Genoa x Juventus Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie A (31/08)

Confira os melhores palpites para Genoa x Juventus, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Genoa e Juventus se enfrentam pela 2ª rodada da Série A Italiana, neste domingo, dia 31 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Luigi Ferraris. Genoa x Juventus terá transmissão pelo streaming Disney + e ao vivo e de graça com vídeo na Novibet.

Palpites de Genoa x Juventus: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Genoa x Juventus, é importante analisar o momento atual dos times na Serie A. O Genoa iniciou a competição com uma derrota fora de casa, buscando agora os primeiros pontos diante de sua torcida. A Juventus, por outro lado, vem de uma vitória convincente em casa, mostrando força e organização.

Observando o histórico recente e o desempenho das equipes nas primeiras rodadas, o equilíbrio tende a ser um fator. No entanto, a qualidade individual do elenco da Juventus pode fazer a diferença em momentos cruciais.



🎯 Vitória da Juventus - odd 1.85

🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.70

🎯 Menos de 2.5 Gols - odd 1.90



Palpites Alternativos Genoa x Juventus

Para apostadores que buscam oportunidades com maior risco e potencial de retorno, separamos algumas opções alternativas. A Juventus tem mostrado consistência defensiva, mas o Genoa pode surpreender com seu poder ofensivo em casa. Estes mercados são ideais para quem analisa as nuances de cada confronto.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem estuda a fundo o comportamento das equipes. A força do mando de campo do Genoa e a capacidade de reação da Juventus são fatores a serem considerados.



🎯 Genoa marca no 2º tempo - odd 3.50

🎯 Resultado Exato: 0x1 para Juventus - odd 7.00

🎯 Total de Cartões: Mais de 4.5 - odd 2.90



Super Palpites Genoa x Juventus



🚀 Vitória da Juventus e Menos de 3.5 Gols - odd 2.75



💰 Palpites de Odds Baixas Genoa x Juventus



🔵 Vitória da Juventus - odd 1.85

🟢 Dupla Chance: Empate ou Juventus - odd 1.25

🟡 Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd 1.90



⚖️ Palpites de Odds Médias Genoa x Juventus



🔵 Ambos Marcam: Não - odd 1.70

🟢 Genoa não sofre gol no 1º tempo - odd 2.20

🟡 Resultado exato: 0x1 para Juventus - odd 7.00



🚀 Palpites de Odds Altas Genoa x Juventus



🔵 Ambos Marcam: Sim - odd 1.85

🟢 Genoa vence o 1º tempo - odd 4.50

🟡 Marcador do primeiro gol: Vlahovic - odd 5.50



Genoa x Juventus: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Genoa x Juventus - Serie A 2025

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Luigi Ferraris, Gênova

📺 Transmissão: Disney+ e Novibet



Como assistir Genoa x Juventus

Caso você não possua assinatura dos canais, É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Genoa e Juventus Chegam Para o Confronto

O Genoa iniciou a Serie A com uma derrota fora de casa, e agora busca uma recuperação imediata jogando em seus domínios. A equipe precisa impor seu jogo e demonstrar força para somar pontos importantes.

A Juventus, por sua vez, começou a temporada com uma vitória sólida em casa. O time busca manter a consistência e o bom desempenho para se manter na briga pelas primeiras posições do campeonato.

Últimos Jogos do Genoa

O Genoa teve um início de temporada com resultados mistos em amistosos e na estreia da Serie A. A equipe demonstrou potencial ofensivo, mas precisa ajustar a defesa para evitar gols em seus jogos.

Nos últimos cinco jogos, o Genoa acumulou duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe tem buscado um padrão de jogo, mas ainda oscila entre bons e maus momentos, necessitando de maior regularidade.



❌ Genoa 0x1 Fiorentina - Serie A



✅ Genoa 2x1 Spezia - Amistoso



🟡 Genoa 1x1 Cremonese - Amistoso



✅ Genoa 3x0 Venezia - Amistoso



❌ Napoli 2x1 Genoa - Serie A



Últimos Jogos do Juventus

A Juventus iniciou a temporada com um bom desempenho, somando vitórias importantes em seus jogos recentes. O time mostra organização tática e eficiência no ataque, buscando consolidar sua força na Serie A.

Nos últimos cinco jogos, a Juventus obteve quatro vitórias e um empate. A equipe tem demonstrado solidez defensiva e capacidade de criação no meio-campo, fatores que contribuem para seu bom momento.



✅ Juventus 3x0 Udinese - Serie A



✅ Juventus 2x1 Milan - Amistoso



✅ Juventus 1x0 Bologna - Amistoso



✅ Juventus 4x0 Monza - Serie A



🟡 Atalanta 2x2 Juventus - Serie A



Nossa Opinião para Genoa x Juventus

A Juventus chega como favorita para este confronto, mostrando um futebol mais consistente e com maior poder de decisão. O Genoa precisará de uma atuação impecável para surpreender.

A expectativa é de um jogo equilibrado nos primeiros minutos, mas com a Juventus ditando o ritmo e criando as melhores oportunidades de gol ao longo da partida.