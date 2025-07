Genoa x Mantova: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistosos de Clubes

Genoa e Mantova se enfrentam neste sábado (25/07), às 11h (horário de Brasília), em duelo amistoso que serve de preparação para a temporada 2025/26. A partida será realizada no Campo Sportivo Cesare Benatti, em Moena, Itália, sem transmissão oficial confirmada até o momento.

Neste palpite para Genoa x Mantova, trazemos nossos melhores palpites para o confronto, incluindo palpites principais e alternativos, apostas com odds baixas, médias e altas, além de todas as informações sobre onde assistir e como chegam as equipes para este amistoso.

Palpites de Genoa x Mantova: Nossas 3 Melhores Dicas

Mesmo sendo um amistoso, o Genoa entra como favorito claro, principalmente por disputar a elite do futebol italiano, enquanto o Mantova vem da série C e agora jogará a série B. A diferença técnica entre os elencos é grande, e isso deve se refletir em campo.



🎯 Vitória do Genoa - odd 1.44



🎯 Ambas equipes marcam: Não - odd 2.04



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.50



Palpites Alternativos Genoa x Mantova

Aproveitar mercados alternativos pode ser uma ótima forma de buscar valor nesse tipo de confronto, onde há grande desequilíbrio entre os times. Genoa costuma abrir vantagem cedo em jogos preparatórios.



🎯 Genoa vence sem sofrer gols - odd 2.59



🎯 Handicap Asiático Genoa -1.5 - odd 2.06



🎯 Total de gols e ambas marcam: Mais de 2.5 e Não - odd 5.34



💰 Palpites de Odds Baixas Genoa x Mantova

Odds ideais para compor múltiplas mais seguras.



🔵 Genoa ou Empate (Dupla Hipótese) - odd 1.10



🟢 Menos de 4.5 gols - odd 1.23



🟡 Genoa (-0.5) - odd 1.42



⚖️ Palpites de Odds Médias Genoa x Mantova

Boas opções para quem procura apostas com retorno interessante e risco moderado.



🔵 Genoa vence e ambos não marcam - odd 2.51



🟢 Intervalo/Final: Genoa/Genoa - odd 1.95



🟡 Mais de 3 gols (linha asiática) - odd 1.77



🚀 Palpites de Odds Altas Genoa x Mantova

Para apostadores mais ousados, essas apostas podem oferecer retorno elevado.



🔵 Placar exato 3x0 para o Genoa - odd 10.11



🟢 Mantova vence e ambas marcam - odd 10.28



🟡 Genoa vence com Handicap Europeu -2 - odd 2.87



Informações do Jogo: Genoa x Mantova: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Genoa x Mantova - Amistosos de Clubes

• 📅 Data: 25/07/2025

• ⏰ Horário: 11h (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Campo Sportivo Cesare Benatti, Moena, Itália

• 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada

Como Genoa e Mantova Chegam Para o Confronto

O Genoa começa sua pré-temporada com ambição de realizar uma campanha sólida na Serie A. A equipe manteve boa parte de sua base da última temporada, com destaques como Retegui e Gudmundsson, e testará novas formações neste amistoso. A expectativa é de que o técnico promova rodízios ao longo dos 90 minutos.

Já o Mantova estreia na Serie B em 2025/26 após subir da terceira divisão. A pré-temporada é crucial para ajustar o elenco, que passou por mudanças importantes, principalmente no setor ofensivo. Apesar da inferioridade técnica, o time pode oferecer resistência em alguns momentos do jogo.

Apostas devem ser feitas com equilíbrio e moderação. Curta a emoção do jogo com responsabilidade e consulte sempre o Jogo Responsável.