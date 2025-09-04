- E
Georgia x Turquia: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)
Georgia x Turquia: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+. O confronto é um duelo regional de grande importância para as pretensões de ambas as seleções nas eliminatórias.
A Georgia aposta na força de sua casa, onde tem um retrospecto recente impressionante, para conquistar um resultado positivo. A Turquia, por sua vez, conta com a maior qualidade de seu elenco para superar um adversário difícil e se manter na briga pela classificação.
Georgia x Turquia Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.65 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.77 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.45 na Betnacional
Para as apostas em Georgia x Turquia, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto e no perfil ofensivo de ambas as seleções.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.65
O último encontro entre as seleções foi um jogaço que terminou 3 a 1 para a Turquia, com as duas equipes mostrando sua capacidade ofensiva.
A Georgia é uma máquina de fazer gols em casa, tendo marcado 6 e 4 gols em seus últimos jogos competitivos no local. A Turquia também possui um ataque de alto nível, tornando muito provável que ambos os times balancem as redes novamente.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.77
Seguindo a lógica do primeiro palpite, um jogo com pelo menos três gols é um cenário muito esperado. O único confronto direto recente teve quatro gols.
Os jogos da Georgia em casa costumam ter placares elásticos, e a Turquia também participa de partidas movimentadas. A tendência é de mais um confronto aberto e com muitos gols.
💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.45
Para quem busca uma aposta de valor, o empate é uma excelente opção.
A Turquia é a favorita, mas a Georgia é extremamente forte jogando em Tbilisi, onde conseguiu resultados expressivos recentemente, como um 4 a 1 na República Tcheca e um 1 a 1 com a Ucrânia. A força do time da casa pode equilibrar o jogo e resultar em um empate.
Georgia x Turquia: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Georgia x Turquia ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 13h00, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Georgia x Turquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Boris Paichadze, Tbilisi
- 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+
Georgia x Turquia: Último jogo entre os times
- 18/06/2024 - Turquia 3-1 Georgia
Georgia x Turquia: Quem Ganha? Melhores Odds
A Turquia é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 45,5%. A seleção da casa, Georgia, tem 33,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29%.
- 🏆 Georgia vence, odd 3.00 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.45 na Superbet
- 👀 Turquia vence, odd 2.20 na F12.bet
Georgia x Türkiye: Palpite do Dia
Georgia x Türkiye: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Georgia x Türkiye: Confrontos Diretos
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.