbledon vence e não sofre gols (sim) - odd 3.78

  • 🎯 Palpite: 1º gol do AFC Wimbledon - odd 1.96


Para palpites com odds mais altas, a aposta em Empate Anula Aposta para o AFC Wimbledon é uma opção segura para o favorito. O palpite no placar exato de 0 a 1 também é uma alternativa válida, pois o Wimbledon venceu o último jogo fora de casa por 1 a 0. Outra boa opção é apostar que o Wimbledon será o primeiro a marcar, já que a odd é de 1.96.


💰 Gillingham x AFC Wimbledon: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate ou AFC Wimbledon - odd 1.35

  • 🟢 Palpite: Menos de 3.5 gols - odd 1.21

  • 🟡 Palpite: AFC Wimbledon marca mais de 0.5 gols - odd 1.35


⚖️ Gillingham x AFC Wimbledon: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Gillingham para vencer - odd 2.94

  • 🟢 Palpite: AFC Wimbledon vence e não sofre gols (sim) - odd 3.78

  • 🟡 Palpite: Empate e ambas as equipes marcam (sim) - odd 4.26


🚀 Gillingham x AFC Wimbledon: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 7.05

  • 🟢 Palpite: Placar exato 1 a 2 para o AFC Wimbledon - odd 9.41

  • 🟡 Palpite: Gillingham vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 6.38


Gillingham x AFC Wimbledon: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este jogo da Copa da Liga é um confronto eliminatório, onde o vencedor avança de fase e o perdedor é eliminado. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai direto para os pênaltis para definir quem segue na competição. O histórico recente dos times mostra que o placar costuma ser apertado, com poucos gols na maioria dos jogos.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Gillingham x AFC Wimbledon - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Priestfield Stadium, em Gillingham

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Gillingham e AFC Wimbledon Chegam Para o Confronto


O Gillingham chega para a partida sem perder há três jogos, com uma sequência de uma vitória. A equipe tem uma média global de 0.9 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. Em 60% das partidas, o time não sofreu gols. Jogando em casa, o Gillingham abriu o placar em 75% dos jogos e venceu no final em 67% dessas ocasiões.


O AFC Wimbledon também tem uma sequência de uma vitória e não perde há três jogos em casa. O time tem uma média de 0.6 gols marcados e 0.6 sofridos por jogo. Além disso, em 60% das partidas, a equipe não sofreu gols. Fora de casa, o AFC Wimbledon abriu o placar em 40% dos jogos e, em 100% dessas vezes, venceu a partida.

Gillingham x AFC Wimbledon: Palpite do Dia

AFC Wimbledon Vence
Superbet logo
2.52
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Independiente del Valle - Mushuc Runa SC
1
1.45
Portsmouth - Reading
1
1.62
FC Noah - Lincoln Red Imps FC
1
1.32
Múltipla
3.10
x
Aposta
20
=
Ganhos
62.01
Gillingham x AFC Wimbledon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gillingham x AFC Wimbledon: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 League Two
Gillingham
1 - 0
AFC Wimbledon
2024 League Two
AFC Wimbledon
1 - 0
Gillingham
2023 League Two
AFC Wimbledon
2 - 0
Gillingham
2023 League Two
Gillingham
1 - 0
AFC Wimbledon
2022 League Two
Gillingham
2 - 1
AFC Wimbledon

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gillingham
Empate
AFC Wimbledon

Jogo Responsável


Lembre-se que as apostas devem ser uma forma de lazer, e não um meio de conseguir dinheiro extra. É fundamental manter o jogo sob controle, estabelecendo limites de tempo e de valores. O jogo responsável é essencial para uma experiência segura e divertida. Caso você perceba que as apostas estão se tornando um problema, procure ajuda. Para entender melhor como ter um jogo seguro, confira o nosso guia de Jogo Responsável.

Palpites