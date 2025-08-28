Genk x Lech: Palpite, Onde Assistir, Odds +8, Liga Europa, 28/08

Genk x Lech: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Genk e Lech se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 15h00 (horário de Brasília), no Luminus Arena, Genk, Bélgica, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.

O Genk bateu o Lech na ida por 1 a 5. Agora, a missão do conjunto polonês é bem difícil, mas em futebol tudo pode acontecer.

Genk x Lech Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 3-0 para o Genk

Um cenário plausível de goleada caseira, com odd pagando 8.29 na Esportes da Sorte. O Genk tem poder ofensivo para marcar 3+ golos, e a defesa pode manter a zero.

Genk x Lech: Palpites Alternativos



⚡ Palpite 1. Genk para vencer, odd 1.34 na Esportes da Sorte

⚡ Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 2.01 na Esportes da Sorte

⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.43 na Esportes da Sorte



1. Genk para vencer

O Genk é claramente favorito, jogando em casa e com a eliminatória encaminhada. É a aposta mais segura, com alta probabilidade de sucesso.

2. Ambas as equipas marcam - NÃO

O Genk tem uma defesa sólida em casa, e o Lech pode ter dificuldades ofensivas fora. A odd de 2.01 oferece bom valor para uma aposta contra golos das duas equipas.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

O Genk tem um ataque forte e deve marcar múltiplos golos. A odd é baixa, mas reflecte a expectativa de um jogo com golos.

Genk x Lech: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Genk x Lech - Liga Europa



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Luminus Arena, Genk, Bélgica



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Genk x Lech: Escalações prováveis

Genk: Tobias Lawal; Zakaria El Ouahdi, Mujaid Sadick, Matte Smets, Joris Kayembe; Patrik Hrosovsky, Jarne Steuckers, Bryan Heynen, Yira Sor; Ibrahima Bangoura, Oh Hyun-gyu.

Lech: Bartosz Mrozek; Alex Douglas, Antonio Milic, Mateusz Skrzypczak, João Moutinho; Gísli Thórdarson, Antoni Kozubal, Luis Palma, Filip Jagiello; Leo Bengtsson, Mikael Ishak.

Genk x Lech: Como chegam os times

Genk



⚽️ 5 Jogos



✅ 2 Vitórias (40%)

🤝 1 Empate (20%)

❌ 2 Derrotas (40%)

🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (1,4 G/J)



Lech



⚽️ 10 Jogos



✅ 4 Vitórias (40%)

🤝 2 Empates (20%)

❌ 4 Derrotas (40%)

🥅 20 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 21 Gols sofridos (2,1 G/J)



Genk x Lech: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, havendo 3 vitórias do Genk.