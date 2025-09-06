Geórgia x Bulgária: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa do Mundo

Confira os melhores palpites para Geórgia x Bulgária, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Geórgia e Bulgária se enfrentam pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, dia 06 de setembro, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze. Geórgia x Bulgária terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming).

As duas equipes estrearam com derrota nas eliminatórias e buscam se recuperar para sonhar com uma vaga na próxima Copa do Mundo de 2026.

Palpites de Geórgia x Bulgária: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Geórgia entra como favorita, com um ataque forte e a necessidade de recuperação após a derrota na primeira rodada. A Bulgária, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para conter o ataque georgiano. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Geórgia - Odd de 1.46 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5: - Odd de 1.86 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.73 na Stake



Como Geórgia e Bulgária Chegam Para o Confronto

A Geórgia chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 3.0 gols sofridos. A equipe registrou 4.0 chutes no gol e 6.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a Geórgia buscará a vitória para se recuperar da derrota na estreia e somar os primeiros pontos.

A Bulgária, por sua vez, também busca a recuperação após uma derrota. A equipe tem um ataque ineficaz, com uma média de 0.0 gols marcados, 0.0 chutes no gol e 1.0 escanteio. A defesa sofreu 3.0 gols, o que indica uma grande fragilidade. A Bulgária terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o adversário e buscar um bom resultado.

Palpites Alternativos Geórgia x Bulgária



⚽ Total de chutes na trave - Mais de 0.5 - Odde 1,92 na Superbet



⚽ Geórgia marcar em ambos os tempos - Odd de 2.50 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Menos de 8.5 - Odd de 2.17 na Stake



Palpites de Odds Altas Geórgia x Bulgária



⚽ Resultado Exato: 2x0 - Odd de 6.30 na Novibet



⚽ Quando o 1º Gol será marcado - 21-30 - Odd de 5.90 na Superbet



⚽ Primeiro jogador a marcar gol - Khvicha Kvaratskhelia - Odd de 4.60 na Stake



Informações do Jogo: Geórgia x Bulgária: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida