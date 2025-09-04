Georgia x Turquia: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Georgia x Turquia: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+. O confronto é um duelo regional de grande importância para as pretensões de ambas as seleções nas eliminatórias.

A Georgia aposta na força de sua casa, onde tem um retrospecto recente impressionante, para conquistar um resultado positivo. A Turquia, por sua vez, conta com a maior qualidade de seu elenco para superar um adversário difícil e se manter na briga pela classificação.

Georgia x Turquia Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.65 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.77 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.45 na Betnacional



Para as apostas em Georgia x Turquia, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto e no perfil ofensivo de ambas as seleções.

🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.65

O último encontro entre as seleções foi um jogaço que terminou 3 a 1 para a Turquia, com as duas equipes mostrando sua capacidade ofensiva.

A Georgia é uma máquina de fazer gols em casa, tendo marcado 6 e 4 gols em seus últimos jogos competitivos no local. A Turquia também possui um ataque de alto nível, tornando muito provável que ambos os times balancem as redes novamente.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.77

Seguindo a lógica do primeiro palpite, um jogo com pelo menos três gols é um cenário muito esperado. O único confronto direto recente teve quatro gols.

Os jogos da Georgia em casa costumam ter placares elásticos, e a Turquia também participa de partidas movimentadas. A tendência é de mais um confronto aberto e com muitos gols.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.45

Para quem busca uma aposta de valor, o empate é uma excelente opção.

A Turquia é a favorita, mas a Georgia é extremamente forte jogando em Tbilisi, onde conseguiu resultados expressivos recentemente, como um 4 a 1 na República Tcheca e um 1 a 1 com a Ucrânia. A força do time da casa pode equilibrar o jogo e resultar em um empate.

Georgia x Turquia: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Georgia x Turquia ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 13h00, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



Georgia x Turquia: Último jogo entre os times



18/06/2024 - Turquia 3-1 Georgia



Georgia x Turquia: Quem Ganha? Melhores Odds

A Turquia é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 45,5%. A seleção da casa, Georgia, tem 33,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29%.