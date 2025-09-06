Assine UOL
Georgia
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Boris Paichadze Dinamo Arena
Bulgaria
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
1.42
x
4.5
2
8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.45
2
7.5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.2
2
7.4
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.43
x
4.4
2
8
Apostar agora
Odds atualizadas a 06.09.2025 às 06:01

Geórgia x Bulgária: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa do Mundo

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira os melhores palpites para Geórgia x Bulgária, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Geórgia e Bulgária se enfrentam pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, dia 06 de setembro, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze. Geórgia x Bulgária terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming). 


As duas equipes estrearam com derrota nas eliminatórias e buscam se recuperar para sonhar com uma vaga na próxima Copa do Mundo de 2026. 


Palpites de Geórgia x Bulgária: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Geórgia entra como favorita, com um ataque forte e a necessidade de recuperação após a derrota na primeira rodada. A Bulgária, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para conter o ataque georgiano. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



  • ⚽ Resultado Final: Geórgia - Odd de 1.46 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5: - Odd de 1.86 na Novibet

  • ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.73 na Stake


Como Geórgia e Bulgária Chegam Para o Confronto


A Geórgia chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 3.0 gols sofridos. A equipe registrou 4.0 chutes no gol e 6.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a Geórgia buscará a vitória para se recuperar da derrota na estreia e somar os primeiros pontos.


A Bulgária, por sua vez, também busca a recuperação após uma derrota. A equipe tem um ataque ineficaz, com uma média de 0.0 gols marcados, 0.0 chutes no gol e 1.0 escanteio. A defesa sofreu 3.0 gols, o que indica uma grande fragilidade. A Bulgária terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o adversário e buscar um bom resultado.


Palpites Alternativos Geórgia x Bulgária



  • ⚽ Total de chutes na trave - Mais de 0.5 - Odde 1,92 na Superbet

  • ⚽ Geórgia marcar em ambos os tempos - Odd de 2.50 na Novibet

  • ⚽ Total de escanteios - Menos de 8.5 - Odd de 2.17 na Stake


Palpites de Odds Altas Geórgia x Bulgária



  • ⚽ Resultado Exato: 2x0 - Odd de 6.30 na Novibet

  • ⚽ Quando o 1º Gol será marcado - 21-30 - Odd de 5.90 na Superbet

  • ⚽ Primeiro jogador a marcar gol - Khvicha Kvaratskhelia - Odd de 4.60 na Stake


Informações do Jogo: Geórgia x Bulgária: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Informações Completas da Partida



  • Confronto: Geórgia x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Data: 06/09/2025

  • Horário: 10h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Boris Paichadze, Tbilisi (Geórgia)

  • Transmissão: ESPN e Disney+

Georgia x Bulgaria: Palpite do Dia

Georgia Vence
1.43
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Georgia x Bulgaria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Georgia x Bulgaria: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Bulgaria
0 - 0
Georgia
2022 UEFA Nations League
Georgia
0 - 0
Bulgaria
2022 UEFA Nations League
Bulgaria
2 - 5
Georgia
2021 Friendlies
Bulgaria
4 - 1
Georgia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Georgia
Empate
Bulgaria

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:


Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo


Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações


Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema


Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte