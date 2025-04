Para quem procura um bom palpite para Gil Vicente x Vitória de Guimarães, o duelo desta sexta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Português, promete equilíbrio. A bola rola às 16h15 no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil.

De um lado, um time que ainda luta contra o rebaixamento. Do outro, um dos candidatos à zona europeia. Neste artigo, você confere os palpites mais seguros, prováveis escalações e onde assistir Gil Vicente x Vitória ao vivo. Acompanhe os detalhes agora.