Assine UOL
Gent
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Jupiler Pro League - Belgium
Planet Group Arena
Union St. Gilloise
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.75
x
4
2
1.62
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.9
x
3.95
2
1.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.9
x
3.85
2
1.63
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.8
x
3.9
2
1.71
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 14:01

Gent x Union St. Gilloise: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga belga - 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Gent x Union St. Gilloise: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Gent e Union St. Gilloise se enfrentam nesse dia 9 de agosto em jogo pela Liga belga. A bola rola a partir das 15:45 (horário de Brasília) no Estádio Planet Group Arena, em Gent, na Bélgica.


Gent x Union St. Gilloise Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Union Saint-Gilloise para vencer - odd pagando 1.55 na Esportes da Sorte

  • Total de Gols - Mais de 2.5 - odd pagando 1.68 na Esportes da Sorte

  • Ambas as equipes marcam - Sim (2º tempo) - odd pagando 3.11 na Esportes da Sorte


🎯 Union Saint-Gilloise para vencer: vitória do Union Saint-Gilloise é a mais baixa no mercado de "Resultado Cashout", indicando que eles são os favoritos claros.


🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - é esperado que a partida seja movimentada e tenha pelo menos 3 gols. Isso se alinha com a tendência do favorito, Union Saint-Gilloise, de ser uma equipe ofensiva.


🎯 Ambas as equipes marcam - Sim (2º tempo): o Union Saint-Gilloise tem o ataque forte, e o Gent, jogando em casa, pode buscar o gol na segunda etapa, especialmente se estiver em desvantagem.


Gent x Union St. Gilloise: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Gent x Union St. Gilloise



  • ℹ️ Jogo: Gent x Union St. Gilloise pela Liga belga

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Planet Group Arena, Gent, Bélgica


Gent x Union St. Gilloise: Escalações prováveis


Gent: Davy Roef; Samuel Kotto, Tiago Araújo, Atsuki Ito, Mathias Delorge; Matisse Samoise, Leonardo Lopes, Franck Surdez, Hélio Varela; Christ Goore, Wilfried Kanga.


Union St. Gilloise: Vic Chambaere; Kevin Mac Allister, Fedde Leysen, Ross Sykes, Ousseynou Niang; Charles Vanhoutte, Anan Khalaili, Adem Zorgane, Anouar El Hadj; Kevin Rodríguez, Raul Florucz.

Ver mais Ver menos

Gent x Union St. Gilloise: Palpite do Dia

Union St. Gilloise Vence
Superbet logo
1.71
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Portuguesa - Mixto
1
1.51
Cianorte - Joinville
1
2
Philadelphia Union - Toronto FC
1
1.38
Múltipla
4.17
x
Aposta
20
=
Ganhos
83.35
Apostar agora

Gent x Union St. Gilloise: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Gent x Union St. Gilloise: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Union St. Gilloise
3 - 1
Gent
2024 Jupiler Pro League
Gent
0 - 3
Union St. Gilloise
2024 Jupiler Pro League
Gent
1 - 3
Union St. Gilloise
2024 Cup
Union St. Gilloise
3 - 2
Gent
2024 Jupiler Pro League
Union St. Gilloise
0 - 0
Gent

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Gent
Empate
Union St. Gilloise

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

FC Porto
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D
-
Guimaraes
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

FC Porto Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atlas
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Pachuca
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Pachuca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sao Paulo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Vitoria
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Sao Paulo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Mirassol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bahia
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Fluminense
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Fluminense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Goianiense
  • E
  • E
  • D
  • D
  • V
-
Botafogo SP
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Atletico Goianiense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Antalyaspor
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Kasimpasa
  • D
  • E
  • D
  • E
  • D

Kasimpasa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites