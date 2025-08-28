Assine UOL
Genk
UEFA Europa League - World Wide
Cegeka Arena
Lech Poznan
  • E
  • D
  • E
  • D
  • E
Genk x Lech: Palpite, Onde Assistir, Odds +8, Liga Europa, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Genk x Lech: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Genk e Lech se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 15h00 (horário de Brasília), no Luminus Arena, Genk, Bélgica, em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O Genk bateu o Lech na ida por 1 a 5. Agora, a missão do conjunto polonês é bem difícil, mas em futebol tudo pode acontecer.


Genk x Lech Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 3-0 para o Genk


Um cenário plausível de goleada caseira, com odd pagando 8.29 na Esportes da Sorte. O Genk tem poder ofensivo para marcar 3+ golos, e a defesa pode manter a zero.


Genk x Lech: Palpites Alternativos



  • Palpite 1. Genk para vencer, odd 1.34 na Esportes da Sorte

  • Palpite 2. Ambas Marcam Não, odd: 2.01 na Esportes da Sorte

  • Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.43 na Esportes da Sorte


1. Genk para vencer


O Genk é claramente favorito, jogando em casa e com a eliminatória encaminhada. É a aposta mais segura, com alta probabilidade de sucesso.


2. Ambas as equipas marcam - NÃO


O Genk tem uma defesa sólida em casa, e o Lech pode ter dificuldades ofensivas fora. A odd de 2.01 oferece bom valor para uma aposta contra golos das duas equipas.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


O Genk tem um ataque forte e deve marcar múltiplos golos. A odd é baixa, mas reflecte a expectativa de um jogo com golos.


Genk x Lech: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Genk x Lech - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Luminus Arena, Genk, Bélgica

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Genk x Lech: Escalações prováveis


Genk: Tobias Lawal; Zakaria El Ouahdi, Mujaid Sadick, Matte Smets, Joris Kayembe; Patrik Hrosovsky, Jarne Steuckers, Bryan Heynen, Yira Sor; Ibrahima Bangoura, Oh Hyun-gyu.


Lech: Bartosz Mrozek; Alex Douglas, Antonio Milic, Mateusz Skrzypczak, João Moutinho; Gísli Thórdarson, Antoni Kozubal, Luis Palma, Filip Jagiello; Leo Bengtsson, Mikael Ishak.


Genk x Lech: Como chegam os times


Genk



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 2 Vitórias (40%)

  • 🤝 1 Empate (20%)

  • 2 Derrotas (40%)

  • 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (1,4 G/J)


Lech



  • ⚽️ 10 Jogos

  • 4 Vitórias (40%)

  • 🤝 2 Empates (20%)

  • 4 Derrotas (40%)

  • 🥅 20 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 21 Gols sofridos (2,1 G/J)


Genk x Lech: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 3 jogos, havendo 3 vitórias do Genk.



  • Lech Poznan 1-5 Genk: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26

  • Lech Poznan 1-2 Genk: UEFA Liga Europa (Qual.) 18/19

  • Genk 2-0 Lech Poznan: UEFA Liga Europa (Qual.) 18/19

Genk x Lech Poznan: Palpite do Dia

Apostar agora

Genk x Lech Poznan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Genk x Lech Poznan: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Lech Poznan
1 - 5
Genk
2018 UEFA Europa League
Lech Poznan
1 - 2
Genk
2018 UEFA Europa League
Genk
2 - 0
Lech Poznan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Genk
Empate
Lech Poznan

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer. 

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte