Getafe x Real Madrid: Palpite, Onde Assistir, Escalações - La Liga - 23/04

Os merengues, no 2º lugar da La Liga, chegam com a ambição de manter a pressão sobre o líder Barcelona, somando 69 pontos em 32 jogos. Com um histórico recente positivo, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Real tenta travar, o Getafe, que embora em 12º lugar, tem uma das melhores defesas da La Liga, com apenas 29 golos sofridos.

Porém, enquanto o Real Madrid luta pelo título e prepara-se para os desafios da Liga dos Campeões, o Getafe, atualmente com 39 pontos, tenta distanciar-se da zona de despromoção.

A equipa azulona vem de um momento irregular, com três derrotas nas últimas cinco partidas, mas o fator casa e a organização defensiva podem ser decisivos para dificultar a vida ao favorito.

Com um histórico de jogos equilibrados entre os dois clubes, o Real Madrid precisará de toda a sua qualidade individual e coletiva para garantir os três pontos e manter viva a esperança de ultrapassar o Barcelona no final da temporada.

Getafe x Real Madrid: Palpite do Dia - La Liga