- D
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- D
- D
Geórgia x Bulgária: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Eliminatórias da Copa do Mundo
Confira os melhores palpites para Geórgia x Bulgária, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Geórgia e Bulgária se enfrentam pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, dia 06 de setembro, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze. Geórgia x Bulgária terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming).
As duas equipes estrearam com derrota nas eliminatórias e buscam se recuperar para sonhar com uma vaga na próxima Copa do Mundo de 2026.
Palpites de Geórgia x Bulgária: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Geórgia entra como favorita, com um ataque forte e a necessidade de recuperação após a derrota na primeira rodada. A Bulgária, por sua vez, deve adotar uma postura defensiva para conter o ataque georgiano. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.
- ⚽ Resultado Final: Geórgia - Odd de 1.46 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5: - Odd de 1.86 na Novibet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.73 na Stake
Como Geórgia e Bulgária Chegam Para o Confronto
A Geórgia chega para esta partida com uma média de 2.0 gols marcados e 3.0 gols sofridos. A equipe registrou 4.0 chutes no gol e 6.0 escanteios, o que mostra um bom volume ofensivo. Jogando em casa, a Geórgia buscará a vitória para se recuperar da derrota na estreia e somar os primeiros pontos.
A Bulgária, por sua vez, também busca a recuperação após uma derrota. A equipe tem um ataque ineficaz, com uma média de 0.0 gols marcados, 0.0 chutes no gol e 1.0 escanteio. A defesa sofreu 3.0 gols, o que indica uma grande fragilidade. A Bulgária terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o adversário e buscar um bom resultado.
Palpites Alternativos Geórgia x Bulgária
- ⚽ Total de chutes na trave - Mais de 0.5 - Odde 1,92 na Superbet
- ⚽ Geórgia marcar em ambos os tempos - Odd de 2.50 na Novibet
- ⚽ Total de escanteios - Menos de 8.5 - Odd de 2.17 na Stake
Palpites de Odds Altas Geórgia x Bulgária
- ⚽ Resultado Exato: 2x0 - Odd de 6.30 na Novibet
- ⚽ Quando o 1º Gol será marcado - 21-30 - Odd de 5.90 na Superbet
- ⚽ Primeiro jogador a marcar gol - Khvicha Kvaratskhelia - Odd de 4.60 na Stake
Informações do Jogo: Geórgia x Bulgária: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Geórgia x Bulgária - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Data: 06/09/2025
- Horário: 10h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Boris Paichadze, Tbilisi (Geórgia)
- Transmissão: ESPN e Disney+
Georgia x Bulgaria: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Georgia x Bulgaria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Georgia x Bulgaria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- D
Belgium Vence
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Netherlands Vence