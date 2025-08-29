- E
Gil Vicente x Moreirense: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Liga Portuguesa, 29/08
Gil Vicente x Moreirense: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Gil Vicente e Moreirense abrem a rodada 4 da Liga Portuguesa nesta sexta (29/08), em Barcelos, em jogo que arranca depois das 16:15 (horário de Brasília).
Esse é um jogo intenso entre dois times da mesma região do país, com o Moreirense a chegar a Barcelos com um arranque fortíssimo de época.
Do outro lado está o time da casa que nessa temporada apenas perdeu diante do Porto em casa. Podemos esperar um duelo intenso.
Gil Vicente x Moreirense Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 2-1 para Gil Vicente
Um cenário plausível de vitória do Gil Vicente, aproveitando a vantagem caseira. Odd de 9.27 com bom potencial, apesar do time do Moreirense ser a surpresa da competição até agora.
Gil Vicente x Moreirense: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Gil Vicente, odd 2.38 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim, odd: 2.09 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 2.51 na Esportes da Sorte
1. Gil Vicente para vencer (Casa)
O Gil Vicente joga em casa e é favorito. A odd de 2.38 oferece bom retorno para uma vitória caseira.
2. Ambas as equipas marcam - SIM
Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e as odds sugerem um jogo equilibrado com golos de ambos os lados. A odd de 2.09 oferece bom valor.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
Para este encontro existe expectativa de um jogo aberto, com ambas as equipes a buscar a vitória. A odd de 2.51 é atrativa para um cenário com vários gols.
Gil Vicente x Moreirense: Onde Assistir
O jogo passa na Disney+ e também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Gil Vicente x Moreirense pela Primeira Liga
- 📅 Data: 29 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Cidade de Barcelos, Barcelos, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Gil Vicente x Moreirense: Escalações prováveis
Gil Vicente: Andrew Ventura; Zé Carlos, Jonathan Buatu, Marvin Elimbi, Ghislain Konan; Luís Esteves, Facundo Cáseres, Sergio Bermejo, Santi García; Martín Fernández, Pablo Felipe.
Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Francisco Domingues; Mateja Stjepanović, Lawrence Ofori, Cédric Teguia, Alanzinho; Kiko Bondoso, Guilherme Schettine.
Gil Vicente x Moreirense: Como chegam os times
Gil Vicente
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 1 Vitória (33%)
- 🤝 1 Empate (33%)
- ❌ 1 Derrota (33%)
- 🥅 2 Gols marcados (0,67 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,67 G/J)
Moreirense
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 5 Gols marcados (1,67 G/J)
- 🛡️ 1 Gol sofrido (0,33 G/J)
Gil Vicente x Moreirense: Retrospecto
O histórico de confrontos nos diz que já se realizaram entre estes times 37 jogos, com 11 vitórias do Moreirense, 10 empates e 16 triunfos do Gil Vicente.
- 2025-04-06 Gil Vicente 0-1 Moreirense Liga Portugal 24/25
- 2025-01-12 Gil Vicente 1-0 Moreirense Taça Portugal 24/25
- 2024-11-08 Moreirense 3-2 Gil Vicente Liga Portugal 24/25
- 2024-04-20 Moreirense 0-1 Gil Vicente Liga Portugal 23/24
- 2023-12-11 Gil Vicente 1-1 Moreirense Liga Portugal 23/24
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Gil Vicente x Moreirense: Palpite Responsável
🎯 O Gil Vicente x Moreirense promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
