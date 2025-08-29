Assine UOL
GIL Vicente
  • E
  • D
  • V
  • E
  • V
Primeira Liga - Portugal
Estádio Cidade de Barcelos
Moreirense
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.45
x
2.7
2
3.3
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.51
x
2.98
2
3.27
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
2.9
2
3.3
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.42
x
2.8
2
3.15
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.52
x
2.9
2
3.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 05:53

Gil Vicente x Moreirense: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Portuguesa, 29/08

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Gil Vicente x Moreirense: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Gil Vicente e Moreirense abrem a rodada 4 da Liga Portuguesa nesta sexta (29/08), em Barcelos, em jogo que arranca depois das 16:15 (horário de Brasília).


Esse é um jogo intenso entre dois times da mesma região do país, com o Moreirense a chegar a Barcelos com um arranque fortíssimo de época.


Do outro lado está o time da casa que nessa temporada apenas perdeu diante do Porto em casa. Podemos esperar um duelo intenso.


Gil Vicente x Moreirense Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 2-1 para Gil Vicente


Um cenário plausível de vitória do Gil Vicente, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 9.27 com bom potencial, apesar do time do Moreirense ser a surpresa da competição até agora.


Gil Vicente x Moreirense: Palpites Alternativos



  • ⚡Palpite 1. Vitória Gil Vicente, odd 2.38 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim, odd: 2.09 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 2.51 na Esportes da Sorte


1. Gil Vicente para vencer (Casa)


O Gil Vicente joga em casa e é favorito. A odd de 2.38 oferece bom retorno para uma vitória caseira.


2. Ambas as equipas marcam - SIM


Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e as odds sugerem um jogo equilibrado com golos de ambos os lados. A odd de 2.09 oferece bom valor.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


Para este encontro existe expectativa de um jogo aberto, com ambas as equipes a buscar a vitória. A odd de 2.51 é atrativa para um cenário com vários gols.


Gil Vicente x Moreirense: Onde Assistir


O jogo passa na Disney+ e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Gil Vicente x Moreirense pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 29 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos, Portugal

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Gil Vicente x Moreirense: Escalações prováveis


Gil Vicente: Andrew Ventura; Zé Carlos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Luís Esteves, Facundo Cáseres, Sergio Bermejo, Santi García; Martín Fernández, Pablo Felipe.


Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Francisco Domingues; Mateja Stjepanović, Lawrence Ofori, Cédric Teguia, Alanzinho; Kiko Bondoso, Guilherme Schettine.


Gil Vicente x Moreirense: Como chegam os times


Gil Vicente



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 1 Vitória (33%)

  • 🤝 1 Empate (33%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)


Moreirense



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 3 Vitórias (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 5 Gols marcados (1,67 G/J)

  • 🛡️ 1 Gol sofrido (0,33 G/J)


Gil Vicente x Moreirense: Retrospecto


O histórico de confrontos nos diz que já se realizaram entre estes times 37 jogos, com 11 vitórias do Moreirense, 10 empates e 16 triunfos do Gil Vicente.



  • 2025-04-06 Gil Vicente 0-1 Moreirense Liga Portugal 24/25

  • 2025-01-12 Gil Vicente 1-0 Moreirense Taça Portugal 24/25

  • 2024-11-08 Moreirense 3-2 Gil Vicente Liga Portugal 24/25

  • 2024-04-20 Moreirense 0-1 Gil Vicente Liga Portugal 23/24

  • 2023-12-11 Gil Vicente 1-1 Moreirense Liga Portugal 23/24

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Primeira Liga
GIL Vicente
0 - 1
Moreirense
2024 Taça de Portugal
GIL Vicente
1 - 0
Moreirense
2024 Primeira Liga
Moreirense
3 - 2
GIL Vicente
2023 Primeira Liga (Disabled)
Moreirense
0 - 1
GIL Vicente
2023 Primeira Liga (Disabled)
GIL Vicente
1 - 1
Moreirense

Gil Vicente x Moreirense: Palpite Responsável


🎯 O Gil Vicente x Moreirense promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. 


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.

