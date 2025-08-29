Gil Vicente x Moreirense: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Portuguesa, 29/08

Gil Vicente x Moreirense: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Gil Vicente e Moreirense abrem a rodada 4 da Liga Portuguesa nesta sexta (29/08), em Barcelos, em jogo que arranca depois das 16:15 (horário de Brasília).

Esse é um jogo intenso entre dois times da mesma região do país, com o Moreirense a chegar a Barcelos com um arranque fortíssimo de época.

Do outro lado está o time da casa que nessa temporada apenas perdeu diante do Porto em casa. Podemos esperar um duelo intenso.

Gil Vicente x Moreirense Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 2-1 para Gil Vicente

Um cenário plausível de vitória do Gil Vicente, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 9.27 com bom potencial, apesar do time do Moreirense ser a surpresa da competição até agora.

Gil Vicente x Moreirense: Palpites Alternativos



⚡Palpite 1. Vitória Gil Vicente, odd 2.38 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim, odd: 2.09 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 2.51 na Esportes da Sorte



1. Gil Vicente para vencer (Casa)

O Gil Vicente joga em casa e é favorito. A odd de 2.38 oferece bom retorno para uma vitória caseira.

2. Ambas as equipas marcam - SIM

Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e as odds sugerem um jogo equilibrado com golos de ambos os lados. A odd de 2.09 oferece bom valor.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

Para este encontro existe expectativa de um jogo aberto, com ambas as equipes a buscar a vitória. A odd de 2.51 é atrativa para um cenário com vários gols.

Gil Vicente x Moreirense: Onde Assistir

O jogo passa na Disney+ e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Gil Vicente x Moreirense pela Primeira Liga



📅 Data: 29 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:15 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos, Portugal



📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Gil Vicente x Moreirense: Escalações prováveis

Gil Vicente: Andrew Ventura; Zé Carlos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Luís Esteves, Facundo Cáseres, Sergio Bermejo, Santi García; Martín Fernández, Pablo Felipe.

Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Francisco Domingues; Mateja Stjepanović, Lawrence Ofori, Cédric Teguia, Alanzinho; Kiko Bondoso, Guilherme Schettine.

Gil Vicente x Moreirense: Como chegam os times

Gil Vicente



⚽️ 3 Jogos



✅ 1 Vitória (33%)

🤝 1 Empate (33%)

❌ 1 Derrota (33%)

🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)



Moreirense



⚽️ 3 Jogos



✅ 3 Vitórias (100%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 5 Gols marcados (1,67 G/J)

🛡️ 1 Gol sofrido (0,33 G/J)



Gil Vicente x Moreirense: Retrospecto

O histórico de confrontos nos diz que já se realizaram entre estes times 37 jogos, com 11 vitórias do Moreirense, 10 empates e 16 triunfos do Gil Vicente.