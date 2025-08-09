Gent x Union St. Gilloise: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga belga - 09/08

Gent x Union St. Gilloise: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Gent e Union St. Gilloise se enfrentam nesse dia 9 de agosto em jogo pela Liga belga. A bola rola a partir das 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Planet Group Arena, em Gent, na Bélgica.

Gent x Union St. Gilloise Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Union Saint-Gilloise para vencer - odd pagando 1.55 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5 - odd pagando 1.68 na Esportes da Sorte



Ambas as equipes marcam - Sim (2º tempo) - odd pagando 3.11 na Esportes da Sorte



🎯 Union Saint-Gilloise para vencer: vitória do Union Saint-Gilloise é a mais baixa no mercado de "Resultado Cashout", indicando que eles são os favoritos claros.

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - é esperado que a partida seja movimentada e tenha pelo menos 3 gols. Isso se alinha com a tendência do favorito, Union Saint-Gilloise, de ser uma equipe ofensiva.

🎯 Ambas as equipes marcam - Sim (2º tempo): o Union Saint-Gilloise tem o ataque forte, e o Gent, jogando em casa, pode buscar o gol na segunda etapa, especialmente se estiver em desvantagem.

Gent x Union St. Gilloise: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Gent x Union St. Gilloise



ℹ️ Jogo: Gent x Union St. Gilloise pela Liga belga



📅 Data: 9 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Planet Group Arena, Gent, Bélgica



Gent x Union St. Gilloise: Escalações prováveis

Gent: Davy Roef; Samuel Kotto, Tiago Araújo, Atsuki Ito, Mathias Delorge; Matisse Samoise, Leonardo Lopes, Franck Surdez, Hélio Varela; Christ Goore, Wilfried Kanga.

Union St. Gilloise: Vic Chambaere; Kevin Mac Allister, Fedde Leysen, Ross Sykes, Ousseynou Niang; Charles Vanhoutte, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Anouar El Hadj; Kevin Rodríguez, Raul Florucz.