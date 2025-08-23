- V
Genoa x Lecce: Palpite, Odds +6, +17 e Onde Assistir Campeonato Italiano Série A
Confira palpite para Genoa x Lecce, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Genoa e Lecce se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Italiano, Série A, neste sábado, dia 23 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris. Genoa x Lecce terá transmissão com vídeo ao vivo de graça pela Novibet ou pelo streaming Disney+.
Palpites de Genoa x Lecce: Nossas 3 Melhores Dicas
Para a primeira rodada do Campeonato Italiano, a expectativa é de um jogo de muita energia e com ambas as equipes buscando um bom início de temporada. Acreditamos que o Genoa tem o favoritismo do jogo, mas a defesa não deve ser o ponto forte de nenhuma das equipes. Confira nossas 3 melhores dicas de aposta para a partida.
- ⚽ Resultado Final: Genoa - Odd de 2.01 na Esportes da Sorte
- ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5: Acima - Odd de 2.32 na Superbet
- ⚽ Ambos os times marcam: Sim - Odd de 1.98 na Stake
*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets
Palpites Alternativos Genoa x Lecce
Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. A aposta em placar exato e a combinação de mercados de resultado e gols são ótimas para quem busca odds mais altas e um risco maior.
- ⚽ Handicap Asiático: Genoa -0.5 - Odd de 2.00 na Stake
- ⚽ Genoa vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 4.00 na Novibet
- ⚽ Resultado no Intervalo: Genoa - Odd de 2.75 na Superbet
Palpites de Odds Baixas Genoa x Lecce
- ⚽ Dupla Chance: Genoa ou Empate - Odd de 1.25 na Novibet
- ⚽ Genoa marca a qualquer momento - Odd de 1.28 na Stake
- ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.40 na Superbet
Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time da casa e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.
Palpites de Odds Médias Genoa x Lecce
- ⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Genoa/Genoa - Odd de 3.25 na Novibet
- ⚽ Genoa vence e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - Odd de 3.45 na Superbet
- ⚽ Atribuição de cartão vermelho - Sim - Odd de 4.30 na Stake
Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.
Palpites de Odds Altas Genoa x Lecce
- ⚽ Resultado Exato: 3x1 - Odd de 17.07 na Esportes da Sorte
- ⚽ Quando o 1º Gol será marcado - 21-30 - Odd de 6.20 na Superbet
- ⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Novibet
Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Lecce.
Informações do Jogo: Genoa x Lecce: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Genoa x Lecce - Campeonato Italiano (Série A)
- Data: 23/08/2025
- Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Luigi Ferraris, Gênova (Itália)
- Transmissão: Novibet e Disney+
Como assistir Genoa x Lecce
Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Como Genoa e Lecce Chegam Para o Confronto
O Genoa, jogando em casa, busca fazer valer o fator mando de campo para iniciar a temporada com uma vitória. Por ser a primeira rodada, a equipe ainda pode estar em fase de entrosamento, mas a torcida e o desejo de começar bem a competição devem ser grandes motivações. O time deve buscar o ataque para abrir o placar e tentar controlar o jogo.
O Lecce, por sua vez, enfrenta um adversário de nível similar e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Genoa e aproveitar os contra-ataques. Um bom resultado para o Lecce seria um empate ou uma vitória, o que lhes daria um bom resultado fora de casa na estreia do campeonato.
Genoa x Lecce: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Genoa x Lecce: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Genoa x Lecce: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
