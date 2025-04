Getafe x Las Palmas: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações

Ficha do jogo:

⚽ Jogo : Getafe x Las Palmas ao vivo

📅 Data : 12/04/2025

🕡 Horário : 11:15 (de Brasília)

: 11:15 (de Brasília) 🏟️ Estádio :

📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+.

Getafe x Las Palmas: Análise dos times

Como chega o Getafe

O Getafe vive um momento positivo na La Liga 2024/25, ocupando a 11ª posição com 39 pontos. A equipe, comandada por José Bordalás, conquistou 23 pontos nos últimos nove jogos, com sete vitórias e dois empates, destacando-se pela solidez defensiva e eficiência no ataque.

Apesar do bom desempenho geral, o time tem enfrentado dificuldades em casa, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos como mandante. No entanto, a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid em março demonstra a capacidade da equipe de superar adversários fortes .​