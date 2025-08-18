Assine UOL
GIL Vicente
Primeira Liga - Portugal
Estádio Cidade de Barcelos
FC Porto
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
4.75
2
1.4
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 10:30

Gil Vicente x Porto: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Primeira Liga, 18/08

Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Gil Vicente x Porto: Confira os palpites, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais


Gil Vicente e Porto se enfrentam na segunda-feira, 18/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos.


O Porto chega como favorito, mas o Gil Vicente costuma complicar jogos em casa. O duelo promete intensidade, com os visitantes pressionando desde o início e os mandantes tentando explorar contra-ataques.


O time portista chega embalado com o triunfo convincente na última rodada, que deixou a torcida confiante de que nessa época o Porto pode fazer bonito. 


Vale lembrar que na última época as coisas não correram nada bem para o Porto que cedo se afastou da luta pelo título.


Do outro lado está um Gil Vicente, time da região minhota de Portugal que costuma atrapalhar a vida aos dragões.


A equipa do galo de Barcelos costuma cantar frente ao Porto e ainda na época passada o Porto caiu na 'capoeira' do Gil Vicente.


Gil Vicente x Porto Palpite com Odd Alta



  • 🔥Vitória do Gil Vicente com odd pagando 6.25 na bet365🔥


O Porto chega como favorito, mas o Gil Vicente já provou que é um galo duro de enfrentar, sobretudo na condição de mandante. 


Por exemplo, na última temporada, o Gil Vicente venceu o Porto que, é verdade, dava sinais de maior irregularidade.


Contudo, apostar na vitória do Gil Vicente é um palpite que pode gerar lucros significativos e as análises recentes dos resultados mostram que não é algo assim tão pouco comum.


Gil Vicente x Porto Palpites Alternativos


Palpite – Vitória do Porto com odd pagando 1.55 na bet365
Palpite  – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.90 na bet365
Palpite  – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.85 na bet365


Vitória do Porto - odd pagando 1.55


O Porto tem elenco superior e costuma se impor mesmo fora de casa, ainda que em Barcelos costuma ser complicado para os dragões.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90


O Gil Vicente pode aproveitar o apoio da torcida para balançar as redes, mesmo contra um rival forte.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85


Com o Porto buscando o ataque e o Gil Vicente explorando os espaços, o jogo tende a ser aberto.


Gil Vicente x Porto: Como chegam os times


Gil Vicente



  • 1 jogo disputado

  • 1 vitória (100%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 2 golos marcados (média de 2 por jogo)

  • 🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)


Porto



  • 1 jogo disputado

  • 1 vitória (100%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 3 golos marcados (média de 3 por jogo)

  • 🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)


Gil Vicente x Porto: Onde Assistir


O jogo passa na ESPN3 e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Gil Vicente x Porto pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 18 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cidade de Barcelos, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Gil Vicente x Porto: Escalações prováveis


Gil Vicente: Andrew Ventura; Hevertton Santos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Facundo Cáseres, Mohamed Bamba, Sergio Bermejo, Luís Esteves; Martín Fernández, Pablo Felipe.


Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Zaidu; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê; Samu, Borja Sainz.


Gil Vicente x Porto: Últimos 5 confrontos



  • 19/01/2025: Gil Vicente 3-1 Porto

  • 10/08/2024: Porto 3-0 Gil Vicente

  • 25/02/2024: Gil Vicente 1-1 FC Porto

  • 23/09/2023: Porto 2-1 Gil Vicente

  • 26/02/2023: Porto 1-2 Gil Vicente

GIL Vicente x FC Porto: Palpite do Dia

FC Porto Vence
Superbet logo
1.43
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Racing Club - Penarol
1
1.51
Mushuc Runa SC - Independiente del Valle
2
1.95
Almeria - Albacete
1
1.65
Múltipla
4.86
x
Aposta
20
=
Ganhos
97.17
GIL Vicente x FC Porto: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

GIL Vicente x FC Porto: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Primeira Liga
GIL Vicente
3 - 1
FC Porto
2024 Primeira Liga
FC Porto
3 - 0
GIL Vicente
2023 Primeira Liga (Disabled)
GIL Vicente
1 - 1
FC Porto
2023 Primeira Liga (Disabled)
FC Porto
2 - 1
GIL Vicente
2022 Primeira Liga (Disabled)
FC Porto
1 - 2
GIL Vicente

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
GIL Vicente
Empate
FC Porto

Gil Vicente x Porto: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Gil Vicente x Porto, lembre-se das regras do Jogo Responsável:




  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.




  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.




  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.




  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.




E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

