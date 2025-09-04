Assine UOL
Georgia
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Boris Paichadze Dinamo Arena
Türkiye
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.5
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.45
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.05
x
3.3
2
2.19
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 08:00

Georgia x Turquia: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Georgia x Turquia: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.


A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+. O confronto é um duelo regional de grande importância para as pretensões de ambas as seleções nas eliminatórias.


A Georgia aposta na força de sua casa, onde tem um retrospecto recente impressionante, para conquistar um resultado positivo. A Turquia, por sua vez, conta com a maior qualidade de seu elenco para superar um adversário difícil e se manter na briga pela classificação.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Georgia x Turquia Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.65 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.77 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.45 na Betnacional


Para as apostas em Georgia x Turquia, indicamos esses três palpites com base no histórico do confronto e no perfil ofensivo de ambas as seleções.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.65


O último encontro entre as seleções foi um jogaço que terminou 3 a 1 para a Turquia, com as duas equipes mostrando sua capacidade ofensiva. 


A Georgia é uma máquina de fazer gols em casa, tendo marcado 6 e 4 gols em seus últimos jogos competitivos no local. A Turquia também possui um ataque de alto nível, tornando muito provável que ambos os times balancem as redes novamente.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.77


Seguindo a lógica do primeiro palpite, um jogo com pelo menos três gols é um cenário muito esperado. O único confronto direto recente teve quatro gols.


Os jogos da Georgia em casa costumam ter placares elásticos, e a Turquia também participa de partidas movimentadas. A tendência é de mais um confronto aberto e com muitos gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.45


Para quem busca uma aposta de valor, o empate é uma excelente opção.


A Turquia é a favorita, mas a Georgia é extremamente forte jogando em Tbilisi, onde conseguiu resultados expressivos recentemente, como um 4 a 1 na República Tcheca e um 1 a 1 com a Ucrânia. A força do time da casa pode equilibrar o jogo e resultar em um empate.


Georgia x Turquia: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Georgia x Turquia ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 13h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Georgia x Turquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Boris Paichadze, Tbilisi

  • 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+


Georgia x Turquia: Último jogo entre os times



  • 18/06/2024 - Turquia 3-1 Georgia


Georgia x Turquia: Quem Ganha? Melhores Odds


A Turquia é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 45,5%. A seleção da casa, Georgia, tem 33,3% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 29%.



  • 🏆 Georgia vence, odd 3.00 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.45 na Superbet

  • 👀 Turquia vence, odd 2.20 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Georgia x Türkiye: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Lithuania - Malta
1
1.75
Brazil - Chile
1
1.24
Múltipla
2.17
x
Aposta
20
=
Ganhos
43.40
Apostar agora

Georgia x Türkiye: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Georgia x Türkiye: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Türkiye
0 - 0
Georgia
2024 Euro Championship
Türkiye
3 - 1
Georgia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Georgia
Empate
Türkiye

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte