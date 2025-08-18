Gil Vicente x Porto: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Primeira Liga, 18/08

Gil Vicente x Porto: Confira os palpites, onde assistir ao vivo e as escalações oficiais

Gil Vicente e Porto se enfrentam na segunda-feira, 18/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos.

O Porto chega como favorito, mas o Gil Vicente costuma complicar jogos em casa. O duelo promete intensidade, com os visitantes pressionando desde o início e os mandantes tentando explorar contra-ataques.

O time portista chega embalado com o triunfo convincente na última rodada, que deixou a torcida confiante de que nessa época o Porto pode fazer bonito.

Vale lembrar que na última época as coisas não correram nada bem para o Porto que cedo se afastou da luta pelo título.

Do outro lado está um Gil Vicente, time da região minhota de Portugal que costuma atrapalhar a vida aos dragões.

A equipa do galo de Barcelos costuma cantar frente ao Porto e ainda na época passada o Porto caiu na 'capoeira' do Gil Vicente.

Gil Vicente x Porto Palpite com Odd Alta



🔥Vitória do Gil Vicente com odd pagando 6.25 na bet365🔥



O Porto chega como favorito, mas o Gil Vicente já provou que é um galo duro de enfrentar, sobretudo na condição de mandante.

Por exemplo, na última temporada, o Gil Vicente venceu o Porto que, é verdade, dava sinais de maior irregularidade.

Contudo, apostar na vitória do Gil Vicente é um palpite que pode gerar lucros significativos e as análises recentes dos resultados mostram que não é algo assim tão pouco comum.

Gil Vicente x Porto Palpites Alternativos

Palpite – Vitória do Porto com odd pagando 1.55 na bet365

Palpite – Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.90 na bet365

Palpite – Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 1.85 na bet365

Vitória do Porto - odd pagando 1.55

O Porto tem elenco superior e costuma se impor mesmo fora de casa, ainda que em Barcelos costuma ser complicado para os dragões.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.90

O Gil Vicente pode aproveitar o apoio da torcida para balançar as redes, mesmo contra um rival forte.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.85

Com o Porto buscando o ataque e o Gil Vicente explorando os espaços, o jogo tende a ser aberto.

Gil Vicente x Porto: Como chegam os times

Gil Vicente



⚽ 1 jogo disputado

disputado

✅ 1 vitória (100%)

(100%)

🤝 0 empates (0%)

(0%)

❌ 0 derrotas (0%)

(0%)

⚽ 2 golos marcados (média de 2 por jogo)

(média de 2 por jogo)

🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)



Porto



⚽ 1 jogo disputado

disputado

✅ 1 vitória (100%)

(100%)

🤝 0 empates (0%)

(0%)

❌ 0 derrotas (0%)

(0%)

⚽ 3 golos marcados (média de 3 por jogo)

(média de 3 por jogo)

🥅 0 golos sofridos (média de 0 por jogo)



Gil Vicente x Porto: Onde Assistir

O jogo passa na ESPN3 e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Gil Vicente x Porto pela Primeira Liga



📅 Data: 18 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Cidade de Barcelos, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Gil Vicente x Porto: Escalações prováveis

Gil Vicente: Andrew Ventura; Hevertton Santos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Facundo Cáseres, Mohamed Bamba, Sergio Bermejo, Luís Esteves; Martín Fernández, Pablo Felipe.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Zaidu; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê; Samu, Borja Sainz.

Gil Vicente x Porto: Últimos 5 confrontos