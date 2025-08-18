- V
Gil Vicente x Porto: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Primeira Liga, 18/08
Gil Vicente x Porto: Confira os palpites, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais
Gil Vicente e Porto se enfrentam na segunda-feira, 18/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos.
O Porto chega como favorito, mas o Gil Vicente costuma complicar jogos em casa. O duelo promete intensidade, com os visitantes pressionando desde o início e os mandantes tentando explorar contra-ataques.
O time portista chega embalado com o triunfo convincente na última rodada, que deixou a torcida confiante de que nessa época o Porto pode fazer bonito.
Vale lembrar que na última época as coisas não correram nada bem para o Porto que cedo se afastou da luta pelo título.
Do outro lado está um Gil Vicente, time da região minhota de Portugal que costuma atrapalhar a vida aos dragões.
A equipa do galo de Barcelos costuma cantar frente ao Porto e ainda na época passada o Porto caiu na 'capoeira' do Gil Vicente.
Gil Vicente x Porto Palpite com Odd Alta
- 🔥Vitória do Gil Vicente com odd pagando 6.25 na bet365🔥
O Porto chega como favorito, mas o Gil Vicente já provou que é um galo duro de enfrentar, sobretudo na condição de mandante.
Por exemplo, na última temporada, o Gil Vicente venceu o Porto que, é verdade, dava sinais de maior irregularidade.
Contudo, apostar na vitória do Gil Vicente é um palpite que pode gerar lucros significativos e as análises recentes dos resultados mostram que não é algo assim tão pouco comum.
Gil Vicente x Porto Palpites Alternativos
Palpite – Vitória do Porto com odd pagando 1.55 na bet365
Palpite – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.90 na bet365
Palpite – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.85 na bet365
Vitória do Porto - odd pagando 1.55
O Porto tem elenco superior e costuma se impor mesmo fora de casa, ainda que em Barcelos costuma ser complicado para os dragões.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90
O Gil Vicente pode aproveitar o apoio da torcida para balançar as redes, mesmo contra um rival forte.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85
Com o Porto buscando o ataque e o Gil Vicente explorando os espaços, o jogo tende a ser aberto.
Gil Vicente x Porto: Como chegam os times
Gil Vicente
- ⚽ 1 jogo disputado
- ✅ 1 vitória (100%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 2 golos marcados (média de 2 por jogo)
- 🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)
Porto
- ⚽ 1 jogo disputado
- ✅ 1 vitória (100%)
- 🤝 0 empates (0%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 3 golos marcados (média de 3 por jogo)
- 🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)
Gil Vicente x Porto: Onde Assistir
O jogo passa na ESPN3 e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Gil Vicente x Porto pela Primeira Liga
- 📅 Data: 18 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cidade de Barcelos, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Gil Vicente x Porto: Escalações prováveis
Gil Vicente: Andrew Ventura; Hevertton Santos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Facundo Cáseres, Mohamed Bamba, Sergio Bermejo, Luís Esteves; Martín Fernández, Pablo Felipe.
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Zaidu; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê; Samu, Borja Sainz.
Gil Vicente x Porto: Últimos 5 confrontos
- 19/01/2025: Gil Vicente 3-1 Porto
- 10/08/2024: Porto 3-0 Gil Vicente
- 25/02/2024: Gil Vicente 1-1 FC Porto
- 23/09/2023: Porto 2-1 Gil Vicente
- 26/02/2023: Porto 1-2 Gil Vicente
GIL Vicente x FC Porto: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
GIL Vicente x FC Porto: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
GIL Vicente x FC Porto: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Gil Vicente x Porto: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Gil Vicente x Porto, lembre-se das regras do Jogo Responsável:
Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
