Getafe x Oviedo, Palpite LaLiga, Onde Assistir ao Vivo (13/09), Horário em Brasília

Getafe x Oviedo Palpite: Confira nossa análise completa ao jogo da LaLiga, com prognósticos, as melhores odds e onde assistir ao jogo no Brasil. Descubra palpites seguros.

A quarta rodada da LaLiga 2025/26 traz um confronto com narrativas distintas: de um lado, o Getafe, que busca consolidar seu bom início de temporada, e do outro, o recém-promovido Real Oviedo, que tem uma vitória em três jogos.

Agendado para o Estádio Coliseum, o jogo representa uma oportunidade para ambas as equipes definirem o rumo de suas campanhas.

Confira então nossa análise aprofundada, dados estatísticos e, é claro, um palpite Getafe x Oviedo robusto para os apostadores.

Getafe vence e Menos de 2.5 gols 📉 - odd 3.15



Getafe vence ⚽️ - odds 1.95



Ambos os times marcam: Não 🚫 - odd 1.65



Getafe vence ⚽️



1.90 - 2.03 (odds)



Baixo







Mais de 1.5 gols 🥅



1.44 - 1.57 (odds)



Baixo







Ambos os times marcam: Não 🚫



1.57 - 1.78 (odds)



Médio







Getafe vence e Menos de 2.5 gols 📉



3.10 - 3.20 (Getafe vence 1-0)



Médio







Getafe vence ao intervalo ⏱️



2.55 (odd)



Médio







Getafe vence em um dos tempos 🏆



1.56 (odd)



Médio







Getafe vence por exatamente 1 gol de diferença ⚽️



6.85



Alto







Getafe vence os dois tempos ✅



5.60 / 6.30



Alto







Escanteios: Mais de 9.5 🚩



2.35 - 2.40



Alto











📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.



Análise Completa e Palpites Vencedores

Para uma análise precisa, é fundamental examinar o desempenho de ambas as equipes nesta temporada. Uma abordagem que se concentra na forma atual, em vez de depender de históricos de confrontos antigos, oferece uma visão mais confiável do provável resultado da partida.

Análise de Forma e Desempenho

O Getafe, sob o comando do técnico José Bordalás, tem demonstrado um desempenho sólido nas primeiras rodadas, ocupando a 6ª posição na tabela com 6 pontos em 3 jogos.

Com duas vitórias e uma derrota, a equipe marcou 4 gols e sofreu 4. Um ponto de destaque é a capacidade ofensiva da equipe, cujo ataque é responsável por todos os seus gols na temporada.

O atacante Adrian Liso Lahoz, em particular, tem se mostrado um jogador decisivo, com 3 gols em 3 partidas, colocando-o no topo da lista de artilheiros da LaLiga. O estilo de jogo direto e agressivo do Getafe é uma característica marcante de seu sucesso inicial.

Por outro lado, o Real Oviedo, que retornou à primeira divisão após um longo período, tem enfrentado dificuldades para se firmar.

A equipe se encontra na 15ª posição com 3 pontos, resultantes de uma vitória e duas derrotas. A principal vulnerabilidade do time reside no setor ofensivo, que marcou apenas um gol em três jogos, enquanto a defesa cedeu 5 gols, resultando em um saldo negativo de -4.

O ataque do Oviedo tem sido descrito como ineficaz, e embora a defesa tenha trabalhado arduamente, tem sido incapaz de conter os adversários de maior poder de fogo. O único gol da equipe na temporada foi marcado por Leander Dendoncker, o artilheiro do time.

Getafe x Oviedo: Estatísticas de Confronto Direto (H2H)

O histórico de confrontos diretos entre Getafe e Real Oviedo é limitado e, em grande parte, irrelevante para a partida atual.

Nos últimos 4 jogos, o Getafe registra uma vitória, um empate e duas derrotas. No entanto, é fundamental contextualizar esses dados.

A maioria desses confrontos ocorreu em amistosos ou na Segunda Divisão da Espanha, com o último jogo oficial datando de 2017.

O Getafe x Oviedo mais recente foi um amistoso em julho de 2025 que terminou em empate por 1 a 1.

A desconsideração de dados históricos antigos e de menor importância competitiva em favor da análise da forma atual e do desempenho na LaLiga 2025/26 é uma abordagem de alta confiabilidade.

Getafe x Oviedo: Onde Assistir

O confronto entre Getafe e Real Oviedo no Brasil será exibido pelo Disney+.

Muitas casas de apostas (Superbet, Novibet, Bet365) oferecem o jogo em suas seções de streaming ao vivo. Para ter acesso, é necessário ter uma conta ativa e saldo disponível, o que proporciona uma boa alternativa para os apostadores que desejam acompanhar a partida enquanto fazem suas apostas.

Onde Assistir







Getafe x Real Oviedo



LaLiga EA Sports 2025/26 - 4ª Rodada



09:00h de 13 de setembro de 2025



Estádio Coliseum, Getafe, Espanha



Disney+











Conclusão

O confronto entre Getafe e Real Oviedo coloca em lados opostos da tabela duas equipes com momentos distintos.

Com base na análise de forma, desempenho e estatísticas, o veredito final aponta para a vitória do Getafe.

A aposta na vitória do Getafe, com odds atrativas, é a mais segura.

Para aqueles que buscam maior retorno, a aposta combinada de "Vitória do Getafe e Menos de 2.5 gols" alinha-se perfeitamente à dinâmica do jogo.

Independentemente da aposta escolhida, lembre-se de sempre adotar práticas de jogo responsável.